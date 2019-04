09:00 Uhr

So wurde Birgit Nimmergut zur Chefin des Café Kasarm in Nördlingen

Birgit Nimmergut führte 40 Jahre lang ein Autohaus, dann ging sie in den Ruhestand – und startete noch einmal neu. Sie eröffnete das „Café Kasarm“.

Von Ronald Hummel

40 Jahre lang führte Birgit Nimmergut ein Renault-Autohaus in Nördlingen, zuletzt zusammen mit ihrem Mann Harry. Damals schon ging sie fast täglich durch die Münzgasse und dachte sich beim Anblick der leer stehenden Kasarm an der Stadtmauer neben dem Reimlinger Tor: „Schade um das schöne Gebäude, da müsste man doch etwas draus machen können.“ Ein kleines Café entstand vor ihrem geistigen Auge, und als sie in den Ruhestand ging, aber keine Ruhe haben wollte, setzte sie die Idee in die Tat um.

Sie kaufte das Haus von der Stadt und pachtete den verwilderten Garten auf dem Zwinger dahinter. Sie engagierte die Architektin Elke Lettenmeyer, von der sie gehört hatte, dass sie schon einige Kasarmen für eine neue Nutzung umgestaltet hatte. Ein Punkt beim Umbau geriet dabei in sehr kontroverse Diskussionen, auch in unserer Zeitung: Die gesamte Vorderfront wurde verglast, sonst hätte im Café, in dem ganze zwei Tischreihen Platz finden, bedrückende Enge geherrscht. Im Februar 2014 eröffnete das „Café Kasarm“ und Birgit Nimmergut lacht rückblickend angesichts der Aufgabe, den Laden zum Laufen zu bringen: „Ich bin da sehr blauäugig rangegangen und hatte viel Glück.“

Die Familie hilft mit

Doch je mehr sie weiter erzählt, umso mehr treten die wahren Zutaten des Erfolgsrezepts zutage: akribische Liebe zum Detail und herzliche Kontaktfreude. Das ohnehin schon gemütliche Ambiente dekorierte sie mit ihren Flohmarkt-Schätzen, vor allem herrlich verschnörkelten Kaffeekannen, Kerzenleuchter, Backformen und Nippes-Figürchen. Ihre Begeisterung steckte an und so brauchte sie nicht erst nach Personal zu suchen. Ihre Schwiegertochter Laura stand ihr zur Seite, ihr Mann übernahm die Nachschub-Logistik.

Eine gelernte Hotelfachfrau stieg mit ein und brachte wertvolles Fachwissen mit, sie und die Chefin kannten allein schon fünf Leute, die begeistert Kuchen backen und andere Bäckerinnen motivieren; längst sind die Kuchen- und Torten-Spezialitäten bis hin zum Erdbeer-Tiramisu im Glas legendär, ebenso Hausmacher-Suppen, deftige Tagesgerichte oder klassisches Frühstück.

Werbung für das Café ist nicht nötig

Niemand sieht die Arbeit hier als Job, man kümmert sich wie in einer Familie. Gemeinsam verwandelte man den Garten von einem Stück Wildnis zu einem grünen Refugium mit Vogelhäuschen und Schilfgräsern in Zinkwannen, wo sich einzelne Gäste stundenlang mit ihren Zeitungen und Zeitschriften in schattige Ecken zurückziehen, Grüppchen an Sonnenplätzen feiern, andere in ihrer Mittagspause regenerieren. Werbung ist nicht nötig, abgesehen von witzigen Sprüchen auf Schiefertafeln oder Scheiben von verwitterten Deko-Fenstern wie „Eine ausgewogene Diät ist ein Kuchen in jeder Hand“.

Die Treppe zur Stadtmauer beim Reimlinger Tor führt an diesem Mini-Paradies vorbei, was hunderte von Touristen schon bewog, einzukehren. Gleich am Anfang war ein hessisches TV-Team da, das über die Romantische Straße berichtete, von dem Café gehört hatte und dessen Flair einfing. Andauernd wird die Sendung wiederholt, aus allen angrenzenden Bundesländern kommen Gäste, machen Mundpropaganda und es kommen immer mehr. Längst sind sie von der familiären Atmosphäre angesteckt, lassen jeden Stress draußen und genießen die kleine, ganz eigene Welt, die Birgit Nimmergut da geschaffen hat.

Themen Folgen