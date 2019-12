vor 44 Min.

So viele Babys wie noch nie

Im Nördlinger Stiftungskrankenhaus sind 2019 mehr als 500 Babys zur Welt gekommen. Sowohl die Geburtshilfe als auch das Stillcafé werden gut angenommen

Im Nördlinger Stiftungskrankenhaus wurden heuer so viele Babys geboren wie noch nie. Die kleine Leni Feistle hat am 10. Dezember in der Klinik das Licht der Welt erblickt und war damit das 500. Baby, das in diesem Jahr dort geboren wurde. Martina und Florian Feistle durften sich über ihre kerngesunde, 3760 Gramm schwere und 53 Zentimeter große Tochter freuen.

2019 sind einer Pressemitteilung zufolge bereits mehr als 510 Kinder im Nördlinger Stift zur Welt gekommen. Da das Jahr noch einige Tage hat, könnten es auch noch mehr werden. Aber schon jetzt ist klar, dass in diesem Jahr in der Nördlinger Klinik so viele Kinder zur Welt gekommen sind, wie in den vergangenen zwölf Jahren nicht. Das es zum Jahresende diesen Rekord zu vermelden gibt, hätte wohl nicht jeder erwartet. Denn erst vor rund einem Jahr hatten die beiden Frauenärzte, Dr. Robert Schaich und Dr. Mathias Hübner, die als Belegärzte auf der Geburtshilfestation im Nördlinger Stiftungskrankenhaus tätig sind, bekanntgegeben, dass sie ihre Tätigkeitan der Klinik mit Ablauf von 2019 beenden. Der Verwaltungsrat und der Vorstand des gKU hatte daraufhin den Fortbestand der Nördlinger Geburtshilfe als Hauptabteilung zugesichert und dieses Versprechen gehalten.

Bereits zum 1. Oktober hat Kiriakos Savvidis seinen Posten als Chefarzt der neuen Gynäkologie- und Geburtshilfe-Hauptabteilung angetreten. Dass die Entscheidung, eine Hauptabteilung zu schaffen, richtig war, zeigt sich laut Pressemitteilung darin, dass diese von der Bevölkerung angenommen wird. „Der große Zuspruch liegt natürlich auch an dem hervorragenden Team von Hebammen, das wir hier in Nördlingen haben“, sind sich Dr. Robert Schaich und Chefarzt Kiriakos Savvidis einig. Savvidis möchte die bereits jetzt sehr gut funktionierende Geburtshilfe noch weiter ausbauen und neue Behandlungsangebote für Patientinnen einführen, um auch in Zukunft breit aufgestellt zu sein.

Ein kleines Jubiläum feiert auch das Stillcafè, das das Angebot der Geburtshilfe in Nördlingen ergänzt. Seit einem Jahr können sich frischgebackene Mütter und auch werdende Mütter Rat holen, Probleme ansprechen oder eine entspannte und informative Zeit verbringen. Das kostenlose Angebot, das von den Hebammen und von den zertifizierten Still- und Laktationsberaterinnen Heidi Feigl und Claudia Gillert begleitet wird, wird sowohl von Müttern, die stillen oder teilstillen, als auch von Schwangeren sehr gut angenommen.

Besonders den regen Austausch mit Müttern, die vielleicht die gleichen Fragen haben, schätzen die Teilnehmerinnen sehr. Die Treffen finden jeden ersten Dienstag im Monat von 9.30 bis 11 Uhr im Frühstückszimmer der Station 1A des Nördlinger Stiftungskrankenhauses statt.

Bei den Treffen wird ein breites Themenspektrum besprochen. So ist die Ernährung in der Stillzeit genauso eines, wie die Einführung von Beikost oder das Thema Babymassage. Väter, Geschwisterkinder und unterstützende Angehörige sind beim „Stilltreff im Stift“ willkommen. (pm)

rund um den „Stilltreff im Stift“ und zu den Themen der jeweiligen Treffen erhalten Interessierte unter Telefon 09081/299-2104. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das nächste Stillcafè findet am 7. Januar 2020 statt.

