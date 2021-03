vor 16 Min.

Stadt Nördlingen verlängert Konzession für Gaststätten auf August 2022

Stadt Nördlingen verlegt Ablauffrist für Gastronomen um ein Jahr. Gaststätten müssen erst im August 2022 ihre Erlaubnis verlängern.

Die Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Virus-Pandemie beinhalten erhebliche Einschränkungen des Gaststättengewerbes. Einige besonders betroffene Gewerbebetriebe, wie zum Beispiel Diskotheken oder Bars, konnten in Bayern bereits seit dem 16. März des vergangenen Jahres bis heute nicht oder nur in sehr eingeschränktem Umfang öffnen. Wenn ein Gastronomiebetrieb ein Jahr lang geschlossen hat, läuft in der Regel die Gaststättenerlaubnis ab.

Stadt Nördlingen verlängert Gaststättenerlaubnis bis August 2022

„Um die sowieso stark beanspruchten und geforderten Unternehmerinnen und Unternehmer zu entlasten, hat die Stadt Nördlingen daher beschlossen, die auslaufenden Konzessionen unter Berücksichtigung der derzeitigen Situation automatisch bis zum 31. August 2022 zu verlängern“, erklärt nun Oberbürgermeister David Wittner laut einer Pressemitteilung. Ein Fristverlängerungsantrag werde daher erst wieder erforderlich, wenn der Erlaubnisinhaber nicht bis zum 31. August des kommenden Jahres den Betrieb begonnen oder ausgeübt hat. (pm)

