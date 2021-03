vor 32 Min.

So lief die Kitaplatz-Anmeldung in Nördlingen für das Jahr 2021

Die Krippe in Baldingen ist eine der zwanzig Kindertagesstätten, für die sich Eltern anmelden konnten. Die Räumlichkeiten wurden im Herbst des vergangenen Jahres in Betrieb genommen. Insgesamt gibt es 188 Krippenplätze und 665 Kindergartenplätze für das Stadtgebiet Nördlingen.

Plus Zum ersten Mal mussten sich Eltern online für Kitaplätze anmelden. Das neue System soll die Anmeldung einfacher machen, ein Problem löst es aber nicht.

Von Lisa Gilz

Die Wintermonate sind für Eltern mit Kleinkindern eine stressige Zeit. Denn der Druck, einen passenden Kitaplatz zu finden, ist für viele ein echtes Problem. Die einzelnen Einrichtungen anrufen und besuchen, sich vorzustellen ist zeitaufwendig. Eine sichere Zusage garantiert der Aufwand nicht. Häufig müssen sich Eltern mehrmals bewerben. Die Stadt Nördlingen hat, um es den Eltern und der Verwaltung einfacher zu machen, ein neues System eingeführt. Kontaktlos, online und bequem – in fünf Schritten zum Kitaplatz. So wird der Ablauf zur Kitaplatz-Anmeldung und -Vergabe im aktuellen Flyer der Stadt beschrieben. Aber die Möglichkeit, eventuell nicht den Wunschplatz oder gar keinen Platz für das Kind zu bekommen, bleibt.

Stadtgebiet Nördlingen: Mehr Anmeldungen als es Kitaplätze gibt

Für das neue Anmeldesystem wurden Mitarbeiter des Evangelisch-Lutherischen Verwaltungszweckverbands Westmittelfranken und Nordschwaben als Unterstützung hinzugezogen. Alles spielte sich diesmal online und über ein Internetportal ab. Bis zum 14. Februar sollten die Plätze verteilt und eine Rückmeldung bei den Eltern eingegangen sein. Das hat aber nur teilweise funktioniert. Aufgrund von Corona und der sich ständig ändernden Maßnahmen in der Pandemie hätten nicht alle Fristen eingehalten werden können. „Es hat leider nicht geklappt, alle Plätze bis Ende Februar zu vergeben“, sagt Kristin Geiß vom Zweckverband. Wie in anderen Ortskreisen auch, gibt es für Kitas in Nördlingen mehr Anmeldungen als verfügbare Plätze. Das trifft insbesondere auf die Anzahl der gemeldeten Krippenkinder zu.

Insgesamt gibt es 665 Kindergarten- und 188 Krippenplätze für das Stadtgebiet Nördlingen. Entscheidend bei der Auswahl sind laut Website der Stadt Nördlingen spezielle Kriterien. Darunter fallen das Einzugsgebiet, Schulpflicht, Geschwister, die in der gleichen Kita sind, soziale Aspekte und das Aufnahmedatum. Bei der Entscheidung, welches Kind in welche Kita kommt, ist das Einzugsgebiet am entscheidendsten. Die anderen Kriterien ordnen sich unter. Es könne vorkommen, dass Kinder nicht sofort einen Platz erhalten, sagt Geiß, auch nicht in ihren Wunscheinrichtungen.

Stadt Nördlingen verpflichtet für jedes Kind einen Kitaplatz zu finden

Wenn das passiert, würden sie und ihre Kollegin den Eltern ein alternatives Aufnahmedatum in einer nicht priorisierten Einrichtung anbieten. „Die Stadt ist verpflichtet, eine Einrichtung für das Kind zu finden“, erklärt Geiß. Ungewissheit bestände jedes Jahr in der Zeit bis Mitte April, da Eltern mit „Korridor-Kindern“ bis dahin noch entscheiden, ob ihr Kind in die Schule geht oder noch ein Jahr im Kindergarten bleibt. Kurzfristig würden dann auch noch Plätze frei werden, wenn Familien zum Beispiel umziehen. Deshalb sei auch bis zur Mitte des Jahres nicht klar, ob manche Kinder nicht doch einen Platz bekommen.

Die verantwortlichen Mitarbeiterinnen seien bemüht, für die Kinder, die noch keine Zusage erhalten haben, einen Platz zu finden, sagt Geiß. Sie warten zurzeit die Zu- und Absagen der Eltern ab, die bereits ein Angebot für einen Kitaplatz bekommen haben. Eine schnelle Rückmeldung der Eltern sei sehr wichtig, um sich einen genaueren Überblick zu verschaffen und andere Eltern rechtzeitig informieren zu können, falls doch ein Platz frei ist. Telefonisch seien sie als Ansprechpartner immer erreichbar, wenn Eltern Probleme mit dem Verfahren haben, erklärt Geiß.

Die Platzvergabe für Nördlinger Kitas läuft auch in Zukunft online ab

Natürlich bleibe es weiterhin wichtig, dass Eltern sich im Vorfeld einen Eindruck über die Einrichtungen verschaffen, um Favoriten in dem Auswahlverfahren angeben zu können. Persönlich muss sich bei den Kindertagesstätten durch das neue Online-Verfahren niemand mehr vorstellen. Erst um den Betreuungsvertrag abzuschließen, werden die Eltern in die Einrichtungen gebeten. Zu dem neuen System hätte es bis jetzt gemischte Rückmeldungen gegeben. Im Großen und Ganzen seien die Meinungen aber positiv, sagt Geiß. Die Abläufe für die Anmeldung und Platzvergabe sollen auch im kommenden Jahr wieder online und über die Mitarbeiterinnen des Verwaltungszweckverbands ablaufen.

Alle Informationen zum Kita-Anmeldeverfahren finden Sie unter www.noerdlingen.de/bildung-soziales/kindertagesstaetten.

