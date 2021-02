17:00 Uhr

Sitzhersteller Kiel präsentiert neue Struktur und neues Personal in der Führungsetage

1980 in Nördlingen: So warb die Firma Kiel für die Sitzsysteme im Reisebus. Das Unternehmen ist seit 75 Jahren in Nördlingen, inzwischen mit 1500 Mitarbeitern auch weltweit aktiv. Im Februar hat es seine Geschäftsführung erweitert.

Plus Das Unternehmen Franz Kiel aus Nördlingen will in den nächsten Jahren 200 Millionen Euro umsetzen. Seit Februar gibt es eine neue Führungsriege – nicht die einzige Premiere, die gefeiert wurde.

Von Verena Mörzl

Pendler, Reisende, Familienausflügler – niemand von ihnen kommt an der Firma Franz Kiel aus Nördlingen vorbei. Zumindest nicht, wenn sie mit der Bahn oder dem Bus unterwegs sind. Die Unternehmensgruppe ist führender Hersteller von Fahrgastsitzsystemen für Nutzfahrzeuge und öffentliche Personenverkehrsmittel im Nah-, Regional- und Reiseverkehr per Bus oder Bahn. Kiel feierte jüngst nicht nur großes Jubiläum. An der Spitze von rund 1500 Mitarbeitern weltweit wurde die Führungsebene erweitert.

Stephan Stieglauer aus Donauwörth und Jürgen Mill aus Ellwangen übernehmen die Geschäftsführerpositionen gemeinsam mit dem langjährigen CEO Gerhard Hellweg als Vorsitzendem der Geschäftsführung. Bislang gab es diese Personal-Konstruktion noch nicht.

Die neue Führung der Franz Kiel GmbH (von links): Stephan Stieglauer, kaufmännischer Geschäftsführer, Jürgen Mill, technischer Geschäftsführer und Gerhard Hellweg, Vorsitzender der Geschäftsführung und Leiter des Standorts Nördlingen. Bild: Franz Kiel GmbH

Franz Kiel GmbH in Nördlingen präsentiert eine neue Führungsspitze

Jürgen Mill ist seit 1997 Entwicklungsleiter für die gesamte Kiel Gruppe. Mit der Berufung in die Geschäftsführung verantwortet er den gesamten technischen Bereich, der neben der Entwicklung auch die Logistik, Produktion und das Qualitätsmanagement umfasst. Stephan Stieglauer, seit fast drei Jahren bei Kiel als Verkaufs- und Marketing-Leiter tätig, ist in seiner Funktion als kaufmännischer Geschäftsführer für die Bereiche Vertrieb und Marketing, Finanzen, Personal und Einkauf zuständig. Mill und Stieglauer übernehmen zudem Verantwortung in ausgewählten internationalen Märkten und an Standorten bzw. in Tochtergesellschaften.

Gerhard Hellweg ist seit 1997 Geschäftsführer und Vorsitzender der Geschäftsführung der Kiel Gruppe und leitet den Standort Nördlingen. Über viele Jahre hinweg hat er unter anderem neue Märkte erschlossen und die dezentrale Produktion in den jeweiligen Ländern vorangetrieben.

Die Firmengeschichte der Franz Kiel GmbH in Nördlingen 1 / 18 Zurück Vorwärts Die Firmengeschichte der Franz Kiel GmbH in Nördlingen beginnt 1945, Franz Kiel gründet das Unternehmen in Nördlingen.

1948: Franz Kiel und Friedrich Krüger, Miteigentümer der Firma, errichten ein neues Firmengebäude in Nördlingen.

