Sparkasse schließt acht Geschäftsstellen in Nordschwaben

Die Sparkasse Dillingen-Nördlingen schließt eine Vielzahl an Geschäftsstellen im Ries und im Raum Dillingen. Das Kreditinstitut bezeichnet die Maßnahmen als Reaktion auf das "verändertes Kundenverhalten". Bereits nächste Woche geht es los.

Bereits nächste Woche schließt die Sparkasse Dillingen-Nördlingen einige Filialen und SB-Automaten. Das teilt das Kreditinstitut am Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung mit.

Die Entwicklung der Kundenwünsche zeige zwar eine Erhöhung der Nachfrage nach kompetenter und individueller Beratungsleistung, teilt die Sparkasse in einer Pressemitteilung. Gleichzeitig nehme die Nutzung der Kanäle Internet, Telefon und Selbstbedienung für die Erledigung von Serviceaufträgen (Überweisungen, Daueraufträge einrichten) stetig zu. Bereits heute würden 90 Prozent des von der Sparkasse Dillingen-Nördlingen ausgegebenen Bargelds über Geldautomaten ausbezahlt und 86 Prozent des Zahlungsverkehrs über das Internet und damit beleglos abgewickelt, heißt es.

Die Entwicklungen der Kundenwünsche bedeuteten für das Unternehmen, die ausgeprägten Investitionen in zeitgemäße Ausstattung der Geschäftsstellen verstärkt fortzuführen und das Geschäftsstellennetz den Kundenanforderungen anzupassen. In den vergangenen Jahren hätte die Sparkasse umfangreiche bauliche und technische Investitionen getätigt – zuletzt umfangreiche Investitionen in die Niederlassung in Nördlingen. Im Jahr 2019 und 2020 hätten zwei weitere SB-Geschäftsstellen in Dillingen (Spengler-Parkplatz) und Nördlingen (Maria-Penn-Straße) eröffnet.

Sparkasse Dillingen-Nördlingen: Diese Geschäftsstellen werden geschlossen

Um für unsere Kunden ein passgenaues Angebot anzubieten, werde das Geschäftsstellennetz regelmäßig überprüft. Durch die intensive Nutzung des Onlinebankings und des an sieben Tagen rund um die Uhr erreichbaren Kunden-Service-Centers für die Erledigung von Serviceaufgaben habe die Nutzung einiger Geschäftsstellen in den letzten Jahren stark nachgelassen.

Durch die Konzentration auf größere Standorte sowie der Schließung von kleinen Geschäftsstellen - welche aktuell teilweise nur noch sehr reduzierte Öffnungszeiten haben - wird die Zahl von heute 17 auf künftig zwölf mitarbeiterbesetzte Geschäftsstellen reduziert:

Die Geschäftsstelle in Amerdingen schließt am Freitag, 27. November, nach Geschäftsschluss. In Amerdingen können Kunden künftig bis zu 250 Euro im örtlichen Dorfladen abheben.

in schließt am Freitag, 27. November, nach Geschäftsschluss. In können Kunden künftig bis zu 250 Euro im örtlichen Dorfladen abheben. Die Geschäftsstelle Deiningen schließt am Freitag, 27. November, nach Geschäftsschluss. Die Geschäftsstelle bleibe als SB-Geschäftsstelle erhalten.

schließt am Freitag, 27. November, nach Geschäftsschluss. Die bleibe als SB-Geschäftsstelle erhalten. Die Stadt-Geschäftsstelle „ Steigweg “ in Nördlingen schließt am Freitag, 27. November (inkl. SB-Standort) nach Geschäftsschluss. Die Kunden könnten die nahe gelegenen fünf Geldautomaten-Standorte im Stadtgebiet Nördlingen nutzen. Der in der Geschäftsstelle „ Steigweg “ vorhandene Einzahl- und Auszahlgeldautomat werde in der SB-Geschäftsstelle „ Hofer Straße “ eingebaut.

“ in schließt am Freitag, 27. November (inkl. SB-Standort) nach Geschäftsschluss. Die Kunden könnten die nahe gelegenen fünf Geldautomaten-Standorte im Stadtgebiet nutzen. Der in der „ “ vorhandene Einzahl- und Auszahlgeldautomat werde in der SB-Geschäftsstelle „ “ eingebaut. Die Geschäftsstelle in Mönchsdeggingen schließt am Donnerstag, 26. November (inkl. SB-Standort) nach Geschäftsschluss.

in schließt am Donnerstag, 26. November (inkl. SB-Standort) nach Geschäftsschluss. Die Geschäftsstelle Möttingen schließt am Dienstag, 24. November 2020 nach Geschäftsschluss. Die Geschäftsstelle bleibt als SB-Geschäftsstelle erhalten.

Die SB-Geschäftsstelle Blindheim ist seit Mai 2020 aufgrund einer Sprengung geschlossen und werde nicht wieder in Betrieb genommen.

Die SB-Geschäftsstellen in Alerheim und Buttenwiesen auf dem REWE-Parkplatz werden am Freitag, 27. November, geschlossen.

Man sei im Geschäftsgebiet der Sparkasse Dillingen-Nördlingen weiterhin mit 12 Geschäftsstellen und 13 SB-Geschäftsstellen in der Fläche präsent und „nah“ bei den Kunden, heißt es in der Mitteilung.

Die Mitarbeiter sollen an anderen Standorten eingesetzt werden

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Geschäftsstellen Amerdingen, Deiningen, Steigweg, Mönchsdeggingen und Möttingen eingesetzt sind, werden künftig in der Geschäftsstelle Nördlingen in gewohntem Umfang erreichbar sein. Die persönliche Betreuung unserer Kunden durch Ihre bisherigen Berater bleibt dadurch weiterhin uneingeschränkt gewährleistet.

Die Sparkasse setze auf den weiteren Ausbau der ganzheitlichen, qualifizierten Anlage- und Finanzberatung. Mit 15.000 solcher Beratungen, die in Ein-Mann-Geschäftsstellen kaum möglich seien, habe die Sparkasse Dillingen-Nördlingen in ganz Bayern einen sehr guten Platz eingenommen, so die Sparkasse abschließend. PM

