12:00 Uhr

Sozialer Wohnungsbau: 16 seniorengerechte Wohnungen in Nördlingen übergeben

Plus Die Nördlinger Baugenossenschaft übergibt 16 seniorengerechte Wohnungen am Nördlinger Baywa-Gelände.

Von Ronald Hummel

Die Einweihung war ganz nebenbei ein Stück Nördlinger Sozialbau-Geschichte: 1920 errichtete die gemeinnützige Baugenossenschaft Nördlingen in der Augsburger Straße ihre ersten beiden Wohnanlagen für jeweils fünf Familien. Gestern erfolgte nur wenige Meter daneben und 100 Jahre später in der Maria-Penn-Straße die Schlüsselübergabe der neuesten Anlage mit 16 seniorengerechten 40 bis 60 Quadratmeter großen Wohnungen – direkt anschließend an eine Anlage der Baugenossenschaft in exakt gleicher Größenordnung, die 2014 fertiggestellt worden war.

Blasius Wizinger, Geschäftsführer der Baugenossenschaft, hob den hohen zeitgemäßen Standard hervor: „Von der Tiefgarage bis ins Bad im obersten Geschoss gelangt man barrierefrei und ohne eine einzige Schwelle.“ 14 Parkplätze fasst die Tiefgarage, zehn weitere liegen direkt am Gebäude. Sieben Bäder sind behindertengerecht gestaltet, beliebig viele der restlichen Bäder können jederzeit angepasst werden.

Baugenossenschaft: Wohnungen am Baywa-Gelände in Nördlingen übergeben

Am 15. März 2019 war der Spatenstich erfolgt, exakt gemäß Bauzeitenplanung können die Wohnungen zum 1. Juli bezogen werden; erste Einzugs-Aktivitäten waren schon am Rande der Zeremonie erkennbar. Wizinger hob die Leistung von Handwerkern und den beiden Architekten Wolfgang Stark, der die Bauleitung innehatte, und Erich Lokitsch mit Entwurf und Ausführungsplanung hervor, die trotz Corona-Bremse und der langen Regenzeit in diesem Monat voll im Plan blieben. Hoch sei auch der Energie- und Umweltstandard mit Solaranlagen sowie begrünten Dächern von Wohngebäude und Tiefgarage. Die Gesamt-Herstellungskosten mit 3,5 Millionen Euro liegen laut Wizinger nur drei Prozent über dem ursprünglich kalkulierten Rahmen, können also noch als „Punktlandung“ bezeichnet werden. Die Mieten betragen 7,25 Euro pro Quadratmeter.

Oberbürgermeister David Wittner würdigte das Projekt in passender Wortwahl als „wichtigen Baustein für die Stadt, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“. Die Schlüsselübergabe von den Architekten an Blasius Wizinger hätte einen würdigen Festakt im deutlich größeren Rahmen verdient, als es die gegenwärtigen Beschränkungen erlauben. Nördlingen sei seit Jahren eine wachsende Stadt und die Sozialraumprognose der nächsten zehn Jahre prognostiziere weiter steigende Nachfrage. Stadt und Baugenossenschaft seien bereit, auch künftig Wohnungen zu schaffen, die nicht gewinnorientiert für den freien Markt bestimmt, sondern eben gemeinnützig für weniger einkommensstarke Mieter seien.

Wizinger nahm einen zukünftigen Vorher-Nachher-Vergleich vorweg, der zweifellos eine große Aufwertung des betreffenden Quartiers bedeuten werde. Eine Führung durchs Haus belegte die moderne Gestaltung, nicht zuletzt große Lichtfreundlichkeit durch Lichtkuppeln und Fensterelemente bis zum Boden.

