vor 7 Min.

Spatenstich für ein Millionenprojekt in Wemding

So soll der neue Komplex an der Bahnhofstraße in Wemding mit dem Rewe-Markt und der Steuerkanzlei einmal aussehen.

In Wemding entsteht ein Komplex, in den ein großer Einkaufsmarkt und eine Steuerkanzlei einziehen. Warum die Investoren dieses Vorhaben angepackt haben.

Von Thomas Unflath

Mit dem offiziellen Spatenstich hat in der Wemdinger Bahnhofstraße ein Projekt begonnen, das schon seit Monaten neugierig erwartet wurde. Bis Frühjahr 2019 entstehen dort ein neuer Rewe-Supermarkt sowie die erweiterten Räumlichkeiten einer Steuerkanzlei. Die Arbeiten starten Mitte Mai.

Bevor symbolisch zu den Spaten gegriffen wurde, informierte Matthias Hoinle von der Steuerkanzlei im Namen der Familie über das Vorhaben: „Wir investieren in die Zukunft.“ Seit Eröffnung des Büros vor 35 Jahren habe man sich kontinuierlich vergrößert. Derzeit gehören 18 Beschäftigte in Voll- und Teilzeit zum Team. Dies sei in den bisherigen Räumlichkeiten in der Frankenstraße nicht mehr länger umsetzbar. Wenn der Neubau im kommenden Jahr fertig ist, wird der Rewe-Markt das Erdgeschoss abdecken. In einem aufgestockten Anbau erhält die Steuerkanzlei ihre neuen Räume, in denen Platz für bis zu 25 Mitarbeiter sein wird. Mitte Mai sollen die Rohbauarbeiten beginnen und voraussichtlich bis September dauern.

Das Projekt setzt das Unternehmen Pletschacher aus Dasing um, das in der Region wiederholt größere Projekte anpackte. Durch die Zusammenarbeit mit Pletschacher sei auch gewährleistet, dass lokale sowie regionale Handwerksfirmen mit den Arbeiten beauftragt werden, betonte Hoinle. Der Einkaufsmarkt soll nach Eröffnung über rund 12000 Produkte verfügen, informierte Rewe-Expansionsmanager Matthias Berneker. Auf dem Gelände entstehen zudem knapp 70 Parkplätze. Für den Bau des Komplexes nehmen die Bauherren eine siebenstellige Summe in die Hand. Eine genaue Summe wollte Hoinle nicht nennen. Er dankte der Stadt Wemding sowie Architekt Anton Ziegelbauer (Nördlingen) für die gute Zusammenarbeit.

Bürgermeister Martin Drexler zeigte sich erleichtert, dass „dieses neue Millionenprojekt für Wemding“ nach vielen Vorarbeiten nun umgesetzt werden könne. Der neue Rewe-Markt sowie die erweiterte Steuerkanzlei seien ein weiterer Beitrag für die prosperierende Stadt Wemding.

Drexler betonte, wie wichtig es für die Kommune sei, ein Konzept aufzuzeigen. In diesem Fall: dass es vom Ortseingang aus Nördlingen kommend bis hin zum Marktplatz durchgehend zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten gebe.

Besonders innovativ findet der Bürgermeister das Konzept, das die Familie Hoinle in der vergrößerten Kanzlei anbieten möchte. Dort können sich Mandanten auch zu Gesprächen mit Rechtsanwälten oder Unternehmensberatern treffen. Diese Idee, ergänzte Matthias Hoinle, solle vom Konzept her funktionieren wie ein Ärztehaus.