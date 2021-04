Sparkasse Dillingen-Nördlingen investiert in die Technik

Plus Das Geldinstitut blickt wegen Corona auf ein schwieriges Jahr zurück. Weil staatliche Hilfen schleppend oder gar nicht ankommen, geraten Unternehmen in Schieflage.

Die Sparkasse Dillingen-Nördlingen hat sich eigenen Angaben zufolge auch im Coronajahr 2020 erfolgreich entwickelt. Obwohl die Geschäftsstellen während des Lockdowns im Frühjahr nur zu reduzierten Zeiten geöffnet werden konnten, habe man den Kunden alle gewohnten Dienstleistungen anbieten können. Um persönliche Kontakte weiter zu ermöglichen, seien beispielsweise virtuelle Beratungstermine angeboten worden.

Viele Unternehmen kämpfen mit unvorhergesehenen Herausforderungen

Vorstandsvorsitzender Thomas Schwarzbauer sagt: „Die seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsen wirken sich nach wie vor belastend aus. Gepaart mit den noch nicht abzusehenden Folgen der Corona-Pandemie erwarten uns weiterhin schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen.“ Das Bilanzvolumen von rund 2,3 Milliarden Euro und die kundenorientierte Philosophie nahm der Verwaltungsratsvorsitzende, Dillingens Landrat Leo Schrell, zum Anlass, die Bedeutung der Sparkasse für den Landkreis Dillingen und den Wirtschaftsraum Nördlingen hervorzuheben. „Ein wirtschaftlich starker Standort braucht wirtschaftlich starke Unternehmen mit qualifizierten Arbeitsplätzen“, sagt Schrell. Die Sparkasse unterstütze und begleite die Firmen bei deren betrieblichen Entwicklung. Das Jahr 2020 stelle viele Unternehmen coronabedingt vor ganz unvorhergesehene Herausforderungen, heißt es in der Pressemitteilung der Sparkasse weiter.

Lockdown bring finanzielle Planungen ins Wanken

Der Lockdown im Frühjahr und der seit Jahresende habe viele finanziellen Planungen ins Wanken gebracht, angekündigte staatliche Hilfen seien nur schleppend oder überhaupt noch nicht ausgezahlt worden. Die Sparkasse habe den Unternehmen schnell und unbürokratisch geholfen, um die weitere Existenz zu sichern, so die Pressemitteilung. Kundenzufriedenheit stehe über der Gewinnmaximierung. Dies drücke sich, so Schrell, auch in der Sozialbilanz der Sparkasse aus. So wurden auch im Jahr 2020 rund 300.000 Euro als Wertschätzung für die vielen ehrenamtlich Aktiven für gemeinnützige, soziale, caritative und kirchliche Zwecke an Vereine, Organisationen und Institutionen gewährt.

Schwarzbauer betont: „Gerade in den schwierigen Corona-Zeiten ist es wichtig, dass sich unsere Kunden auf uns verlassen können.“ Die zielgerichtete Personalentwicklung belege die zukunftsorientierte Geschäftspolitik, so die Pressemitteilung. Von derzeit rund 315 Mitarbeitern wurden 41 im Bereich von Diplom-, Master- oder Bachelor-Studiengängen sowie 206 Mitarbeiter zu Sparkassenfach- und Betriebswirten qualifiziert.

Mehr als 12.000 Beratungsgespräche in Nördlingen und im Landkreis Dillingen

Zur Entwicklung des Kundengeschäfts führte Vorstandsmitglied Martin Jenewein aus: „Die Geldvermögensbildung der Kunden wurde um 5,94 Prozent auf 2,32 Milliarden Euro ausgebaut.“ In mehr als 12.000 Vermögensberatungsgesprächen seien den Kunden Finanz- und Immobilienanlagen angeboten worden. Absicherungsstrategien im Unternehmens- wie auch Privatbereich seien weitere Kernbereiche der Finanzberatungen. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Wolfgang Winter sagt: „Einen bedeutenden Schwerpunkt der geschäftspolitischen Aktivitäten bildete die Verstärkung der qualifizierten Beratung vor Ort. Hierzu wurden über mehrere Jahre unsere Geschäftsstellen mit bester technischer Ausstattung ausgebaut und unser Geschäftsstellennetz weiterhin optimiert.“ Man habe im vergangenen Jahr erhebliche Summen in die IT-Ausstattung investiert, um den Kunden neben dem persönlichen Termin in der Sparkasse auch die Möglichkeit einer Beratung am Bildschirm zu ermöglichen. Daneben stünden insgesamt 76 Selbstbedienungsgeräte in den Geschäftsstellen im Geschäftsgebiet zur Verfügung.

Vorstandsmitglied Karlheinz Wiesinger sagt: „Über 327 Millionen Euro Kreditneuausleihungen, mit den Schwerpunkten bei Unternehmerkrediten und der Wohnbaufinanzierung, waren ein bedeutender Faktor in der Geschäftsentwicklung. Die Kreditzinsen aus dem Niedrigzinsumfeld wurden durch günstige Fördermittel und mit langfristigen Zinsangeboten für die Kunden positiv verstärkt.“

Das laufende Jahr 2021 werde laut Pressemitteilung wohl noch herausfordernder werden als das vergangene und auch darüber hinaus erwarte die Sparkasse weiter schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen, insbesondere in Verbindung mit der Corona-Pandemie. „Die Leistungen für die Kunden werden aber im Rahmen des langfristig ausgerichteten Geschäftsmodells einer „Kundensparkasse“ weiter ausgebaut, und somit ist die Sparkasse Dillingen-Nördlingen unverändert ein verlässlicher Partner für ihre Kunden“, so der Tenor des Vorstands. (pm)