1950: Erstes starres Sitzgestell wird produziert

1955: Verstellbare Passagiersitze werden produziert (Greyhoundsitze)

1960: Beginn der Armlehnfertigung für Reisebussitze

1965: Pulverbeschichtungsanlage und Nasslackierung eingerichtet

1975: Fertigungsaufnahme von Aufträgen der Deutschen Bundesbahn

1981: Der erste selbsttragende Kunststoffsitz Kiel 1 wird entwickelt

1989: Produktion vergrößert, Verwaltung in Nördlingen neu gebaut

1996: Gründung des Tochterunternehmens Kiel Oto Koltuk in Bursa,Türkei

1997: Gründung der Tochterfirma Kiel Polska Sp. z o.o. in Nowy Tomysl, Polen

2000: Gründung der Franz Kiel B.V. in Holland

2001: Gründung der Kiel France s.a.r.l. in Frankreich; Vertriebsaktivitäten in Skandinavien, Griechenland und Israel

2002: Übernahme der Produktion von Bahnsitzen einer norwegischen Firma

2003: Aufbau einer Produktion in der Türkei; Lizenzabkommen zur Bussitzfertigung in Indien

2007: Gründung der Kiel Seating Ltd. In Northampton, Großbritannien

2008: Lieferung des ersten Bahnsitzes MATCH für den Regionalverkehr

2009: Gründung der Kiel N.A.L.L.C. in Nordamerika

Ziel des Unternehmens ist es im 76. Jahr nach der Gründung, die Marktführer-Position weiter zu stärken. Als nächster Schritt soll das bereits gegründete Joint Venture in China weiter ausgebaut werden. In einer Mitteilung ordnet die Kiel Gruppe auch die finanzielle Größe ein, auf die sie zusteuern will: So soll in den nächsten Jahren ein Umsatz von „weit über 200 Millionen Euro“ erreicht werden.

Am Standort Nördlingen gehen die Auswirkungen der Pandemie zwar nicht spurlos vorbei. Im Mai habe es einer Unternehmenssprecherin zufolge einen Monat Kurzarbeit gegeben. Allerdings komme man „mit einem blauen Auge“ davon, heißt es weiter. Nördlingen ist nicht nur Gründungsort, im Laufe der Jahre bekannte sich der Betrieb fortwährend zum Standort in Bayerisch-Schwaben. 1945 wurde die Franz Kiel GmbH als kleiner Betrieb, der auf die Konstruktion von Eisenteilen spezialisiert war, gegründet. Drei Jahre später errichtete das Unternehmen eine Anlage, in der Metallteile und -möbel sowie Fahrzeugausrüstungen hergestellt wurden. Abnehmer dieser Produkte waren zum Beispiel Mercedes-Benz, die Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg (MAN) und Magirus Deutz. Zum Hauptgeschäftsfeld wurden mehr und mehr Sitze für Lkw und Omnibusse.

Ein Mitarbeiter der Franz Kiel GmbH in Nördlingen schweißt im Jahr 1960 ein Sitzgestell zusammen. Bild: Franz Kiel GmbH

Die Geschichte der Franz Kiel GmbH reicht 75 Jahre zurück und begann in Nördlingen

In den 50er Jahren beschäftigte das Unternehmen 120 Mitarbeiter und fertigte vor allem starre, nicht verstellbare Fahrgastsitze. Der Durchbruch gelang Kiel 1980 mit dem Bau von Sitzen, die Geräusche vermieden und deren Verstellelemente langlebig und haltbar waren. Die Marke entwickelte sich als Premiumhersteller der nationalen und internationalen Bus- und Bahnindustrie stetig weiter. Circa 60 Prozent machen Bussitze aus, 40 Prozent entfallen auf Bahnsitze, wobei dieser Bereich an Bedeutung gewinnt, so das Unternehmen. Megatrends wie Globalisierung, Urbanisierung und Individualisierung sollen die Innovationskraft und die internationale Etablierung des Unternehmens weiter vorantreiben.

Im Jubiläumsjahr 2020 kaufte die Kiel Gruppe den amerikanischen Bahnsitzhersteller Kustom Seating in Chicago. Somit ist Kiel heute auf nahezu allen europäischen Märkten sowie in Nordamerika, Australien, im Nahen Osten und Asien präsent.

