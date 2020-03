Soldatenverein Forheim: Die Botschaft der Zeitzeugen bewahren

Plus Karl Schröppel und Friedrich Fickel sind 50 Jahre im Krieger- und Soldatenverein Forheim. Zu Beginn bestand der vor allem aus ehemaligen Wehrmachtssoldaten.

Als Karl Schröppel und Friedrich Fickel 1970 dem Krieger- und Soldatenverein Forheim beitraten, war außer ihnen erst ein Bundeswehrsoldat dabei. Die anderen Vereinsmitglieder waren ehemalige Soldaten des Zweiten Weltkriegs. „Wenn es in den Generalversammlungen zum gemütlichen Teil überging, erzählten sie immer einmal von ihren Kriegserlebnissen“, erinnert sich Karl Schröppel. Aber niemals sei Schwärmerei oder Abenteuerlust dabei gewesen; der Tenor der Botschaft an die jungen Mitglieder lautete eher: „Seid froh, wenn euch ein Krieg erspart bleibt.“

Viele der Veteranen, die den Russlandfeldzug mitmachen mussten, waren auch immer schon von Bedenken geplagt, ob sich wohl einmal rächen würde, was die deutschen Soldaten dort angerichtet hatten. Ehemalige Wehrmachtssoldaten gibt es mittlerweile keine mehr im Verein, der am vergangenen Wochenende sein 100-jähriges Bestehen feierte – Schröppel und Fickel sind jetzt die Dienstältesten mit zusammen 100 Jahren Mitgliedschaft, genau so viel, wie der Verein insgesamt existiert.

Soldatenverein: Mahner und Bewahrer

Beim Festakt am Wochenende (wir berichteten) lautete die Grundaussage der Festredner, die Mahnung wachzuhalten, dass Friede und Demokratie alles andere als selbstverständlich und unzerstörbar sind. Friedrich Fickel ist sich der Gefahr des Vergessens wohl bewusst: „Die Jungen hatten nie Not gelitten und kennen das deshalb nicht.“ Gleichzeitig ist er davon überzeugt, die junge Generation habe genügend Eindrücke übermittelt bekommen, dass sie auf keinen Fall mehr einen Krieg wolle. Die beiden Dienstältesten Vereinsmitglieder durchlebten die unterschiedlichsten Jahrzehnte, wo oft genug Friedensproteste und die Sorge um einen Atomkrieg die führenden gesellschaftlichen Themen waren. Doch den Verein sah man wohl immer so wie heute in seiner Rolle als Mahner und Bewahrer der Erinnerung; jedenfalls wurden sie wegen ihrer Vereinsaktivität nie von Aktivisten angegangen. „Man hat am Stammtisch über alle Themen geredet, das hatte nie etwas mit dem Verein zu tun“, so Fickel.

Überhaupt sahen sich die Krieger und Soldaten immer schon als Teil der gesamten Vereinsgemeinschaft – ohnehin ist jeder im Dorf Mitglied in verschiedenen oder gar allen Vereinen, also gab es von vornherein nie Abgrenzungen. Dieser Verschmelzung wurde dann 2005 endgültig Rechnung getragen: Da gab es ein großes Dorffest, das alle Vereine gemeinsam auf die Beine stellten, anstatt dass wie bisher einzelne Vereine kleinere Feste feierten. So wurden beim Dorffest und den Feiern danach die Aufgaben denn auch nicht nach Vereinen gruppiert verteilt, sondern jeder Einzelne wurde seinen Fähigkeiten entsprechend eingesetzt. Die große spezielle Aufgabe des Krieger- und Soldatenvereins ist über die Jahrzehnte hinweg die Totenehrung am Volkstrauertag.

"Heute würden sich Soldaten nicht mehr so blind verheizen lassen"

Dass Europa nunmehr auf mehr als 75 Jahre Frieden zurückblicken kann, liegt für die beiden Vereinsveteranen an mehreren Gründen: „Man hatte das Gefühl, dass es den Menschen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg endgültig reichte, politische Probleme mit Gewalt zu lösen“, stellt Karl Schröppel fest. Friedrich Fickel hebt einen ganz anderen Aspekt hervor: „Die wirtschaftliche Lage spielt wohl auch eine sehr große Rolle. Europa hat sich da vernetzt und gemeinsam großen Wohlstand geschaffen; das will niemand mehr kaputtmachen.“ Und dafür, dass der Friede stabil bleibt, sieht Vereinsmitglied Karl Schröppel nicht zuletzt auch die Medien als Garanten: „Heute sind alle gut und schnell informiert und viel besser aufgeklärt als in früheren Generationen. Heute würden sich Soldaten nicht mehr so blind verheizen lassen wie in den Weltkriegen. Sie würden einfach nicht mitmachen.“