Sondermüll einfach abgelegt

In Pfäfflingen hat ein Unbekannter belastete Eternitplatten in der Natur abgelegt. Die Stadt hat Anzeige erstattet.

Von Martina Bachmann

An gleich zwei Stellen haben Unbekannte in Pfäfflingen verbotenerweise belastete Eternitplatten abgelegt. Das teilte die Stadt Nördlingen gestern mit. Bürger hätten sich an ihn gewandt, sagt CSU-Stadtrat Gerhard Feldmeier, der im Nördlinger Stadtteil wohnt. Denen wiederum seien im Bereich der Glascontainer-Station und im Umfeld der landwirtschaftliche Gemeinschafts-Maschinenhalle die Platten aufgefallen. Es handle sich um Bruchstücke von Eternitplatten, erklärt Feldmeier.

Er geht davon aus, dass die Täter einen Anhänger benützten, um den Müll in Pfäfflingen an die beiden Stellen zu transportieren: „Das bringt man nicht in einen Kofferraum.“ Feldmeier ärgert sich über die illegale Abfallentsorgung. Die gefundenen Eternitplatten enthielten schließlich Asbest, wenn sie irgendwo entfernt werden, müssten die Arbeiter Mundschutz tragen. Asbest gilt als extrem gesundheitsgefährdend und krebserregend.

Stadtrat Feldmeier: Das ist eine „Unverschämtheit“

Den Müll einfach auf städtischem Grund abzulegen statt ihn ordnungsgemäß zu entsorgen, sei eine „Unverschämtheit“, schimpft Feldmeier. Die Stadt hat den Fall mittlerweile bei der Polizei in Nördlingen angezeigt, wie auch Polizeichef Walter Beck gestern im Gespräch mit den Rieser Nachrichten bestätigt. Immer wieder komme es vor, dass Müll einfach irgendwo illegal abgelegt werde. Selbst Hausmüll finde sich auf den Fluren im Ries. Dann machten sich Polizisten die Mühe, den Abfall zu durchsuchen – manches Mal finde sich so ein Hinweis auf den Täter, sagt Beck. Beim vorliegenden Fall in Pfäfflingen sei man jedoch auf Zeugen angewiesen, so der Polizeichef.

Wer asbesthaltige Eternitplatten richtig entsorgen will, der braucht sogenannte Big Bags, erklärt Güler Altunay vom Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben (AWV). Beispielsweise beim Recyclinghof in Nördlingen könne man die Säcke kaufen, sie kosten je nach Größe zwischen acht und zehn Euro. In diese Big Bags müssen die Eternitplatten gefüllt und dann zur Deponie nach Binsberg gebracht werden. Geöffnet ist sie von Montag bis Freitag jeweils von 7.30 bis 15.30 Uhr. Die Abgabe kostet pro Tonne 95 Euro.

