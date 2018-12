13:37 Uhr

Sprinter schleudert bei Zipplingen in Unfallstelle

Der Fahrer versucht die Beteiligten eines Unfalls durch Hupen zu warnen. Zwei Menschen werden schwer verletzt.

Zwei Schwerverletzte und 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Glätteunfalls, der sich am Montagmorgen auf der Kreisstraße 3204 bei Zipplingen ereignet hat. Ein Autofahrer war auf eisglatter Fahrbahn in eine Unfallstelle gerutscht und hatte zwei Männer erfasst.

Zunächst war nach Polizeiangaben um 7.30 Uhr ein 42 Jahre alter Mann von der Landesstraße 1060 auf die Kreisstraße in Richtung Zipplingen abgebogen und etwa 200 Meter nach der Einmündung auf der eisglatten Fahrbahn hängen geblieben. Ein nachfolgender 58 Jahre alter Fahrer eines Linienbusses geriet ebenfalls ins Rutschen, streifte dessen Auto und kam ebenfalls zum Stehen, wodurch die Straße blockiert war. Der Sachschaden war mit circa 1000 Euro gering ausgefallen.

Eisglatte Straße: Der Fahrer erkannte die Unfallstelle zu spät

Um 8.25 Uhr näherte sich aus Richtung Zipplingen kommend ein 39 Jahre alter Sprinter-Fahrer und erkannte die Unfallstelle zu spät, die sich am Ende einer Rechtskurve befand. Er geriet beim Bremsversuch auf spiegelglatter Fahrbahn ins Rutschen und schleuderte in die Unfallstelle. Hierbei erfasste er den Busfahrer und einen 16 Jahre alten Fahrgast des Linienbusses. Beide Personen schleuderten auf die Fahrbahn und erlitten schwere Verletzungen. Der Sprinter-Fahrer hatte noch versucht, durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen. Andere Personen, die sich an der Unfallstelle befanden, hatten sich noch mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit gebracht.

Beide Schwerverletzten wurden vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt und anschließend mit Rettungswagen in das Krankenhaus eingeliefert.

Straßenmeisterei im Dauereinsatz

Aufgrund der Eisglätte war der Räumdienst der Straßenmeisterstelle bereits seit Stunden im Dauereinsatz. Während die Polizei im Ries keinen Glätteunfall meldete, verunglückten im benachbarten Ostalbkreis weitere Fahrzeuge. Auf eisglatter Straße kam ein 47-Jährigergegen 3.45 Uhr mit seinem Auto auf der Landesstraße 2221 zwischen Sechtenhausen und Kerkingen von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei einen Wegweiser. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden ist derzeit nach Angaben der Polizei noch nicht bekannt.

Auf rund 3000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen entstand. Gegen 4.30 Uhr musste ein 50-Jähriger seinen Sattelzug auf der Landesstraße 1070 zwischen Walxheim und Zöbingen wegen starker Eisglätte anhalten. Der nachfolgende 49 Jahre alte Autofahrer bremste sein Fahrzeug zwar ab, dieses rutschte jedoch auf der glatten Straße auf den Auflieger auf.

Ebenfalls noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein 54-Jähriger am Montagmorgen gegen 4 Uhr verursacht hat. Er fuhr zur Unfallzeit auf der abschüssigen Welfenstraße. Hier drehte sich der Pkw auf der eisglatten Fahrbahn und rutschte gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen. Verletzt wurde in diesem Fall niemand. pm

