vor 3 Min.

Stadt verleiht wieder DeHaan- Kunstpreis

Bewerbungen von oder für Künstler wieder möglich

Nach des großen Erfolgs bei der erstmaligen Vergabe eines Kunstpreises ruft die Stadt Nördlingen erneut zu Bewerbungen für den Christel DeHaan Kunstpreis 2019 auf. Der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates hatte im Mai 2017 einstimmig beschlossen, den Christel DeHaan Kunstpreis, basierend auf der Idee der Nördlinger Künstlerin, alle zwei Jahre auszuloben und damit das herausragende Schaffen auf dem Gebiet der bildenden Kunst zu würdigen.

Teilnahmeberechtigt sind Künstler und Künstlerinnen, die das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. teilt die Stadt Nördlingen mit. Mit dem Kunstpreis sollen die Nachwuchskünstlerr ausgezeichnet werden, die in ihrer Entwicklung bereits auf Geleistetes verweisen können, oder sich mit ihrem künstlerischen Schaffen schon einmal oder mehrfach in Ausstellungen präsentiert habe, beziehungsweise daran beteiligt waren. Der Kunstpreis ist auf bildende Kunst (Malerei, Grafik, Bildhauerei, Fotographie, Installationen, Textilkunst, etc.) begrenzt.

Um den Kunstpreis können sich bewerben oder können vorgeschlagen werden, wer in der Stadt Nördlingen geboren ist und/oder außerhalb Nördlingens wohnt, aber noch gute Verbindungen oder Kontakte nach Nördlingen hat oder außerhalb Nördlingen geboren ist, aber in Nördlingen künstlerisch aktiv oder auf ein künstlerisches Schaffen verweisen kann. Das Vorschlagsrecht haben alle Institutionen, Vereine, Gruppen und natürliche Personen aus dem Stadtgebiet. Der Kunstpreis kann nur einmal vergeben werden, eine erneute Bewerbung eines Preisträgers ist ausgeschlossen. (pm)

Wer sich bewerben oder einen Künstler vorschlagen möchte, kann dies beim Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit/Kultur der Stadt Nördlingen, Marktplatz 1, Ziffer 9, oder telefonisch unter 09081/84186 oder per Mail unter presse@noerdlingen.de tun. Der Vorschlag muss schriftlich erfolgen und ist aussagekräftig zu begründen.

Themen Folgen