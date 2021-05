Stabenmontag: Was ist heute trotz Pandemie geplant?

Stabenfest in Nördlingen: Mitarbeiter der Stadtverwaltung spielen aber am heutigen Stabenmontag um 9.45 Uhr den Stabenmarsch und die Stabenlieder vom Daniel. Auf der Kaiserwiese gibt es „Staben to go“.

Ach, wie schön wäre es, wenn Nördlingen heute sein Stabenfest feiern, wenn die Kinder singend durch die Straßen ziehen könnten. Doch aufgrund der Corona-Pandemie muss das Fest leider wieder ausfallen.

Mitarbeiter der Stadtverwaltung spielen aber am heutigen Stabenmontag um 9.45 Uhr den Stabenmarsch und die Stabenlieder vom Daniel. Auf der Kaiserwiese gibt es „Staben to go“ – unsere Mitarbeiterin Corinna Grimmeißen war am Sonntag bereits dort und berichtet im verlinkten Text darüber.

Stabenmontag 2021: Das ist geboten

Nicht zuletzt haben Stadtkapelle, junge Stadtkapelle und die Knabenkapelle coronakonform den Stabenmarsch eingespielt, das Video gibt es auf www.noerdlingen.de zu sehen. Wer mitsingen will – den Liedtext gibt es am Ende dieses Artikels. Übrigens: Wir freuen uns auch über alle Bilder von den mit unserer Anleitung gebastelten Stabenguckern, einfach per Mail an stabenfest.zuhause@rieser-nachrichten.de.

Das Stabenlied: Singen Sie mit

Das Stabenfest mag heuer vielleicht ausfallen – singen kann man das Stabenlied aber dennoch. Hier der Text von Friedrich Walter, dem früheren Kapellmeister der Nördlinger Knabenkapelle:

Kinder lasst die Schule sein, Stabenfest ist heut! Alle wollen wir uns freu’n, jung und alte Leut!

Frühling ist nun eingekehrt, fort die Winternacht. Er hat wieder uns beschert seine Blütenpracht.

Durch die Straßen ziehen wir, tragen grünen Mai, Mädchen schmückt der Kränzlein Zier, Buben singen frei.

Fahnen leuchten weiß und blau wie das Himmelszelt, fort ist nun der Wolken Grau, jung ist uns’re Welt!

Auf die Kaiserwiese ziehen wir mit frohem Klang, draußen wird bei Spiel und Tanz uns die Zeit nicht lang. Laben uns an Stabenwurst, Brezen und an Bier, auch ein Geld fürs Karussell schenkt der Vater mir.

