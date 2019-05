11:30 Uhr

Sprinkleranlage löscht Schwelbrand in Nördlinger Firma

5000 Euro Schaden verursacht

Am 17.05.2019 geriet um 22.30 Uhr in einer Nördlinger Firma in der Industriestraße die Trocknungsanlage auf Grund eines technischen Defektes in Brand. Es kam zu einem Schwelbrand mit Rauchentwicklung direkt in der Anlage. Der Brand wurde durch die Sprinkleranlage abgelöscht, der Rauch entwich jedoch auch in die Fabrik.

Durch die Feuerwehr wurde das in der Anlage angebrannte Plattengut entfernt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro. Die Feuerwehr Nördlingen war mit 25 Mann vor Ort. (pm)

Detektiv beobachtet Diebstahl

Am 17.05.2019, um 14.30 Uhr entwendete ein 20-jähriger Mann in einem Supermarkt in Nördlingen eine Bluetooth-Box im Wert von 30 Euro. Dabei wurde er vom Ladendetektiv beobachtet. (pm)

