Sparverträge: Rieser erhalten Kündigungen

Kündigungsschreiben ihrer Sparkasse haben wohl einige Rieser in den vergangenen Wochen im Briefkasten gefunden. Es handelt sich dabei um Kündigungen von Sparverträgen, die mindestens 15 oder sogar bis zu 30 Jahre alt sind. Ende der 90er-Jahre wurden diese Sparbriefe noch mit einem Zinssatz von mehr als drei Prozent abgeschlossen, heute sieht das anders aus.

Erst im Mai entschied der Bundesgerichtshof ( Bundesgerichtshof), dass langjährige Prämiensparer die Kündigung hinnehmen müssen, wenn die einmal vereinbarte Bonusstaffel ausgeschöpft ist. Denn die Verträge haben zwar keine Laufzeit, aber neben den Zinsen gibt es Bonuszahlungen, die Jahr für Jahr ansteigen, bis zuletzt eine 50-prozentige Prämienzahlung auf die Sparbeiträge erreicht ist. Genau das machte das Modell für Sparer auch so attraktiv.

Seit mindestens 15 Jahren einen Prämiensparvertrag

Alle gemäß dem BGH-Urteil kündbaren Prämiensparverträge, die nach dem 31. Dezember noch bestehen, wird die Sparkasse Dillingen-Nördlingen laut Pressemitteilung im Laufe des Januars 2020 mit Wirkung zum 1. Mai 2020 kündigen. Hier gehe es um Kunden, die seit mindestens 15 Jahren einen Prämiensparvertrag besitzen, der sich in der höchsten Prämienstaffel befindet und nach dem 31. Dezember 2019 noch besteht, teilt der Vorstandsvorsitzende Thomas Schwarzbauer mit. Die Sparkasse Dillingen-Nördlingen werde alle Kunden, die davon betroffen sind, in Kürze persönlich kontaktieren.

Trotz der Niedrigzinsphase gebe es auch im heutigen Marktumfeld attraktive Anlagemöglichkeiten zum mittel- und langfristigen Vermögensaufbau mit attraktiven Renditechancen. In einem Gespräch soll eine gemeinsame Lösung für die Wiederanlage des angesparten Guthabens gefunden werden. „Hierfür bieten wir unseren Kunden bis zum Jahresende 2019 spezielle attraktive Anlagealternativen“, betont Schwarzbauer.

Zur Anzahl der Verträge machte die Sparkasse Dillingen-Nördlingen noch keine Angaben. Es sei außerdem schwierig, genaue Zahlen zu diesem Zeitpunkt zu ermitteln, da ein Kunde beispielsweise mehrere Verträge abgeschlossen haben könne, so Vorstandsassistent Siegfried Haide. Auch die Fusion der Sparkasse Dillingen und Nördlingen sei technisch gesehen noch nicht so weit fortgeschritten, um die Gesamtdaten der Kündigungen abzurufen.

Raiffeisen-Volksbank Ries will Zielsparpläne nicht kündigen

Die anhaltende Niedrigzinsphase stellt zwar auch für Genossenschaftsbanken eine Herausforderung dar. Dennoch sei eine Kündigung der bestehenden Zielsparpläne laut Vorstandsvorsitzendem Paul Ritter von der Raiffeisen-Volksbank Ries nicht angedacht: „Die Kündigung von Zielsparplänen unserer Mitglieder und Kunden ist für uns kein Thema. Aus heutiger Sicht können diese weiter bespart werden. Gleichwohl empfehlen wir unseren Mitgliedern und Kunden, in einer Welt ohne Zins für neue Anlageformen offen zu sein.“ Auch die Zielsparpläne sollten bewusst hinterfragt werden, um Kaufkraft zu erhalten und Erträge zu erwirtschaften. Kein Kunde werde durch eine überraschende Kündigung vor den Kopf gestoßen werden.

Von der Sparkasse Donauwörth, die eine Niederlassung in Oettingen hat, heißt es auf Anfrage, dass man ein regionales Sparkasse sei, „dessen Geschäftsmodell nicht auf Gewinnmaximierung ausgelegt“ sei. Vielmehr trage die Sparkasse Donauwörth zum Gemeinwohl in ihrem Geschäftsgebiet bei und übernehme Verantwortung in der Region. „Dies gelingt uns jedoch nur, wenn die Sparkasse selbst stabil, wirtschaftlich gesund und zukunftsfähig aufgestellt ist“, sagt Thomas Deuter von der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit. Daher müsse man sich den aktuellen Herausforderungen wie Strafzinsen und Niedrigzinsphase stellen. Deuter sagt auch: „Bis zum Jahresende werden wir mit allen Kunden, deren Prämiensparverträge bereits seit mindestens 21 Jahren bestehen und die mit Erreichung der höchsten Prämienstaffel ihren Vertragszweck erfüllt haben, persönliche Gespräche führen.“ Gemeinsam sollen Lösungen gefunden werden, wie die Wiederanlage des angesparten Guthabens und der Sparrate auch im derzeitigen Marktumfeld noch mit attraktiven Renditechancen erfolgen kann. „Hierfür haben wir für diese Kunden bis zum Jahresende 2019 zusätzlich sehr interessante Angebote und Vergünstigungen geschaffen.“ Für die betroffenen Prämiensparverträge, die laut BGH-Urteil kündbar sind und die Ende Januar 2020 noch bestehen, werde die Sparkasse Donauwörth mit dreimonatiger Kündigungsfrist ebenfalls zum 1. Mai 2020 die Kündigung aussprechen. Aus zahlreichen bereits hierzu stattgefundenen Gesprächen könne man heraushören, dass die Kunden durchaus Verständnis für das Handeln der Sparkasse zeigen, so Deuter. (sohu, bv, rilu, corh, mwe)