Sogar im Rathaus: Hier können Bürger in Nördlingen künftig einen Schnelltest machen

So sieht ein negativer Schnelltest aus: Zwei Apotheken in Nördlingen bieten bereits Schnelltests an, eine dritte will ab nächster Woche im Rathausgewölbe testen.

Seit dem 8. März hat jeder Bürger Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche. In Nördlingen gibt es künftig drei Anlaufstellen.

Von Martina Bachmann und Lisa Gilz

Jetzt geht es doch ganz schnell in Nördlingen: Demnächst kann man an drei Stellen im Stadtgebiet einen kostenlosen Corona-Schnelltest durchführen lassen. Bisher war das lediglich in der Ries-Apotheke am Schäfflesmarkt möglich, jetzt ziehen zwei weitere Apotheken nach. Und eine davon nutzt sogar das Rathausgewölbe.

Matthias Hermann von der Ries-Apotheke sagt auf Anfrage unserer Zeitung: „Wir führen rund 200 Tests die Woche durch.“ Getestet werden Erwachsene ohne Symptome und zwar vor- und nachmittags. Haben Buben und Mädchen nur eine Schnupfennase, dann werden sie ebenfalls in der Ries-Apotheke getestet – bei allen anderen Symptomen wie Fieber, Schüttelfrost oder Husten werden die Eltern an die Kinderärzte verwiesen.

Bald soll man sich in der Ries-Apotheke in Nördlingen online anmelden können

Getestet wird mit einem Stäbchen beziehungsweise POC-Test, der nicht ins Labor muss. Einmal die Woche sei das Testen für die Bürger umsonst, sagt Hermann, die Kosten werden vom Staat übernommen. Jeder weitere Test kostet in der Ries-Apotheke 35 Euro. Derzeit muss man sich noch telefonisch unter 09081/9056 für einen Schnelltest anmelden – bald soll das aber auch online gehen.

Ab dem heutigen Freitag bietet auch die Sankt-Georg-Apotheke in der Straße Bei den Kornschrannen in Nördlingen kostenlose Schnelltests an, wie Inhaberin Nicola Lang gestern unserer Zeitung bestätigt. Alle 15 Minuten könne man Tests durchführen. Interessenten können sich per Telefon an die Apotheke wenden, die Nummer lautet 09081/29450. Kommen aus einem Haushalt zwei Personen, dann könne man die Tests auch gleichzeitig machen. Nicola Lang und ihre Kollegen testen Erwachsene ohne Corona-Symptome – das sind Erkältungssymptome und/oder fehlender Geruchs- und Geschmacksinn – sowie Kinder. Die können auch einen Schnupfen haben. Für die Buben und Mädchen hat Nicola Lang sogar ein paar wenige Spucktests vorrätig, bei allen anderen wird ein Abstrich im hinteren Nasenbereich genommen. Drei Kollegen seien in den vergangenen Tagen extra für diese Aufgabe geschult worden, berichtet die Apothekerin.

Bald kann man sich auch im Nördlinger Rathaus testen lassen

Ab der kommenden Woche will Stephan Guyot, Geschäftsleiter der Stadtapotheke zum Engel sowie der Apotheke am Deininger Tor, Schnelltests im Gewölbe des Nördlinger Rathauses anbieten. In der Filiale in Bopfingen teste man bereits acht Stunden an mehreren Tagen die Woche, berichtet er. In Nördlingen kann sich Guyot vorstellen, von morgens um 8 bis abends um 19 Uhr die kostenlosen Schnelltests anzubieten. Noch sei er allerdings auf der Suche nach weiterem Personal, sagt der Geschäftsleiter. Idealerweise sollten Interessenten eine kleine medizinische Vorbildung haben – sollte das nicht der Fall sein, könne man die Frauen und Männer aber auch schulen. Guyot will sogenannte Antigen-Schnelltests anbieten, bei der ein Abstrich in der Nase genommen wird. Dafür muss man sich zunächst telefonisch anmelden – und zwar in der Stadtapotheke zum Engel unter der Nummer 09081/4634.

Im Rathausgewölbe werde dann bei den Besuchern sicherheitshalber auch noch mit einem Stirnthermometer Fieber gemessen. Das Gewölbe eigne sich perfekt für die Schnelltests, sagt Guyot. Er lobt zudem Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner, der tolle Unterstützung angeboten habe und die Räumlichkeiten zur Verfügung stelle. Die Sprecherin der Stadt, Christina Atalay, sagt, der Verwaltung sei es wichtig, dass es in Nördlingen ein gutes Angebot an Schnelltests gebe: „Wir unterstützen, wo wir können.“ Man könne auch weitere Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.

