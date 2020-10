vor 33 Min.

So erlebten Mitarbeiter und Bewohner den Corona-Ausbruch im Nördlinger Bürgerheim

Plus Im Bürgerheim in Nördlingen kehren Bewohnerinnen, Bewohner und das Personal zu ein bisschen mehr Alltag zurück. Wie geht es nach dem Corona-Ausbruch weiter?

Von Verena Mörzl

Knapp vier Wochen ist es her, dass im Nördlinger Pflegezentrum „Bürgerheim“ zunächst eine Bewohnerin und zwei Mitarbeiterinnen positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Inzwischen hat das Gesundheitsamt den Ausbruch für beendet erklärt. Für das Bürgerheim bedeutet das die Rückkehr zu den Infektionsschutzregeln, die bereits zuvor gegolten haben. Wie Heimleiterin Elisabeth Oestringer sagt, ist auch der Aufnahmestopp aufgehoben worden. Und die wohl wichtigste Nachricht: Besuche sind wieder möglich. Doch wie geht es den Betroffenen nach diesen herausfordernden Wochen?

„Die Bewohner mussten viele Entbehrungen hinnehmen. Aus Infektionsschutzgründen waren nur wenig Kontakte mit Angehörigen und anderen Bewohnern möglich“, sagt Oestringer rückblickend. Das Personal sei sehr engagiert gewesen und Kontakte mit den Bewohnern seien intensiviert worden. „Wir haben alles getan, um einer Vereinsamung entgegenzuwirken. Gespräche und Zuwendung waren wichtiger denn je.“

Gesundheitsamt genehmigt Gruppenangebote für Bewohner des Bürgerheims

Das Gesundheitsamt habe inzwischen auch die Gruppenangebote wieder genehmigt, sodass die Bewohner in den einzelnen Wohnbereichen wieder Kontakt zueinander hätten. Die Teamleiterin sagt außerdem, dass die meisten Bewohner, soweit sie es äußern könnten, für die Schutzmaßnahmen Verständnis gezeigt hätten.

Je sechs Bewohner und sechs Mitarbeiter waren insgesamt positiv auf das Coronavirus getestet worden. Eine 88-Jährige und ein 85-Jähriger, die sich angesteckt hatten, sind in dieser Zeit mit „erheblichen Grunderkrankungen“ gestorben. Im Vergleich zu Ausbruchsgeschehen in anderen Pflegeheimen in der Region hat es das Bürgerheim weniger stark getroffen. Im Pro Seniore in Bissingen waren insgesamt 71 von 87 Bewohnern positiv getestet worden. Die anderen 16 Bewohner wurden regelmäßig getestet, waren jedoch stets negativ. Von den 71 positiv Getesteten sind 24 gestorben. Im Diakonie-Pflegeheim in Harburg breitete sich das Virus im Juli unter den Bewohnern und Mitarbeiterinnen rasend schnell aus. Von den 46 Pflegebedürftigen steckten sich mindestens 25 an, ebenso fast 30 Pflegerinnen, Hauswirtschafts- und Reinigungskräfte. Innerhalb kurzer Zeit starben 15 Senioren, acht davon nachweislich am oder mit dem Coronavirus. Bei vier Todesfällen spielte Corona nachweislich keine Rolle, in drei Fällen fanden keine Tests statt.

Bürgerheim-Leiterin: Corona-Ausbruch habe alle sehr gefordert

Für die Bürgerheim-Leiterin Elisabeth Oestringer und die Mitarbeiter steht derzeit die Erkenntnis im Vordergrund, dass das Schutzkonzept funktioniert habe. Wohnbereiche seien getrennt worden. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt hätten die Mitarbeiter das Ausbruchsgeschehen rasch eingegrenzt. Nichtsdestotrotz habe der Corona-Ausbruch alle „sehr gefordert“. Sie schildert: „Die Pflege unserer Bewohner musste nach dem Konzept in kompletter Schutzkleidung geschehen. Eine Pandemiezone mit Quarantäne wurde geschaffen. Mehrere Bewohner mussten umziehen, damit negativ Getestete von positiven getrennt werden konnten.“ Die Zusammenarbeit mit dem Krisenstab im gKU sei sehr hilfreich gewesen. Als wäre die Lage nicht schon angespannt genug gewesen, hätten Mitarbeiter gefehlt, weil sie unter Quarantäne standen oder krank gewesen seien. Die Engpässe wurden durch den kurzfristigen Einsatz qualifizierter Ersatz-Pflegemitarbeiter kompensiert.

Auch wenn der Leitung zufolge die meisten Bewohner Verständnis gezeigt hätten: Eine Angehörige schildert gegenüber unserer Zeitung, dass die Information gegenüber den Verwandten dürftig gewesen sei. Dazu sagt Oestringer, dass bekannte Betreuer und Angehörige ab Mitte September regelmäßig über das Ausbruchsgeschehen und die Maßnahmen informiert worden seien. Dies sei durch Mitteilungen und Anrufe erfolgt. „Es war uns aber nicht möglich, jeden Einzelnen anzuschreiben. Wir arbeiten jedoch an einer verbesserten Kommunikation mittels einer optimierten Internet-Seite der Donau-Ries-Seniorenheime“, teilt die Leiterin mit.

Es gibt auch Kritik bezüglich der Quarantäne-Maßnahmen

Das Landratsamt Donau-Ries teilt auf eine entsprechende Anfrage unserer Redaktion mit, dass sich die Zusammenarbeit mit dem Bürgerheim „komplikationslos“ gestaltet habe. Dazu hätten vor allem Schnelltests im Nördlinger Stiftungskrankenhaus sowie die Unterstützung der niedergelassenen Ärztin Dr. Ursula Glombik-Lukassek beigetragen.

Kritik bezüglich der Quarantänemaßnahmen gab es auch, weil Bewohner den Garten nicht benutzen durften. Dazu teilt das Landratsamt mit, dass der Besuch des Gartens zwar möglich gewesen wäre, aber aus baulichen Gründen nicht ohne Ansteckungsgefahr für die Bewohner hätte umgesetzt werden können.

