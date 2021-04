So viel Zuspruch wie noch nie für Oettinger Bücherei

Plus Wie lief das Jahr für Stadtbücherei und Heimatmuseum? Die Leiterinnen ziehen im Kulturausschuss des Stadtrates Oettingen Bilanz.

Ein strammes Programm hat sich der Kulturausschuss des Oettinger Stadtrates bei der ersten Sitzung im neuen Jahr auferlegt. In fetten Lettern stand über allem die Pandemie für alle Aktivitäten sowohl des vergangenen als auch des kommenden Jahres. Kerstin Pflanz von der Stadtbücherei Oettingen war als erste dran und referierte vor dem Gremium zum Thema Rückblick 2020 und Ausblick 2021.

Hygienekonzepte für Bücherei in Oettingen mussten ständig angepasst werden

Zunächst sei im Jahr 2020 alles normal gelaufen, meinte sie, es wurden neue Bücher, vor allem Biografien, eingekauft und in den Bestand übernommen, die Aktion „bibfit“, will sagen, den Bibliotheksführerschein für Kinder (mit Abschlussprüfung) konnte gemacht werden und auch eine Lesung mit der Autorin Maike Haas war ein voller Erfolg. Dann kam der erste Lockdown und es begann die Zeit der Entwicklung und ständigen Anpassung der Hygienekonzepte: Sogar für die ausgeliehenen Bücher musste ein „desinfektions- und Quarantänekonzept erarbeitet werden. „Wir haben ständig umorganisiert, uns ständig neu erfunden, obwohl wir – dank Corona – so viel Zuspruch hatten wie noch nie“, berichtete Kerstin Pflanz. Und trotz aller Schwierigkeiten, trotz akutem Platz- und Personalmangel habe man Konzepte wie „stabi goes Youtube“ und die „Actionbound“-App erfolgreich implementiert. Bürgermeister Thomas Heydecker bedankte sich für den Einsatz und versprach, wenn auch kryptisch, den Platzmangel betreffend, „vielleicht tut sich ja was in nächster Zeit.“

Oettinger Heimatmuseum ohne Winterausstellung

Im Heimatmuseum hatte Dr. Petra Ostenrieder alle Hände voll zu tun, um den jeweils geforderten Hygienemaßnahmen nachkommen zu können. Währen die Ausstellung „Alles in Butter“ noch reibungslos über die Bühne ging, stand die Schau zum Oettinger Bomben-Schicksalstag, dem 23. Februar 1945, stark unter Pandemie-Einfluss, genauso wie die Sommerausstellung „Heimat in der Zeit um 1945“. Zwar wurde sie sehr gut angenommen, auch wegen der überaus interessanten Objekte in der Sammlung, doch viele Besucher wurden von den Maßnahmen abgeschreckt, weil sie Führungen besuchen wollten oder eben gemeinsames Schauen in Gruppen bevorzugen. Deshalb verzichtete man auf eine Winterausstellung und konzentriert sich aktuell auf die Vorbereitung einer neuen Ausstellung „Aufbruch in die 70er!“, die – je nach Umständen – Ende April 2021 startklar sein könnte.

Trotz allem hat man im Heimatmuseum viel bewegt, nicht nur im Hintergrund, sondern auch mit solch tollen und erfolgreichen Aktionen wie dem „Picknick im Museumshof“ oder dem digitalen Weihnachtskonzert mit Werner Kunzmann und Lothar Lechner, das auf Youtube zu sehen war (und immer noch ist). Auch über 147 Neuzugänge, konnte sich Dr. Ostenrieder freuen: unter anderem historische Atlanten mit über 150 geschichtlich überaus wertvollen Landkarten.

Ostenrieder nennt Depotsituation des Oettinger Heimatmuseums "untragbar"

Petra Ostenrieder sprach schließlich auch die im Prinzip untragbare Depotsituation des Heimatmuseums an, ohne allerdings konkrete Zusagen für eine Verbesserung der Situation zu erhalten. Dennoch bedankte sich Rathauschef Heydecker herzlich für die tolle Arbeit des Museumsteams: „Wir haben hier zweifellos eine Perle in Oettingen.“

Lesen Sie auch: