vor 58 Min.

Sommergerichte, lecker und gesund

Warum Gurken einer Ernährungsberaterin zufolge richtige Schlankmacher sind und welche Vitamine und Ballaststoffe das Gemüse hat

Gurken sind ein ideales und leichtes Sommergemüse. Sie enthalten viele Vitamine und Mineralstoffe und sind gleichzeitig ein Schlankmacher, weil sie wenig Kalorien haben. Das gilt nicht nur für Schlangengurken, sondern auch für Schmor-, sowie für Snackgurken.

Neben dem hohen Wassergehalt setzt sich die Gurke noch zu 3,5 Prozent aus Kohlenhydraten sowie aus sehr geringen Mengen an Eiweißen und Fetten zusammen. „Das Gemüse enthält insbesondere Vitamine aus der B-Gruppe, aber auch Vitamin C und Vitamin E. Zudem ist es relativ reich an den Mineralstoffen Kalzium, Zink, Eisen, Magnesium, Kalium und Phosphor,“ sagt Ernährungsberaterin Cornelia Zink von der AOK Nördlingen in einer Pressemitteilung.

100 Gramm rohe Gurke enthalten nur etwa zwölf Kalorien. Damit gehört die Gurke zu den kalorien-ärmsten Lebensmitteln. Die geringe Kalorienzahl liegt vor allem am Wassergehalt. Dieser liegt bei der Gurke bei rund 95 Prozent. „Um die wertvollen Vitamine und Mineralstoffe zu erhalten, sollte man das Gemüse übrigens mit der Schale verzehren, da die Vitamine in erster Linie dort stecken,“ erklärt AOK-Ernährungsexpertin Zink.

Auch Ballaststoffe, die für die Verdauung wichtig sind, stecken in der Schale der Gurke. Für den Verzehr mit Schale sind vor allem Bio-Gurken besonders gut geeignet. Wer auf die Bitterstoffe verzichten möchte, sollte die Enden großzügig abschneiden. Denn die Bitterstoffe reichern sich bei der Gurke am Stielansatz an.

Rohe Gurken können Bauchschmerzen verursachen

Aus den Sorten der konventionellen Landwirtschaft, die in den meisten Supermärkten erhältlich sind, wurden die Bitterstoffe weitgehend herausgezüchtet. Rohe Gurken können bei einigen Menschen Bauchschmerzen und Blähungen verursachen. Entkernen und Garen schafft Abhilfe. (pm)

