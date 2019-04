vor 57 Min.

Stadt steht finanziell besser da, als befürchtet

An der Nördlinger Stadtmauer wurde rund um die Alte Bastei gebaut. (Archivfoto)

So sieht der Jahresabschluss der Stadt Nördlingen 2018 aus. Laut Stadtkämmerer Bernhard Kugler gab es unterwartet gute Förderungen, zum Beispiel für die Stadtmauer.

Von Ronald Hummel

Stadtkämmerer Bernhard Kugler legte dem Haupt- und Finanzausschuss die endgültige Jahresabschluss-Rechnung für 2018 vor. Die Eckdaten: Der Verwaltungshaushalt schloss mit 51 Millionen Euro (Vorjahr 48,8 Millionen), der Vermögenshaushalt mit 20,1 Millionen (Vorjahr 22,4 Millionen).

Die gesamten Haushaltseinnahmereste des Vermögenshaushaltes betragen 4,6 Millionen, die Haushaltsausgabereste 11,9 Millionen. Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt liegt bei 6 Millionen Euro. Die ungedeckten über- oder außerplanmäßigen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes liegen bei 1,4 Millionen Euro, die des Vermögenshaushalts bei 924800 Euro. Die Gesamtdeckung der Ausgaben bleibt laut Stadtkämmerer gewahrt.

Als Beispiel für unerwartet gute Förderungen nannte Kugler die Sanierung der Spitalkirche. Der Förderantrag von 985000 Euro an den Entschädigungsfonds des Freistaates wurde nach Darstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen und unter Abwägung der Zumutbarkeit des Eigenanteils mit 1,2 Millionen Euro sogar übererfüllt. Insgesamt sei bei geschätzten Gesamtkosten von 2,7 Millionen Euro derzeit mit 1,8 Millionen Euro an Zuschüssen zu rechnen. „Auch die Zuschüsse für die Georgskirche und die Stadtmauer gehen weit über die Städtebauförderung hinaus“, so Kugler.

Der Leiter der Nördlinger Tourist-Information, David Wittner, legte die Endrechnung für das Citta-Slow-Festival in Kombination mit dem Schwabentag vom vergangenen Jahr vor: Den Gesamtkosten von knapp 90000 Euro stehen Einnahmen von gut 80000 Euro gegenüber; davon kommen 37000 Euro von Sponsoren, 25000 aus Förderung vom Bezirk und 16000 Euro Ausstellergebühren. Der Defizitrahmen, der aufgrund zusätzlich anzufertigender Betonpoller von 20000 auf 25000 Euro erweitert worden war, konnte mit einem Minus von 9500 Euro deutlich unterschritten werden. Die zusätzlich angefallenen Arbeits- und Fuhrparkleistungen des Bauhofs betragen 24000 Euro. Als Beitrag, der nicht in Geldsummen zu fassen ist, wies Wittner auf das umfangreiche ehrenamtliche Engagement durch Stadt und Stadtmarketingverein sowie starke Unterstützung aus der Privatwirtschaft hin.

Traditionell gewährte der Haupt- und Finanzausschuss dem TSV Nördlingen auch im laufenden Jahr für die Basketball-Jugendmannschaften und das Fußball-Nachwuchs-Leistungszentrum wieder einen Barzuschuss über 22000 Euro.

Der Ausschuss wird der Vollsitzung des Stadtrates empfehlen, die Abschlussrechnung zur Kenntnis zu nehmen und die über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu genehmigen. Dann wird sie dem Rechnungsprüfungsausschuss zur örtlichen Prüfung vorgelegt.

