vor 22 Min.

So gut war das Konzert des Dinkelsbühler Blechbläserensembles in Nördlingen

Plus Das Dinkelsbühler Blechbläserensemble präsentiert in Nördlingen ein breites Repertoire auf hohem Niveau

Von Christoph Eigenrauch

Einem guten Brauch folgend, eröffnet das Nördlinger Kulturforum sein Veranstaltungsjahr mit einem Neujahrskonzert. Auch in diesem Jahr konnte in Zusammenarbeit mit der Stadt Nördlingen ein Blechbläserensemble für eine Matinee in der alten Schranne in Nördlingen gewonnen werden. Diesmal besonders erfreulich: Das Ensemble stammt aus der näheren Umgebung, nämlich aus Dinkelsbühl.

Das Dinkelsbühler Blechbläserensemble ist noch ein relativ junges Quintett, das 2012 gegründet wurde. Seitdem haben sich die fünf Musiker mit einem Repertoire großer Bandbreite der Blechblasmusik verschrieben. Auch in der Schranne spannen sie einen weiten Bogen von festlicher Barockmusik bis hin zu Songs aus der Gegenwart. Die noch jungen Künstler stellen ihr Können unter Beweis Eine Fanfarensinfonie von Jean-Joseph Mouret steht am Anfang des Konzerts. Das ist geschickt gemacht, weil das mehrsätzige Stück dem Blechbläserquintett förmlich auf den Leib geschrieben ist. Zudem unterstreicht das Stück gleich zu Beginn den festlichen Charakter einer Matinee, und gibt den noch jungen Künstlern schon einmal eine erste Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. „Best of Zauberflöte“ präsentiert sich als gelungener Mix bekannter Arien aus der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart mit einem bemerkenswerten Solo von Johannes Kraus im tiefen Blech. „Limpin Dances“ (deutsch: hinkende Tänze) wurde von Yannik Helm eigens für die Dinkelsbühler Blechbläser komponiert und erst kürzlich uraufgeführt. Auch in der Schranne gelingt das rhythmisch anspruchsvolle Stück vorzüglich und über Melodien aus dem Feuerkelch von Harry Potter geht es zu einem Opern-Mix von Verdi. Natürlich mit dem obligatorischen „Triumph-Marsch“, dem „Va Pensiero“ (Gefangenenchor) und dem wohl bekanntesten Trinklied der Opernwelt, der sogenannten „Brindisi Arie“ aus „La Traviata“. Doch welch’ Überraschung, die Arie wird gesungen. Und wie! Stefan Schneider zeigt sich als bestens aufgelegter Tenor und erntet mit seiner Gesangseinlage tosenden Applaus. Der zweite Teil ist völlig anders Nach der Pause zeigt sich das Ensemble von einer völlig anderen Seite. Wirtshausmusikanten ähnelnd, sitzen die Mitglieder an einem eigens dafür mitgebrachten Tisch und spielen Gstanzln, Bedl-Boarischer und Polkas aus dem Böhmerwald. So stellen sich die sympathischen Musiker einen gelungenen Sonntagnachmittag vor. Der Ausflug in die Welt der Volksmusik kommt beim Publikum sehr gut an, und darf, wenn man die ganze Bandbreite der Blechblasmusik abdecken will, auch irgendwie nicht fehlen. „Sarah“ von Jim Steinmann entpuppt sich als wundervoller „Schmachtfetzen“, bei dem Stefan Schneider im Stile eines Musicalsängers die Frauenherzen höher schlagen lässt, und zum Abschluss findet mit ein paar wunderschön vorgetragenen Volksliedern und der Zugabe „Gabriellas“ die Matinee ihr Ende. Die fünf Musiker des Dinkelsbühler Blechbläserensembles legen eine erstaunliche künstlerische Reife an den Tag und zeigen ein hohes Niveau, sowohl als Einzelmusiker als auch als Ensemble. Jugendliche Unbekümmertheit und der ein oder andere kleine Scherz am Rande runden einen sicherlich bestens gelungenen Konzertvormittag ab.

