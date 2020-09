vor 36 Min.

So ist die aktuelle Corona-Lage am THG und im Nördlinger Bürgerheim

Ein Abstrich für das Testverfahren auf das Coronavirus. In Nördlingen gibt es neue Zahlen zu den Infizierten im Bürgerheim.

Laut Landratsamt sind insgesamt je sechs Bewohner und sechs Mitarbeiter des Nördlinger Bürgerheims positiv getestet worden.

Das Landratsamt Donau-Ries informiert in einer Pressemitteilung über den aktuellen Situation zu Covid-19 im Nördlinger Theodor-Heuss-Gymnasium und im Bürgerheim. Nach der positiven Testung eines Schülers am Theodor-Heuss-Gymnasium hätten die Reihentestungen aller Kontaktpersonen und Lehrer vollständig negative Befunde ergeben. In der Folge handle es sich lediglich um einen Einzelfall. Die Quarantäne der betroffenen Schulklassen laufe spätestens mit Ende dieser Woche aus.

Sechs Bewohner und sechs Mitarbeiter sind im Bürgerheim in Nördlingen positiv getestet worden

Im Bürgerheim Nördlingen habe sich nach inzwischen zwei vollständigen Reihentestungen von Bewohnern und Personal gezeigt, dass insgesamt sechs Bewohner und sechs Mitarbeiter des Pflegeheims positiv auf Corona getestet worden sind. Weiterhin werden milde erkältungsähnliche Symptome angegeben. Wie bereits gemeldet, ist eine Dame inzwischen verstorben. Das Gesundheitsamt befindet sich aktuell in der Planungsphase für eine dritte Testreihe für die gesamte Einrichtung.

Unverändert werde die Quarantäne im hauptsächlich betroffenen Wohnbereich durch eingerichtete Positiv- und Kontaktpersonenbereiche erreicht. Weiterhin bestünden die allgemeinen Schutzmaßnahmen (Besuchsverbot, Aussetzen von Gemeinschaftsaktivitäten und verschiebbaren Anwendungen durch externe Dienstleister, Bereichszuteilung des Personals).

Bis zu den Ergebnissen der dritten Testreihe, die in der kommenden Woche erwartet werden, bleiben die getroffenen Maßnahmen unverändert aufrecht erhalten, heißt es in der Mitteilung. (pm)

