So wurden Dieter und Irma Beck Wirtsleute über Nacht

Plus Dieter und Irma Beck erbten vor 20 Jahren völlig überraschend die „Rose“ in Mönchsdeggingen. Sie wurden nach dem „Wirte-Abitur“ zur Seele der Schankwirtschaft.

Am 16. September 2000 starb Charlotte Hermann, Besitzerin des Gasthauses „Rose“ in Mönchsdeggingen. An der Tür hängt noch das Emailschild mit ihrem Mädchennamen Meyer; bis zuletzt hatte die 84-Jährige die Wirtschaft betrieben. Noch in der Nacht nach ihrem Tod gab es eine große Überraschung für Irmgard und Dieter „Xarre“ Beck: Der Testamentsvollstrecker stand vor ihnen und überreichte Dieter Beck den Schlüssel zu der uralten Traditionswirtschaft – Charlotte Hermann hatte sie ihm völlig überraschend vererbt. Der Grund: Sie waren blutsverwandt, seine Mutter und Großmutter hatten hier gekocht, seine Schwester bedient, er selbst war gern gesehener Gast.

Über Nacht waren die Becks also zu Wirtsleuten geworden und zögerten nicht, die „Rose“ als Schankwirtschaft weiterzuführen. Das Gebäude war 1836 als jüdisches Warenhaus erbaut worden, ab 1860 wurde es als Wirtschaft betrieben. 1904 übernahm es die Familie Meyer; 1947 wurde Charlotte Hermann, geborene Meyer, die Wirtin. „Bei ihr war es das verlängerte Wartezimmer des Arztes“, lacht Dieter Beck – bei vollem Wartezimmer in der Praxis oder nach dem Arzttermin trank man ein Bier in der Rose. Bis in die 60er-Jahre gab es hier Vorführungen eines Wanderkinos; das Fensterchen zum Projektoren-Raum ist immer noch erhalten, genauso wie die alten Bogenfenster samt Vorhängen aus den 1950ern, die Wandvertäfelungen aus Holz, die rustikalen Stühle und Tische, der kleine Stammtisch, der jeden Donnerstag in bis zu drei Reihen umlagert wird, der alte Kalkputz – kurz, das Ambiente einer längst vergangenen Zeit.

Ein Lehrgang, der sich das "Wirte-Abitur" nennt

Dieter Beck absolvierte bei der IHK in Augsburg das „Wirte-Abitur“, wie er den Lehrgang nennt, dann machten die Becks, beide noch berufstätig, jeden Dienstag, Donnerstag und Freitag ab 18 Uhr auf, die Öffnungszeiten gelten bis heute. Haupttag ist der Donnerstag; da probt der Gesangverein in einem der Nebenzimmer, der Stammtisch ist sowieso an jedem offenen Abend da, im Sommer sitzen die rund 15 Mitglieder im Garten und das Bier wird ihnen kurzerhand zum Küchenfenster hinausgereicht.

Alle Mönchsdegginger Vereine sind zu Gast, der Dorfverein, quasi die Dachorganisation der Vereine, organisiert jährlich eine Kleinkunstveranstaltung wie etwa das Dramatische Ensemble mit „A Bier will i ham“, dazu vereinseigene heimatkundliche Ausstellungen, eine Fotoausstellung, eine Station des Donau-Rieser Kunstpfades oder die Lesungen und Buchvorstellungen des Heimatverlages Steinmeier. Die „Segelrebellen“ organisierten im Garten ein Benefiz-Konzert für krebskranke Jugendliche; am Samstag, 21. März, ab 20 Uhr spielt die Nördlinger Kultband „Nordilo“. Immer wieder gibt es größere Veranstaltungen wie den Donau-Rieser Chortag, die Versammlung des Gartenbau-Kreisverbandes oder der Almarin-Initiative.

Vielleicht ist es die stehengebliebene Zeit in der Rose, dass sich alte Traditionen neu belebten: So werden die Theateraufführungen des Gesangvereins in den 1950er- und 1960er-Jahren seit vier Jahren von einer Jugendgruppe im Alter zwischen etwa 14 und 16 Jahren fortgeführt. Andere alte Traditionen wie das Karteln bis zwei Uhr morgens schliefen ein, was die Wirtsleute öfter ausschlafen ließ.

Im Zentrum des Geschehens stehen in unabänderlicher Verlässlichkeit die Wirtsleute, immer wieder unterstützt von ihren Töchtern und weiteren Helfern. Ingrid Beck übernimmt dabei die Frühschicht ab 18 Uhr, Dieter Beck, seines Zeichens unter anderem Kreisbrandmeister, stößt zur Spätschicht, sobald er kann. Irgendwie spiegeln sie in ihrer stoischen Zeitlosigkeit die Seele der Rose wider.