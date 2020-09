07:00 Uhr

Sie verhinderten die Sprengung einer Brücke in Nördlingen zur NS-Zeit

Plus Andreas Egetemeyer und Leihhausbauer Heinrich Herrmann widersetzen sich einem Befehl zur NS-Zeit. Wie sie es schafften, das Bauwerk zu erhalten.

Von Pauline Herrle

Soldaten hatten den Anweisungen der nationalsozialistischen Regierung zu folgen. So sollte auch in Nördlingen auf Anweisung des Nazi-Regimes eine Brücke gesprengt werden, um den Angriff der Alliierten zu verhindern.

Die Ausstellung „13 Jahre – 13 Dinge“ von Andrea Kugler im Stadtmuseum Nördlingen zeigt 13 Jahre Nationalsozialismus mit passenden Biografien aus dem Ries. Wie berichtet, begleiten die Rieser Nachrichten diese mit der Artikel-Serie „Rieser Biografien aus dem Dritten Reich“. Diesmal geht es um Andreas Egetemeyer und den Leihhausbauer Heinrich Herrmann.

Andrea Kugler erhielt die Informationen aus dem Familienbesitz von Heinz Lutz. 1909 erwarb Heinrich Herrmann, Landwirt aus Niederaltheim, das Anwesen an der Kornlach, genannt „Leihhaus“. Er diente bereits im Ersten Weltkrieg als Unteroffizier an der Westfront. Bis auf vier Wochen Krankheit verbrachte er dreieinhalb Jahr ununterbrochen in Stellungskämpfen im Oberelsass.

Der 57-Jährige wurde zur Pferdebeschaffungskommission in Nördlingen einberufen

Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde der 57-Jährige zunächst zum Dienst bei der Pferdebeschaffungskommission in Nördlingen einberufen. Heinrich Herrmanns erster Sohn Hans fiel im April 1944 mit 34 Jahren bei Kertsch auf der Krim. Er ist bis heue vermisst, schreibt Kugler.

Bei Kriegsende war Herrmann offensichtlich wieder zurück in Nördlingen. In den letzten Kriegstagen spielte er bei der kampflosen Übergabe der Stadt Nördlingen an die amerikanischen Truppen eine zentrale Rolle. Zunächst sollte die Brücke über die Kornlach gesprengt werden, um den Einmarsch der Amerikaner zu verhindern.

Dabei kam Andreas Egetemeyer ins Spiel, welcher einen Bericht über das Ereignis im Nördlinger Stadtarchiv hinterließ. Er sollte die Sprengung durchführen. Als dies die Bewohner mitbekamen, baten sie ihn, seine Befehle nicht auszuführen und somit die Stadt zu retten. Mit dem Leihhausbauer Herrmann besprach er zunächst diese Idee und sie einigten sich darauf, sich dem Befehl zu widersetzen, um durch die Sprengung keinen Sach- oder Menschenschaden zu verursachen. Die beiden waren sich sicher, dass die Befehle des NS-Regimes nicht dem Vaterland dienten, sondern nur für die Vernichtungspläne der Nazis galten, um sie noch einige Tage auf freiem Fuß zu lassen, schreibt Andreas Egetemeyer.

Egetemeyer entfernte die Zündungen an der Brücke

Abends am 21. April 1945 entfernte Andreas Egetemeyer die Zündungen an der Brücke, danach begab er sich zum Leihhausbauer Herrmann und zog dort die Zivilkleidung seines Sohnes an. Der Oberleutnant suchte Andreas Egetemeyer jedoch auf und befahl ihm, sich sofort auf seinen Posten zu begeben. Er brachte zunächst an der Brücke eine Attrappenzündung an, um sein Vorhaben nicht zu auffällig erscheinen zu lassen. Die Kameraden, die mit ihm zur Bewachung der Brücke eingeteilt waren, weihte er in seine Pläne ein. Diese unterstützten ihn in seinem Vorhaben und tauchten unter.

Am 24. April 1945 näherten sich die alliierten Truppen. Andreas Egetemeyer kleidete sich wieder in Zivil um und überließ den Alliierten die Brücke. Dann legte er sich bei seinem Freund und Vertrauten, Leihhausbauer Heinrich Herrmann, in den Heustock, wo er sich ausschlief. Am anderen Tag meldete er sich bei der Kommandantur, um den Befehlen der Alliierten nachzukommen. Von dort aus wurde Andreas Egetemeyer nach Heilbronn in Gefangenschaft befördert.

Die aktuelle Ausstellung „13 Jahre – 13 Dinge“ ist im Nördlinger Stadtmuseum dienstags bis sonntags von 13.30 bis 16.30 Uhr zu sehen.

Lesen Sie mehr: