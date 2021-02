06:00 Uhr

So läuft die Rückkehr der Abschlussklassen im Ries

Abschlussklassen kommen auch in Nördlingen und Oettingen zurück in die Schule.

Plus An den Gymnasien und der Berufsschule im Ries nahmen am Montag halbe Klassen den Präsenzunterricht wieder auf. Das Wechselmodell stößt aber bei einigen Schulleitern auf Ablehnung.

Von Matthias Link

Während Lockdown-Lockerungen in breiter Form bislang nicht absehbar sind, sind am Montag vereinzelte Abschlussklassen in halber Größe an ihre Schulen zurückgekehrt. Im Ries sind das die Abschlussklassen des Albrecht-Ernst-Gymnasiums Oettingen sowie des Theodor-Heuss-Gymnasiums und der Staatlichen Berufsschule in Nördlingen. Wie läuft das ab?

An das THG kamen rund 50 Schülerinnen und Schüler, die halbierte Q12-Klasse, zurück. Im wöchentlichen Rhythmus wechseln die beiden Klassenhälften zwischen Präsenz- und Distanzunterricht. „Wir sind technisch sehr gut ausgestattet“, sagt Schulleiter Robert Böse. „Wir können im Unterrichtsraum auch den Digitalunterricht abhalten und die Schüler, die zu Hause sind, versorgen.“ Da man zwei Gruppen habe, sei es unterrichtstechnisch jedoch eine Herausforderung.

Im Unterricht gelten strenge Schutzmaßnahmen, so der Nördlinger Schulleiter

Böse meint: „Für die Schüler ist es ein großer Gewinn, wenn sie wieder im Haus sind. Sie können sich wieder sehen und austauschen und Fragen von Angesicht zu Angesicht stellen.“ Mit „IServ“ habe man zudem eine sehr stabile Schulplattform für Videokonferenzen, ein Großteil des Unterrichts finde in dieser Form nach Stundenplan statt. Zwischendurch gebe es aber auch Projekte, damit die Schüler nicht durchgehend am Bildschirm säßen, sagt Böse.

Mebis, die digitale Lernplattform des Kultusministeriums, werde von manchen Lehrern als Ergänzung benutzt, vor allem um Material hochzuladen und Links anzubieten. Für den Unterricht im Schulhaus gälten unverändert die Hygiene- und Schutzmaßnahmen, essen und trinken dürfe man beispielsweise nur im Freien.

Die Abiturprüfungen finden im Mai statt

Schwierigkeiten sieht Böse, da Schulaufgaben auf Eis gelegt wurden. „Da wartet sehr viel Arbeit auf uns, wenn sich die Schule wieder füllt.“ Die älteren Schüler, berichtet Böse, hätten zum Teil auch Zukunftsängste. Axel Lumper, Vorsitzender des Elternbeirats, sieht die Schule mit ihrem Hygienekonzept aber „gut aufgestellt“ und mit ihrem Digitalkonzept befände sie sich „auf Kurs“.

Eine große Elternumfrage habe breite Zustimmung zum Ergebnis gehabt. Hintergrund der bayernweiten teilweisen Schulöffnung ist, dass die Abschlussprüfungen an Gymnasien, FOS/BOS und bestimmten beruflichen Schulen früher als in anderen Schularten stattfinden. Die schriftlichen Abiturprüfungen etwa beginnen im Mai.

So ist die Lage am AEG in Oettingen

Am AEG in Oettingen haben die halben Q12-Gruppen jeweils rund 35 Schüler. Schulleiter Günther Schmalisch sieht das vorgeschriebene Wechselmodell kritisch, denn „der Videounterricht hat gut funktioniert“, wie er sagt. Alle Schüler hätten beim Videounterricht in einer Gruppe zusammen lernen können. Nun aber seien die Schüler getrennt, da diejenigen, die zu Hause seien, nur teilweise digital zugeschaltet werden könnten.

Die Schüler zu Hause erhielten überwiegend Arbeitsaufträge. Mehrere Abiturienten hätten ihn angerufen und darum gebeten, den Distanz-Videounterricht in der ganzen Klassengruppe beizubehalten. Aber das sei nicht erlaubt. Die jüngeren Schüler hingegen vermissten ihre Freunde und das Beisammensein sehr. „Die Schule als Lebens- und Begegnungsraum – das fehlt“, sagt Schmalisch. Technisch gebe es aber auch am AEG keine Probleme. Wenn es wo hapere mit der Technik, dann bei den Hausanschlüssen der Schüler. Die Eltern wiederum seien sehr zufrieden damit, wie die Schule den Stundenplan digital umsetze, sagt Schmalisch. Auch am AEG gab es eine Elternumfrage. Das Ergebnis: fast 90 Prozent Zustimmung.

Auch an der Nördlinger Berufsschule kommen die ersten Schüler zurück

An der Staatlichen Berufsschule in Nördlingen haben am Mittwoch die Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik den zweiten Teil ihrer Gesellenprüfung, die von der Handwerkskammer abgenommen wird und im Schulhaus stattfindet. Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem praktischen Teil. Zur Vorbereitung waren am Montag und Dienstag zwei Gruppen mit jeweils sieben Auszubildenden in die Schule zurückgekehrt, mit FFP2-Masken und unter Einhaltung der sonstigen Hygienevorschriften.

Sie mussten noch fachpraktische Übungen absolvieren. Die anderen Auszubildenden sowie die Schüler der Techniker- und Wirtschaftsschule seien von der Teilöffnung nicht betroffen, da deren Abschlussprüfungen erst nach den Osterferien stattfänden, sagt Raimond Eberle, Schulleiter des Berufsschulzentrums.

Eberle sieht pädagogische Verzerrungen

Beim Distanzunterricht setzt das Berufsschulzentrum auf die Plattform „Teams“ von Microsoft und im technischen Bereich auf „Webex“. Eberle hält digitalen Fernunterricht für besser als Wechselunterricht, da letzterer „organisatorisch aufwändiger und in seiner Effizienz geringer“ sei.

Die Mischformen führten zu „pädagogischen Verzerrungen“. Hinsichtlich der Schulleistungen beim Online-Unterricht hat er allerdings festgestellt, dass es eine Schere gebe: Die Leistungsstarken würden stärker und die Schwächeren könnten leichter verloren gehen. Eberle will daher so schnell, wie es eben möglich ist, zum Präsenzunterricht zurückkehren.

