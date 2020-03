06:00 Uhr

So ist die Situation in Deiningen nach der Gas-Explosion

Plus Nach der verheerenden Explosion einer Gasleitung in Deiningen sucht die Polizei nach Antworten. Ein Bauarbeiter ist dabei schwer verletzt worden. Der Vorfall ist nicht der erste dieser Art im Ries.

Von David Holzapfel

Aus der Baugrube schießen helle Flammen meterweit in die Luft. Es raucht und zischt; Helfer eilen herbei. Videoaufnahmen, die unserer Redaktion vorliegen, zeigen die Momente nach der Explosion. An der Hauptstraße in Deiningen ist es am Montagmittag zu einer verheerenden Gasexplosion gekommen. Ein Bauarbeiter wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Nürnberger Krankenhaus gebracht werden musste. Weder Polizei noch Erdgas Schwaben konnten bis zum Redaktionsschluss am Dienstag Aussagen über über den aktuellen Zustand des Verletzten treffen.

Ermittlungen stehen noch am Anfang Auch zum genauen Unfallhergang kann die Polizei in Nördlingen am Tag danach keine genauen Angaben machen. „Ich kann nur sagen, es werden intensive Ermittlungen geführt, aber wir stehen noch ganz am Anfang“, sagt ein Sprecher der Polizei Nördlingen auf Anfrage unserer Redaktion. Nach jetzigem Stand führten die beiden Bauarbeiter, ein 46-Jähriger und sein 60-jähriger Kollege, gegen 12 Uhr Schweißarbeiten an einer Gasleitung durch, als es aus ungeklärter Ursache zur Explosion kam. Durch die etwa acht Meter hohe Stichflamme erlitt der 46-jährige Arbeiter Verbrennungen zweiten Grades im Gesicht und Verbrennungen dritten Grades an den Händen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Gasexplosionen sind im Ries kein Einzelfall Das Unglück ist kein Einzelfall. Immer wieder kommt es in der Region zu schweren Gas-Explosionen. Im Jahr 2016 etwa wird ein damals 24-Jähriger bei einer Explosion in Bopfingen schwer verletzt. Eine von ihm angezündete Zigarette löst eine Gasverpuffung aus. Wie bei einer späteren Rekonstruktion des Unfalls herauskommt, ist die Ursache ein Leck an einer Gasleitung ; Bauarbeiter hatten sie drei Monate zuvor beschädigt. Nach dem Gasunfall in Deiningen waren zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz, darunter Beamte der Polizei in Nördlingen wie auch rund 120 Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung. Ein weiterer Fall: Im Jahr 2012 zerstört eine Gasflasche den Küchenanbau eines Sportheims in Hausen im Nordries. Ein Schaltblitz löst die Explosion aus. Verletzt wird niemand, doch das Gebäude wird beinahe komplett in Schutt und Asche gelegt. Rund hundert Häuser ohne Heizung und Warmwasser Nach Unfällen wie diesen stellt sich die grundsätzliche Frage, wie Bauarbeiter und andere Betroffene sich schützen können. Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) hat auf ihrer Internetseite Maßnahmen festgelegt, die ein Arbeitgeber treffen muss, um Brand- und Explosionsgefahren am Bau zu verhindern. Darunter fällt etwa die Sensibilisierung von Mitarbeitern auf Gefahrenquellen. Ab wann liegen bedenkliche Mengen von brennbaren Stoffen vor? Wie können Zündgefahren vermieden werden? Eine genaue Schulung der Betroffenen würde helfen, das Unfallrisiko zu minimieren, sagt ein Sprecher der BG Bau. Einsatzleiter und Helfer der Feuerwehr begutachten die Baugrube, in der es am Montagnachmittag zu einer Gasexplosion gekommen ist. Bild: David Holzapfel In der Deininger Hauptstraße ist am Tag nach dem Unfall Ruhe eingekehrt. Nach der Explosion waren am Montagnachmittag rund 100 Häuser in der näheren Umgebung ohne Heizung und Warmwasser. Die Versorgung sei mittlerweile wieder gewährleistet, betont eine Sprecherin von Erdgas Schwaben. Auch auf die Bauarbeiten an der Hauptstraße werde die Explosion der Gasleitung keine Auswirkungen haben, sagt Deiningens Bürgermeister Wilhelm Rehklau. „Im zeitlichen Ablauf wird es aller Voraussicht nach keine Verzögerungen geben.“ Lesen Sie hierzu auch: Schwerverletzter nach Gas-Explosion in Deiningen



