Spieleabende in Oettinger Wirtshäusern

Interessierte können ab heute gemeinsam spielen

Menschen, die Spaß an Gesellschaftsspielen haben, können sich ab dem heutigen Donnerstag, 21. November, in Oettingen an verschiedenen Spielgruppen beteiligen. Schachspieler können einer Mitteilung zufolge am heutigen Donnerstag und am Donnerstag, 5. Dezember, je ab 18 Uhr in der Goldenen Gans gegeneinander antreten. Interessierte können das Spiel auch an dem Abend lernen. Rommé sowie weitere Kartenspiele werden am Mittwoch, 4. Dezember, im Verdi gespielt. Schafkopfpartien finden am 8. Januar 2020 ab 18 Uhr im Stadtcafé statt. Anmeldungen sind nicht erforderlich, die Gruppen sollen regelmäßig zusammenkommen.

Für weitere Gruppen werden noch Ansprechpartner gesucht, die das Spiel auch erklären können, beispielsweise Mühle, Schach oder Dame im Joker, entweder am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag. Personen, die Anregungen für weitere Spiele haben, können sich bei Sabine Koloska, der Quartiermanagerin Soziale Stadt, unter Telefon 09082/4659 oder per E-Mail unter sabine.koloska@t-online.de melden. (jltr)