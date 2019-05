06:25 Uhr

Sparkasse Dillingen-Nördlingen: Fusion schreitet voran

Im Nördlinger Stadtrat erklärt Sparkassen-Vorstand Karlheinz Wiesinger, warum der Zusammenschluss notwendig ist und was sich künftig ändern wird

Von Martina Bachmann

Politisch höchst umstritten war das Thema Sparkasse Ende des vergangenen Jahres. Wie berichtet, sollten eigentlich die drei Sparkassen Nördlingen, Donauwörth-Oettingen und Dillingen fusionieren. Doch dieser Plan ging nicht auf, weil sich die Dillinger und die Donauwörther um den handelsrechtlichen Sitz der neuen Sparkasse Nordschwaben stritten. Nördlingen wurde daraufhin die von den beiden anderen umworbene „Braut“ – und entschied sich für Dillingen. Mancher Kreispolitiker sah das fast als Verrat am gemeinsamen Landkreis Donau-Ries an, Gräben wurden offensichtlich, die doch eigentlich schon seit Jahrzehnten keine mehr sein sollten. Von dem Aufschrei, der damals folgte, ist nun, Monate später, kaum mehr etwas zu hören. Stattdessen wird hinter den Kulissen an der Fusion gearbeitet. Die soll, wie bereits berichtet, am 30. August 2019 vollzogen werden – sofern die Stadträte aller Trägerkommunen zustimmen.

Der Nördlinger Rat allerdings musste das am Donnerstagabend nicht tun, denn der Verwaltungsrat – in dem der Stadtrat vertreten ist – und die Verbandsversammlung hatten sich bereits dafür entschieden. So ging es in der Sitzung im Nördlinger Rathaus nur darum, zu informieren, wie Oberbürgermeister Hermann Faul sagte. Sparkassen-Vorstand Karlheinz Wiesinger übernahm diese Aufgabe und erläuterte den Kommunalpolitikern unter anderem, dass die Kreissparkasse Dillingen das sogenannte aufnehmende Geldinstitut sein werde. Was aber keine Frage der Wertigkeit sei, es solle eine Fusion auf Augenhöhe geben, betonte Wiesinger – die Entscheidung habe steuerliche Gründe.

Der Dillinger Zweckverband wird aufgelöst, der Nördlinger bleibt

In Sachen Zweckverband läuft es genau gegenteilig ab: Der Dillinger Verband wird aufgelöst. Dessen Mitglieder treten dem Zweckverband Nördlingen bei, der in diesem Fall der aufnehmende ist. Am Ende entsteht der Zweckverband der Sparkasse Dillingen-Nördlingen, die sowohl in der einen als auch in der anderen Stadt einen juristischen Sitz hat. Die Handelsniederlassung ist allerdings an der Donau, wo auch der künftige Vorstandsvorsitzende bislang arbeitet, Thomas Schwarzbauer. Stellvertretender Vorstandsvorsitzender wird der Nördlinger Wolfgang Winter. Insgesamt hat das neue Geldinstitut vier Vorstandsmitglieder. Die Zahl werde allerdings in Zukunft schrumpfen, erläuterte Wiesinger, zwei der vier gehen in absehbarer Zeit in den Ruhestand und sollen dann nicht mehr ersetzt werden. Der Bereich Dillingen verfüge künftig über einen Anteil von 73,7 Prozent an der Sparkasse, Nördlingen über 26,3 Prozent.

Niedrigzinsniveau ein Grund für Fusion

Sowohl Wiesinger als auch Faul betonten noch einmal, wie wichtig und notwendig die Fusion sei. Der Sparkassen-Vorstand wies auf das anhaltende Niedrigzinsniveau und die Digitalisierung hin, sprach von einer Regulierungsflut und dem Mangel an Fachkräften. Faul dankte den Kunden der Sparkasse und ihren Mitarbeitern für das Verständnis. Die Zahl der Beschäftigten werde in Nördlingen annähernd gleich bleiben, das hänge noch von den zugeteilten Geschäftsbereichen ab. „Ich bin optimistisch, dass wir die gemeinsame Sparkasse auf einen guten Weg bringen können“, betonte Faul.

