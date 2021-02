10:46 Uhr

Stadt Nördlingen fordert Hundebesitzer auf: Macht Hundekot weg

Immer wieder ärgern sich Spaziergänger über die Häufchen. Die Stadt appelliert an die Besitzer.

Aufgrund der gehäuften Beschwerden in der vergangenen Zeit über Hundekot auf Wegen, Plätzen, Grünflächen und Anlagen appelliert die Stadt Nördlingen an die Hundehalter, Häufchen der Tiere zu beseitigen. Verschmutzungen durch Hundekot böten nicht nur einen unerfreulichen Anblick, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Leidtragende seien häufig Spaziergänger, die in die Häufchen hineintreten sowie Straßenanlieger und Stadtarbeiter, die den Kot entfernen müssten. Darüber hinaus können durch die Verunreinigungen Krankheiten übertragen werden, sodass gesundheitliche Gefahren, zum Beispiel für spielende Kinder, nicht auszuschließen sind.

Wittner: Gehört in die Restmülltonne

Oberbürgermeister David Wittner: „Dieses Ärgernis kann leicht durch mehr Verantwortungsbewusstsein mancher Hundehalterinnen und Hundehalter vermieden werden.“ Er appelliert an die Tierbesitzer: „Hundekot ist Abfall und gehört in die Restmülltonne. Wenn Sie beim Gassiegehen einfach einen Hundekotbeutel aus den zahlreich vorhandenen Hundekotstationen mitnehmen, um dann damit den Kot einzusammeln, tragen Sie mit dazu bei, unsere Stadt sauber zu halten.“

In der Kernstadt und den Stadtteilen gibt es mittlerweile 46 Hundekotbeutelstationen, die Halter bei der Entsorgung der Hundehäufchen und damit der Reinhaltung der Gehwege, Grünanlagen und Straßen unterstützen. Jürgen Landgraf, Leiter des städtischen Ordnungswesens, ergänzt: „Hundehalter sind zur Beseitigung von Hundekot verpflichtet. Zuwiderhandlungen sind Ordnungswidrigkeiten und können mit Geldbuße bis zu 1000 Euro geahndet werden. Bei nachweislichen Verstößen werden entsprechende Maßnahmen ergriffen.“ (pm)

