Spargel stechen will geübt sein

Plus Rieser Spargelbauern erzählen, was das Gemüse zum Wachsen braucht. RN-Volontär Jan-Luc Treumann versucht sich im Selbsttest.

Ein Hahn kräht auf dem Feld nebenan, während ich mich über den Spargel beuge, der aus der Erde sprießt. Ich steche zum ersten Mal selbst einen Spargel. Erst formt man mit Zeige- und Mittelfinger ein V und gräbt so anschließend den aussprießenden Spargel frei. Die Finger starr halten und mit dem Arm graben, nicht mit Fingern, rät Sabine Straß. Auf Dauer würde es zu anstrengend, mit den Fingern den Spargel frei zu legen.

Spargelsaison im Ries geht wieder los

Die Spargelsaison geht wieder los. Vielleicht ein bisschen früher als sonst, doch Sabine Straß vom gleichnamigen Spargelhof aus Alerheim sieht den Zeitpunkt noch im Rahmen. Sie baut auf vier bis sechs Hektar Spargel an, sowohl grünen, als auch weißen, den sogenannten Bleichspargel. Bisher hat sie nur kleine Mengen geerntet, aber mit steigenden Temperaturen hofft sie, dass der Spargel nun wächst.

Seit einer Woche ernten Ulrich Murr und sein Bruder Thomas vom Sonnenhof den ersten Spargel. Ulrich Murr erklärt die Voraussetzungen für den Spargelanbau: „Man braucht für den Spargel sandigen, leichten Boden.“ Wärme und gelegentliche Niederschläge seien gut. „So ein warmer Frühlingsregen ist für den Spargel was Tolles“, sagt Murr. Bleichspargel wird in sogenannten Dämmen angepflanzt. Die Brüder Murr bauen auf 15 Hektar Spargel an. Ulrich Murr sagt, dass der Absatz an grünem Spargel immer weiter zunehme. „Das hat was mit der mediterranen Küche zu tun. Früher kannte man den grünen Spargel in der Region kaum.“

Spargel im Ries: Viele Landwirte ernten bereits

Den grünen Spargel baut Marlene Bissinger dagegen seit 23 Jahren an, Bleichspargel wächst auf ihren Äckern nicht. „Ich kann mich um mein Produkt ganz anders kümmern, wenn ich mich auf eine Sorte konzentriere“, sagt sie. Grüner Spargel wächst direkt aus der Erde und nicht in den Dämmen. „Beim Grünspargel sind die Temperaturen das Problem. Wir haben keine Folie und da sind Temperaturen unter null Grad schwierig.“ Da der erste Spargel bereits zu sprießen begonnen hatte, musste sie nach einigen kalten Tagen erste Stücke abschneiden. Wenn es einmal richtig warm werden würde, bei etwa 24 Grad, würde der Spargel acht bis zehn Zentimeter am Tag wachsen.

Marlene Bissinger baut auf 0,6 Hektar Spargel an. Und es dauert bis zur Spargelernte: „Man muss drei Jahre warten. Erst kommt das Setzjahr, dann wartet man zwei Jahre, bis man ernten kann.“ Etwa sieben bis zehn Jahre könne man ernten, dann lasse die Erntemenge nach, die Spargelstangen würden dünner.

RN-Volontär Jan-Luc Treumann versuchte in Alerheim selbst, Spargel zu stechen. Bild: Jan-Luc Treumann

Ich habe genügend Erde rausgeschaufelt. Jetzt setze ich das sogenannte Schwalbenschwanzmesser an, ähnlich geformt wie eine Gabel mit zwei Zinken, aber etwas größer. Das Messerende ist gebogen. Etwa zwei Zentimeter vom Spargel entfernt setze ich an. Dabei muss ich aber aufpassen, die Pflanze in der Tiefe nicht zu beschädigen. In der Erde bewegt sich das gebogene Ende des Messers auf den Spargel zu, dann muss ich dagegen drücken. Doch noch habe ich den Spargel nicht ganz erwischt, ich muss noch einmal ansetzen.

Seit etwa 40 Jahren baut Erich Göggerle in Laub Spargel an. Auf einigen Hektar wächst bei ihm sowohl grüner, als auch weißer Spargel. Erich Göggerle verwendet auf seinen Äckern keine Folie: „Der Spargel schmeckt besser und ich mache das der Umwelt zuliebe. Was da alles an Folie entsorgt werden muss, nur, dass ich ein paar Tage früher ernten kann.“ Er sagt, dass er schon immer ohne Folie anbaue. Beim Anbau komme es vor allem in den wärmeren Monaten auf die Feuchtigkeit an. „Der Spargel holt sich sein Wasser aus dem Grundwasser.

Wenn der Untergrund sandig und kiesig ist, der Wasserspiegel weit unten ist, dann wird es schwierig“, sagt Göggerle. Sabine Straß kennt den Vorwurf der Umweltverschmutzung. „Die Folie, die jetzt drauf ist, verwende ich seit 18 Jahren“, sagt die 49-Jährige. An einigen Stellen sei sie bereits geflickt. Eine Prognose für die neue Spargelsaison will keiner der Landwirte wagen, zu unwägbar ist das Wetter – und das ist entscheidend.

Mein erster Spargel. Also – nicht der erste, den ich esse, sondern mein erster selbst gestochener. Er schaut ganz gut aus, natürlich klebt noch Erde dran und geschält ist er auch noch nicht. Aber er hat die richtige Spargellänge. Ich habe gelernt: Ohne Übung ist es gar nicht so leicht, einen Spargel zu stechen.