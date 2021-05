Nördlingen/Oettingen

06:10 Uhr

Warum klappern die Störche im Ries zurzeit selten?

Plus Was geht derzeit in den Storchennestern im Ries vor? Während der Brutzeit ist vom Boden aus nicht viel zu sehen und zu hören. Erkenntnisse aus dem Storchenparadies.

Von Lisa Gilz

Wer zur Zeit mit aufmerksamen Blick die Dächer in Oettingen nach Störchen absucht, muss eventuell feststellen, dass nicht all zu viel zu sehen ist. Zumindest nicht aus der Perspektive eines Fußgängers. Um zu wissen, was in den Nestern wirklich passiert, begibt sich Heidi Källner häufig auf den Kirchturm in Oettingen. Die Rentnerin behält so den Überblick über die Zugvögel im Ort. Wie viele es dieses Jahr wohl sind?

Themen folgen