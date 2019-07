vor 24 Min.

So digital ist Nördlinger Verwaltung

Personal bestimmt die Grenzen des Ausbaus

Von Ronald Hummel

Kaum etwas berührt in der Stadtverwaltung so viele verschiedene Themen und Bereiche gleichzeitig, wie die Elektronische Datenverarbeitung (EDV). Grund genug für EDV-Leiter Georg Kugler, einen differenzierten Überblick über den derzeitigen Stand der Digitalisierung zu geben.

Generell habe man bislang alle technischen Möglichkeiten genutzt, die sich angeboten hätten. Das Ausbaupotenzial, das jetzt noch bestehe, werde nicht von technischen, sondern von personellen Möglichkeiten bestimmt. Generell bestehe der größere Teil des Netzwerks aus Glasfaser; aufgrund der zahlreichen vernetzten Verwaltungsgebäude sei die Netzstruktur deutlich komplexer, als sie es in einem Einzelgebäude wäre.

Im vergangenen Jahr habe man alle Komponenten auf den neuesten Stand gebracht; so biete das Netzwerk-Kontrollsystem für die nächsten sieben bis acht Jahre ausreichend Sicherheit. Jedem Arbeitsplatz stehe ein Gigabit Kapazität zur Verfügung, insgesamt sind mehr als 60 Anwendungsprogramme in jeweils aktueller Form im Einsatz. Jeder Nutzer könne eine eigene elektronische Akte anlegen, die an die jeweiligen Fachverfahren angebunden sei, was das Wiederfinden und Archivieren erleichtere. Auch alle Kassenbelege werden elektronisch und revisionssicher angelegt und zum Finanzamt gebe es mehrere Schnittstellen.

E-Rechnung, elektronische Antragstellung von Personalausweisen, das Bayerische Behördeninformationssystem, ein elektronisches Personenstandsregister auf dem Standesamt, Rats- und Bürger-Infosystem oder die elektronische Vergabeplattform beispielsweise bei Ausschreibungen werden zum Teil schon seit Jahren praktiziert. Computergestützte Planung mittels CAD wird hauptsächlich im Bauamt eingesetzt, mittels digitaler Flurkarten, hochauflösender Luftbilder, allen 240 Bauleitplänen der Stadt, Baumkataster, Topografie von Strom- und Wasserabgabestellen in der Altstadt und etlichem mehr. Der Bürgerservice in Einwohner- und Ordnungswesen kann theoretisch komplett digital stattfinden, ohne dass die Bürger persönlich erscheinen müssen; allerdings sind für manche Vorgänge elektronischer Ausweis oder Lesegeräte nötig.

Thomas Mittring (Stadtteilliste) erkundigte sich nach den notwendigen Ausbildungen. Grundlagen werden intern vermittelt, so Georg Kugler, ansonsten beauftrage man eine externe Firma. Rudi Koukol (Grüne) fragte, inwieweit die persönliche elektronische Akte einheitlich angewandt werde.

Kugler erklärte, das variiere derzeit noch von einem zum anderen Sachgebiet und müsse sich in einem langen Prozess entwickeln. Videokonferenzen zwischen Bürgern und Behörden seien derzeit noch nicht angedacht, sagte er auf Koukols Nachfrage.

Themen Folgen