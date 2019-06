vor 35 Min.

Spiel ohne Grenzen in Mönchsdeggingen: Verrückte Hühner und flüchtende Pinguine

Zum Jubiläum des Spiel ohne Grenzen in Mönchsdeggingen gibt es die Höhepunkte aus vergangenen Jahren. Wer zum Festgottesdienst kommt und was die Besucher am Pfingstwochenende alles erwartet.

Von Anja Ringel

Egal ob im Hindernislauf oder bei einer Strohfahrt: Am kommenden Pfingstsonntag, 9. Juni, werden 15 Mannschaften aus Deutschland und der Schweiz in Mönchsdeggingen gegeneinander antreten. Dort findet heuer wieder das Spiel ohne Grenzen statt. Und weil die Veranstaltung 50. Geburtstag feiert, werden 2019 die besten Spiele aus den vergangenen Jahrzehnten noch einmal gespielt, erklärt Jessica Spielberger. Dabei müssen die Teilnehmer unter anderem Schmelzwasser ins Meer gießen, um Pinguine zu retten und bei der verrückten Moorhuhnjagd so schnell wie möglich Eier ins Nest befördern.

Das Spiel ohne Grenzen wurde 1969 vom damaligen evangelischen Ortspfarrer Hans-Gerhard Reutner gegründet. Vorlage war eine gleichnamige Fernsehsendung des WDR. Momentan sind die Organisatoren noch mit dem Aufbauen beschäftigt. Spielberger berichtet, dass der 25 Meter lange Pool immer eine Woche vorher aufgestellt wird und auch das Festzelt stehe schon.

Jede Mannschaft stellt ein Jurymitglied

Das Programm beginnt am morgigen Freitag, 7. Juni, mit einer Indoor-Hot-Pool-Party im Festzelt am Mönchsdegginger Sportplatz. Am Pfingstsamstag ist dann die offizielle Begrüßung aller Teilnehmer sowie ab 14 Uhr eine Demonstration der Spiele. Ab 19.30 Uhr beginnt der Showabend. Christoph Spielberger erklärt, dass dabei alle beteiligten Mannschaften auftreten werden – zum Beispiel mit Tanz- oder Gesangseinlagen. Die Darbietungen werden bewertet und zählen bereits zur Wertung für das Spiel ohne Grenzen. Dabei wird jede Mannschaft ein Jurymitglied stellen. Zudem gebe es einen Wanderpokal für den Sieger.

Der Pfingstsonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Festzelt. Der ehemalige Bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein wird dabei eine Ansprache halten. Der aktuelle Ministerpräsident Markus Söder ist Schirmherr der Jubiläumsveranstaltung und hat eine Videobotschaft geschickt. Diese wird im Laufe des Tages gezeigt, so das Ehepaar Spielberger.

Ab 13 Uhr marschieren dann die teilnehmenden Mannschaft in das Stadion ein und stellen ihre Schlachtrufe vor. Anschließend werden Fallschirmspringer aus Memmingen auf dem Sportplatz landen und die Nationalflaggen bringen. Um 14 Uhr startet der Wettkampf. Insgesamt wird es fünf Spiele geben. Die Siegerehrung mit der Band „The Twisters“ ist für 20.30 Uhr geplant.

