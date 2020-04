Spatenstich für Wohnbauprojekt in altem Gemäuer

Gestern war offizieller Spatenstich für das Wohnbauprojekt „Klosterhof 16“ in Kirchheim am Ries. Bis Frühjahr 2022 sollen im denkmalgeschützten Gebäude der ehemaligen Klosterbrauerei sowie in zwei zusätzlichen Häusern 39 neue, barrierefreie Wohnungen entstehen. Unser Bild zeigt von links: Bürgermeister Willi Feige, Pfarrer Hubert Klimek, Architekt Hansjakob Mener, Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter und Projektleiter Heinz Riedel.

Bild: Bernd Schied