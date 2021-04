So lief der Start mit den Selbsttests an den Nördlinger Schulen

Plus Schüler müssen sich nach den Osterferien testen, bevor sie den Präsenzunterricht besuchen. Für den Anfang gab es in Nördlingen Unterstützung für die Lehrerinnen und Lehrer.

160 Stück. So viele Selbsttests hat die Mittelschule Nördlingen allein am Montag durchgeführt. 130 für die Schüler, etwa 30 für Lehrerinnen und Lehrer oder anderes Personal, wie Rektorin Marga Riedelsheimer sagt. Denn seit diesem Montag müssen die Schüler der Abschlussklassen, der 11. Klassen an Gymnasien und Fachoberschulen und Viertklässler sich mindestens zwei Mal pro Woche testen lassen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 liegt – de facto sind es drei Tests, da ein Test bei dieser Inzidenz nur für den Tag darauf gilt. Ein negativer Test am Mittwoch gilt nur für Mittwoch und Donnerstag, nicht aber für den Freitag. Wie lief der erste Tag der Tests im Ries?

Marga Riedelsheimer ist zufrieden. „Dank der guten Vorbereitung ist das gut gelaufen“, sagt die Rektorin. In der Schule werden die Tests in einem zusätzlichen Raum durchgeführt. Vier Schülerinnen und Schüler wurden dort gleichzeitig getestet, im Klassenzimmer wollte man diese nicht durchführen. Kritik daran hatte Ende März Gudrun Meier, Personalratsvorsitzende des Schulamts Donau-Ries und Rektorin der Löpsinger Grundschule geübt (wir berichteten).

Gudrun Meier wandte sich an den Nördlinger Oberbürgermeister

Sie vertrete die Lehrerinnen und Lehrer von 37 Grund- und Mittelschulen im Kreis und hatte sich in einem Schreiben an Landrat Stefan Rößle gewandt. Darin hatte sie nach Unterstützung gefragt, etwa, ob sich nicht eigene Teams des Kreises um die Durchführung der Tests kümmern könnten. Doch das wurde abgelehnt. Auch das Landratsamt teilt auf Anfrage mit, dass dies personell nicht durchführbar sei. Hilfsorganisationen könnten aber unterstützen, das Landratsamt habe eine Liste mit Hilfsorganisationen übermittelt. Kurzfristig, seit vergangenem Freitag, habe das Kultusministerium zudem eingeräumt, dass auch professionell durchgeführte Tests, wie von Apotheken, gültig seien.

Meier wandte an den Nördlinger Oberbürgermeister David Wittner gewandt, wie sie schildert. So kam es, dass die DLRG und die Bademeister der Stadt Nördlingen die Schulen vor Ort an diesem Montag unterstützt haben. „Das hat mich sehr gefreut“, sagt Meier. Die Stadt Nördlingen hilft den Schulen unter anderem mit vier Personen aus dem Bäderbereich, denn diese hätten ja auch Erfahrung im Bereich der Ersten Hilfe, schildert Karl Stempfle, Leiter des Liegenschaftsamtes. Weitere Unterstützung gibt es von der DLRG Nördlingen. „Hier möchte ich Matthias Tegeler besonders hervorheben, der sich in den Osterferien mit den Rektorinnen abgesprochen hat“, sagt Stempfle. Die Zusammenarbeit sei hervorragend gewesen. Die Unterstützung sei noch für diese Woche, vielleicht auch noch kommenden Montag angedacht. Auch Rückmeldungen aus den Schulen sei sehr gut gewesen.

In Amerdingen und Mönchsdeggingen hat die DLRG Mönchsdeggingen unterstützt

So auch die von Gudrun Meier, die auch Rektorin der Löpsinger Grundschule ist. Sie hat – obwohl es laut Kultusministerium nicht notwendig ist – von den Eltern an der Löpsinger Schule die Einwilligungserklärung zum Testen eingeholt. „Das war mir wichtig, dass das gemeinsam getragen wird“, sagt Meier. Schüler, deren Eltern das Einverständnis verweigern, dürfen die Schule nicht besuchen und müssten im Distanzunterricht beschult werden. Grundsätzlich hätte Meier es befürwortet, wenn die Tests im eigenen Heim durchgeführt werden, doch es gebe Erstklässler, die sich die Durchführung des Tests nicht selber zutrauen. Deren Eltern seien nun auf externe Testanbieter angewiesen, die den Schnelltest an ihren Kindern ausführen. Meier erzählt aber auch von einem Kind, das den Test unbedingt machen wollte – es wolle seinen Beitrag leisten, habe ihr die Mutter erzählt.

Ohne Probleme liefen auch die Tests an der Maria Stern Realschule ab, wie Schulleiter Thomas Möckel schildert. Allerdings sind an seiner Schule derzeit nur die zehnten Klassen vor Ort, das sei natürlich eine ganz andere Situation als für Grundschüler oder Schulanfänger. Ähnlich äußert sich Rolf Bergdolt von der DLRG Mönchsdeggingen, deren Aktive die Schulen in Amerdingen und Mönchsdeggingen unterstützt haben. „Im Prinzip klappt das ganz gut, bei sehr kleinen Kindern kann es in der Handhabung erst mal noch Probleme geben“, schildert Bergdolt.

Der Aufwand für die Testpflicht an den Schulen ist groß

Gerade für Kinder sei manchmal nicht so einfach, das Röhrchen, in dem der Tupfer ausgewaschen werden, richtig zusammenzudrücken. „Das ist wie Schuhe binden, das muss man in Ruhe erklären und ein bisschen dabeibleiben“, sagt Bergdolt über das Testen. Die Helfer unterstützten die Lehrer nur, denn das seien die Profis für die Vermittlung bei den Kindern.

Doch noch immer gibt es Kritik an den Tests in den Schulen. So ist der Aufwand für die Lehrer groß, Unterrichtszeit geht verloren. Und Gudrun Meier sagt: „Eine Schule ist keine Teststation, sondern ein sozialer Lernort, in dem alles pädagogisch geregelt werden sollte.“ Doch die Rektorin betont auch: „Wir können das als Gesellschaft nur gemeinsam schaffen. Jeder muss verantwortungsvoll dazu beitragen, dass wir dieses Coronaproblem lösen können.“

