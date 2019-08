17:37 Uhr

So lief die Minigolf-Stadtmeisterschaft in Nördlingen

Die Nördlinger Stadtmeisterschaft im Minigolf wird regelrecht zum Volksfest. Minigolfplatz-Betreiber Ralf „Ralla“ Kluge schafft nur den zweiten Platz der Gesamtwertung.

Von Robert Milde

Die sechste Auflage der Stadtmeisterschaft im Minigolf, auch „Pirates Open“ oder „The Open“ genannt, wurde zu einem regelrechten Volksfest. Fast 90 Teilnehmer auf den 18 Bahnen und ein Vielfaches an Zaungästen auf der wunderschön hergerichteten Anlage am Berger Tor – Minigolf ist seit der Wiederbelebung der Titelkämpfe vor fünf Jahren tatsächlich so etwas wie eine Bewegung geworden. Sieger und damit Stadtmeister 2019 wurde nach zwei spannenden Runden Marcel Kraft, der damit das Turnier genauso wie Christoph Metzko (diesmal Fünfter) bereits zum zweiten Mal gewonnen hat.

Knapp 90 Starter gingen in die erste Runde, darunter fast die komplette Basketball-Bundesligamannschaft der Xcyde Angels, die das Turnier als Teambuilding-Maßnahme nutzten. Nach den ersten 18 Bahnen erfolgte der sogenannte „Cut“; nur wer ein Ergebnis von 45 Schlägen oder besser erzielt hatte, kam in den zweiten Durchgang. Hier zeigte sich wieder einmal, dass Minigolf bei künstlichem Licht und zu fortgeschrittener Stunde eine ganz andere Sportart ist. Das Führungstrio nach Runde eins, Vorjahressieger Christoph „Löwe“ Metzko (30 Schläge), Christian „Olle“ Olschewski (31) und Patrick Hauswirth (32) schwächelte bereits auf den ersten Bahnen und die Verfolger schlossen auf.

Minigolf in Nördlingen: Marcel Kraft gewinnt die Stadtmeisterschaft

Minigolfplatz-Betreiber Ralf „Ralla“ Kluge absolvierte mit 33 Schlägen die beste zweite Runde, was mit einem Schlag Rückstand aber nur zum zweiten Platz der Gesamtwertung reichte. Denn der Gewinner von 2017, Ober-Fladenpirat Marcel Kraft, meisterte im zweiten Durchgang die Hälfte der 18 Bahnen mit nur einem Schlag und kam in der „Nachtschicht“ auf 34, im Gesamtergebnis auf 66 Schläge. Das bedeutete den Turniersieg. Dritter wurde Achim Brunner mit zwei soliden Durchgängen und einem Gesamtergebnis von 68 Schlägen.

Ein schönes Rahmenprogramm sorgte für Stimmung bis weit nach Mitternacht. Zwei DJ’s legten flotte Rhythmen zu den präzisen Schlägen auf und eine von diversen Unternehmen gesponserte üppige Tombola verkürzte zweimal die Zeit der Auswertung. Dazu gab’s Kombüsenfutter und Co. von den Fladen-Piraten und eine Cocktail-Bar des Cafés Berger Tor. Halt alles, was man zu einem Volksfest braucht.

Der Endstand: 1. Marcel Kraft 32 Schläge in der ersten Runde/34 in der zweiten/gesamt 66, 2. Ralf Kluge 34/33/67, 3. Achim Brunner 33/35/68, 4. Daniel Sandmeier 33/37/70, 5. Christoph Metzko 30/41/71, 6. Patrick Hauswirth 32/40/72, 7. Christian Friedrich 37/36/73, 8. Thomas Thum 40/34/74, 9. Gordon Weik 37/38/75, Christian Olschewski 31/44/75 und Pascal Rüdell 40/35/75, 12. Philip Kramer 37/39/76. Beste Frau: 18. Nicola Krämer 39/39/78.

Die Bildergalerie zum Turnier:

31 Bilder Minigolf-Stadtmeisterschaft wird zum Spektakel Bild: Robert Milde

Themen Folgen