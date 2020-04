So feiern Gläubige im Ries Ostern

Plus Die Pfarrgemeinden bieten unter anderem Live-Streams im Internet an. Am Ostersonntag wird ein Bläser nach einem nicht-öffentlichen Gottesdienst auf dem Daniel spielen.

Auch die beiden großen christlichen Konfessionen sind nicht von dem Zwangg ausgenommen, Ideen zu entwickeln, wie sie zu den Kar- und Ostertagen christliche Gemeinschaft ohne Zusammenkunft feiern können. Generell ist der Kirchenbesuch möglich, aber nur zu vereinzelten Gebeten unter Berücksichtigung der allgemeinen Abstandsregeln. Die katholischen Kirchen sind dazu von Karfreitag bis Ostermontag von 9 bis 18 Uhr geöffnet, die evangelischen Kirchen von 10 bis 17 Uhr. In katholischen Kirchen liegen Heftchen mit Hausgottesdiensten aus; Vorlagen dafür finden sich auch auf der Bistums-Homepage unter www.bistum-augsburg.de/Hausgottesdienste.

Von evangelischer Seite kommt die Anregung, zu Hause mit den Kindern die Ostergeschichte aus der Bibel zu lesen; Hausgottesdienste sind ebenfalls mit virtueller Unterstützung möglich. Über die evangelische Osterlichter-Verteilaktion in Kirchen und Bäckereien haben die Rieser Nachrichten bereits berichtet. Generell finden sich im Internet Termine und Anregungen zur christlichen Gestaltung der Kar- und Ostertage – für Protestanten unter www.kirchengemeinde-noerdlingen.de, für Katholiken unter www.pg-noerdlingen.de.

Ein Beichttermin unter Einhaltung der Corona-Regeln ist möglich

Katholiken, die sich durch eine Beichte auf die Feiertage vorbereiten wollen, können im Nördlinger Pfarrbüro unter Telefon 09081/29370 einen individuellen Termin unter Einhaltung der Corona-Regeln vereinbaren. Beide Konfessionen bieten jeweils einen Youtube-Kanal mit Videos für Kinder und Erwachsene und Live-Stream-Gottesdiensten. Den katholischen Kanal findet man im Internet bei Youtube unter „Pfarreiengemeinschaft Nördlingen“, den evangelischen auf einem Link unter www.pfarramt-deiningen.de.

Am heutigen Gründonnerstag findet in St. Salvator um 20 Uhr ein nichtöffentlicher Gottesdienst statt, an dem alle Gläubigen im Geiste teilnehmen können; zu diesem und den folgenden Gottesdiensten läuten in allen Kirchen der Pfarreiengemeinschaft die Glocken. Auch ein Hausgottesdienst des Bistums mit anschließender Ölbergandacht (Gotteslob Nr. 897) ist möglich. Evangelische Hausgottesdienste können mit Internet-Begleitung abgehalten werden unter www.stjohannes.de/familiengottesdienste-mit-kindern-zuhause-feiern oder www.sanktlukas.de/video.

Am Karfreitag findet in St. Salvator um 15 Uhr nichtöffentlich die Karfreitags-Liturgie mit Live-Stream im Youtube-Kanal statt; ab 16.30 Uhr steht in allen Kirchen der katholischen Pfarreiengemeinschaft ein Kreuz vor dem Altar. Zu Hause ist das gemeinsame Beten des Kreuzweges (Gotteslob Nr. 683) möglich, am besten unter dem Kruzifix.

Kirchen bieten Livestreams an

Auf der evangelischen Homepage finden sich unter „Andacht zum Sonntag“, was in diesem Falle Andachten zu allen Kar- und Ostertagen betrifft, ein Andachtsbild zum Herunterladen und Ausdrucken für die Andacht im eigenen Heim. Am Karsamstag gibt es in St. Salvator eine nichtöffentliche katholische Auferstehungsfeier um 21 Uhr mit Live-Stream im Youtube-Kanal; in dieser Andacht werden die Osterkerzen aller Kirchen der Pfarreiengemeinschaft gesegnet, die am Ostersonntag ab 12 Uhr dort vor dem Altar brennen, wo am Karfreitag das Kreuz stand. Am Ostersonntag findet um 9 Uhr ein nichtöffentlicher Gottesdienst statt. Er endet, wie übrigens auch der Fernsehgottesdienst, der um 9.30 Uhr beginnt, um 10.15 Uhr. Genau zu diesem Zeitpunkt intoniert ein Bläser vom Daniel „Christ ist erstanden“, Evangelisches Gesangbuch 99. Bläser aus den Häusern stimmen mit ein; jeder ist eingeladen, mit einem Instrument einzustimmen oder mitzusingen. Es folgen noch die Lieder 103, 112, 116 und 100 aus dem Gesangbuch. Die Lieder enden um 10.30 Uhr, worauf das volle Festtags-Geläut einsetzt. Am Ostermontag findet in St. Salvator um 9 Uhr ein weiterer nichtöffentlicher Gottesdienst statt. An allen Kar- und Ostertagen und auch darüber hinaus wird an jedem Abend um 19 Uhr von beiden Konfessionen unter „Licht der Hoffnung“ eingeladen, eine Kerze im Fenster zu entzünden und in ökumenischer Gemeinschaft ein Vaterunser zu beten. Auf allen kirchlichen Homepages finden sich weitere Anregungen und Details zu den Kar- und Ostertagen.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Coronavirus in Nördlingen: Trauer nach Vorschrift



Besuchersperre in Heimen: Rieser Kinder malen Bilder für Senioren



Coronavirus: So bewältigen Rieser Apotheken die Krise