vor 22 Min.

So wichtig ist die Muße im Alltag

Vortrag im TCW in Nördlingen

Bei einem Vortragsabend des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) und des TCW ging es um die Muße. Die stehe vor einer Renaissance, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Referentin des Abends, Elisabeth Schmid von „Die Raumgeber“ erklärte, warum eine Zeit augenscheinlichen Nichts-Tuns etwas ganz anderes sein kann als verlorene Zeit. Ausgehend von Beispielen aus der eigenen Erfahrung führte sie geschickt zum Kern ihrer Aussage. Schmid, die seit mehr als 25 Jahren als Speakerin, Moderatorin und Sängerin tätig ist, berät vor allem Vertriebs- und Führungskräfte sowie Unternehmer und Fachkräfte und ist auch im Stressmanagement tätig. „Ohne Muße keine Zukunft“, so ihr Credo.

Ihren Vortrag machte sie mit Beispielen aus der Geschichte lebendig, so wisse man, dass Isaac Newton die Erleuchtung zu seiner Gravitationstheorie kam, als er im heimischen Obstgarten versonnen einen Apfel anschaute. Schmid spannte den Bogen von der individuellen Ebene mit Themen wie Einsamkeit, Stressbelastung und Überforderung zur gesellschaftlichen Ebene und machte deutlich, wie es in der Vergangenheit möglich war, dass hoch entwickelte Kulturen ganz plötzlich von der Bildfläche verschwinden konnten. Am Modell der Überlebens-Energie im Gegensatz zur Kreativ-Energie erfuhren die Teilnehmer, wie der Instinkt unser Alltagsleben beeinflusst und wie man über Intuition wieder zu Inspiration und Innovation finden könne. „Jeder braucht die Windstille der Seele“, sagte Michael Heilig mit Überzeugung.

Die Veranstaltung, die von Manuela Jenewein vom Weiterbildungszentrum Donau-Ries Nördlingen zusammen mit Heilig, dem Leiter des Kreisverbandes des BVMW, organisiert wurde, machte klar, dass Muße die Mutter aller Kreativität ist. Jenewein bedankte sich zum Abschluss bei den zahlreichen Zuhörern und der Referentin. (pm)