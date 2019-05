00:33 Uhr

Spitzenchor in Nördlingen zu Gast

Der Windsbacher Knabenchor, hier ein Archivfoto, war am Samstag zu Gast in der St. Georgskirche in Nördlingen.

Der Windsbacher Knabenchor tritt in der St. Georgskirche auf. An der Orgel spielt Kirchenmusikdirektor Udo Knauer. Von den Besuchern gibt es riesigen Applaus

Der Auftritt des Windsbacher Knabenchores ist immer ein besonderes Ereignis in Nördlingen, gehört er doch zu den führenden Ensembles seiner Art. Der musikalische Schwerpunkt liegt auf der geistlichen Musik. Großartige Beurteilungen erhalten Chor und Chorleiter Martin Lehmann stets für die bestens gelingende Synthese von Musikalität, Vielseitigkeit, Genauigkeit und Reinheit des Klangs. In ihrer neuen Konzertreihe, die sie am Samstag nach Nördlingen in die St. Georgskirche führte, bilden die Worte des Apostels Johannes den Leitgedanken: „… was vom Geist geboren wird, das ist Geist“.

Dieser Satz Jesu sollte also in Musik umgesetzt werden, den zu Beginn Organist Kirchenmusikdirektor Udo Knauer an der großen Orgel von St. Georg mit der Choralbearbeitung „Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist“ von Johann Sebastian Bach klangvoll in den Kirchenraum verkündete. Der Windsbacher Chor forderte in den ersten beiden Chorälen die Christen auf, ihre Freude über die Gnade des Herrn auszudrücken mit der Motette von Felix Mendelssohn-Bartholdy „Jauchzet dem Herrn alle Welt!“ und mit Alessandro Scarlattis „Exsultate Deo!“.

Die Bedeutung des Heiligen Geistes für den rechten Glauben sei zeitlos, was Johann Walter, Zeitgenosse Martin Luthers, („Nun bitten wir den Heiligen Geist“) und Albert Becker, ein Komponist der Romantik, („Komm, Heiliger Geist!“) in ihren Motetten ausdrückten. In der vorbildlichen Interpretation und sängerischen Präzision solcher Werke erlebte der Zuhörer die besondere Ausstrahlung dieses Knabenchores, die er durch die Jugendlichkeit und die hervorragende intensive Gesangsausbildung erzielt. Bis zu acht Stimmen gaben der Motette von Josef Renner „Veni creator spiritus“ („Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist!“) die entsprechende Raumfülle und zeugten von den Intonationsqualitäten der Sänger und der eindrucksvollen, präzisen Chorleitung des Martin Lehmann.

Den chorisch verarbeiteten Text setzte anschließend Organist Udo Knauer in seinem Orgelspiel mit einer Orgel-Fantasie von Gerhard Deutschmann um, die dem Organisten im Rahmen der Komposition eigene Improvisationen erlaubt, wovon der versierte Knauer in Kenntnis der Möglichkeiten seiner Orgel auch Gebrauch machte. Diese instrumentale Teilnahme war eine auflockernde Klangvariante, auch bei der späteren Choralimprovisation „O heilger Geist kehr bei uns ein“ von Sigfrid Karg-Elert.

Eine weitere angenehme Abwechslung war der Programmeinschub romantischer Volks- und Kunstlieder: Werke von Felix Mendelssohn und Johannes Brahms sowie chorisch verfasste Kunstlieder von J. Gabriel Rheinberger zeigten eine unerwartete Seite der „Windsbacher“.

Weitere, sehr anspruchsvolle, Motetten verschiedener Komponisten des 20. Jahrhunderts, darunter auch Edvard Grieg, Max Reger, zeugten von dem hohen musikalischen Niveau und dem offenbar unerschöpflichen Repertoire des weltbekannten Spitzenchores, der auch in Nördlingen einen riesigen Applaus ernten konnte. (emy)

