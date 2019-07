So ist die Region mit Rettungswagen versorgt

Plus Ein Gutachten beschreibt die Versorgung der Region mit Rettungswagen. Welche Orte unterversorgt sind und wie die Situation verbessert werden soll.

Wie lange dauert es, bis nach einem Notruf letztendlich der Rettungsdienst eintrifft? Ein Gutachten des Instituts für Notfallmedizin und Medizinmanagement beschäftigt sich unter anderem mit der Versorgung mit Rettungswagen in der Region.

Dabei geht es auch um die sogenannte Zwölf-Minuten-Frist, also wie schnell ein Rettungswagen vor Ort ist. Diese zwölf Minuten sollen in 80 Prozent der Fälle eingehalten werden. Oettingen liegt gerade noch in diesem Bereich, Nördlingen liege laut dem Gutachten bei 91,4 Prozent. Nicht erreicht wird der Wert in Monheim und Rain am Lech; er liegt dort jeweils bei 77 Prozent. Laut dem Gutachten könne beispielsweise in Monheim die Zwölf-Minuten-Frist nicht eingehalten werden, da dort und in Wemding Einsatzschwerpunkte liegen. Betrachtet wurde der Zeitraum von April 2017 bis März 2018.

Die zwölf Minuten sind die reine Fahrzeit

Ursula Christ ist Geschäftsleiterin des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung. Sie erklärt hinsichtlich der zwölf Minuten: „Das ist die reine Fahrtzeit. Dazu kommt die Zeit, die das Absetzen des Notrufs braucht. In der Leitstelle werden die entsprechenden Informationen abgefragt, es muss entschieden werden, was für den Einsatz notwendig ist.“

Dass Oettingen an der Schwelle der Vorgabe rangiere, liege daran, dass der Rettungsdienst auch für Orte zuständig ist, die außerhalb des Landkreises liegen, beispielsweise die Gemeinde Polsingen. „In die entfernten Orte dauert es manchmal länger“, sagt Christ. Man müsse sich den Versorgungsbereich wie einen Kreis rund um die Rettungswachen vorstellen und die Fahrtzeiten in die Randbereiche würden länger dauern. Sie gehe aber davon aus, dass sich die Lage deutlich verbessern wird: „Es wird in Wemding einen neuen Stellplatz für einen Rettungswagen geben. Dann wird es auch in Oettingen und Monheim zu einer deutlichen Steigerung des Wertes kommen.“ Sie rechnet damit, dass der Stellplatz im Oktober 2020 zur Verfügung stehe. Das höre sich laut Christ zwar nach einem langen Zeitraum an, sei es aber nicht. Es müsse schließlich eine europaweite Ausschreibung geben, der Betreiber müsse den Standort aufbauen.

Lettenbauer: Es sei niemand zu Schaden gekommen

Bisher gibt es in Nördlingen, Oettingen, Monheim, Donauwörth, Rain am Lech und Harburg jeweils einen Rettungswagen. „Harburg ist aber ein Stellplatz. Der Unterschied zur Rettungswache ist, dass der nicht rund um die Uhr besetzt ist“, sagt Arthur Lettenbauer, Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes in Nordschwaben. In Harburg sei der Rettungswagen für 16 Stunden verfügbar, am Stellplatz in Wemding sollen es zwölf sein. Er sieht durch den Stellplatz in Wemding ebenfalls Verbesserungen für den Landkreis: „Dieses Fahrzeug kann Einsätze in Wemding, Oettingen und Monheim super abdecken.“

Die Versorgung im Landkreis sei aber grundsätzlich gut: „Wir können nicht sagen, dass irgendjemand zu Schaden gekommen ist“, sagt Lettenbauer. Zudem sei eine noch schnellere Anfahrtszeit als die zwölf Minuten kaum finanzierbar: „Wir können sagen, wir streben zehn Minuten an. Aber das wäre nicht bezahlbar. Zudem haben wir jetzt schon das Problem, Fachkräfte zu bekommen. Wenn Sie noch ein paar 1000 Leute mehr benötigen, ist das utopisch.“

Ursula Christ sieht es zudem als entscheidend an, dass ein Patient innerhalb einer Stunde richtig behandelt werde. Die zwölf Minuten sei eine Rechengröße, die auch entsprechend eingeordnet werden müsse: „Die Zeit kann auch dadurch überschritten werden, wenn die Auslastung zu hoch ist und es mehrere Einsätze gleichzeitig gibt“, sagt Christ. Ist der Rettungswagen aus Oettingen im Einsatz und es gibt einen weiteren Notfall, müsse der Wagen aus Nördlingen kommen.

Lettenbauer sieht auch an den Krankenhäusern einen Ansatzpunkt: „Man sieht das am Krankenhaus Oettingen. Als sie da noch alle Abteilungen hatten, war ein Einsatz nach einer halben Stunde vorüber. Je nach Diagnose müssen sie jetzt nach Nördlingen fahren, dann dauert das eine Stunde.“ Würden Krankenhäuser geschlossen werden, sei das für den Rettungsdienst eine weitere Belastung.