22.01.2021

Stadtbibliotheken in Nördlingen und Oettingen bieten Abholservice wieder an

In den Bibliotheken in Nördlingen und Oettingen sind Ausleihen möglich.

Oberbürgermeister David Wittner betont die Bedeutung der Bibliothek. Wie der Abholservice funktioniert.

Die Stadtbibliotheken in Nördlingen und Oettingen bieten wieder einen Abholservice an der Bibliothek nach einer Bestellung an. „Gerade in Zeiten, in denen das kulturelle Leben weitgehend brachliegt und in unseren Schulen nur Distanzunterricht möglich ist, ist eine eingeschränkte Nutzbarkeit der Bibliotheken von großer Bedeutung“, sagt Oberbürgermeister David Wittner zum reaktivierten Angebot.

Daher hatte er auf Anregung von Stadtrat Wolfgang Goschenhofer in einem Schreiben an Staatskanzleichef Dr. Florian Herrmann um Prüfung gebeten, ob ein Abholservice an der Bibliothek wie bereits im Dezember wieder ermöglicht werden könne. „Es freut mich sehr, dass hier nun eine Anpassung analog zum Einzelhandel erfolgt ist“, lässt sich Wittner in einer Pressemitteilung weiter zitieren.

Wie in Nördlingen der Abholservice funktioniert

Wer Medien ausleihen möchte, kann entweder in der Bibliothek unter 09081/84300 anrufen oder selbst im Online-Katalog unter http://noerdlingen.buchabfrage.de recherchieren und anschließend telefonisch oder per Mail an stadtbibliothek@noerdlingen.de bestellen. Für die Abholung wird dann ein Termin vereinbart und beim Abholen muss eine FFP2-Maske getragen werden.

In Oettingen ist der Service ab sofort ebenfalls möglich. Die Einrichtung teilt mit, dass Leser ihre Bücher- und Medienwünsche per Mail an stabi@oettingen.de schicken, das auf der Website stabi.oettingen.de hinterlegte Online-Bestellformular nutzen oder sich telefonisch unter der Rufnummer 09082/4267 (Montag und Freitag von 14 bis 17 Uhr, Mittwoch von 12 bis 14 Uhr und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr) an die Bücherei wenden können. Der gesamte Medienbestand ist auf der Website abrufbar.

In Oettingen gibt es keinen Rückgabekasten

Um Warteschlangen zu vermeiden, vergibt die Bibliothek in Oettingen Abholtermine. Da die Stadtbibliothek über keinen Rückgabekasten verfügt, sind Rückgaben nur möglich, wenn gleichzeitig vorbestellte Medien abgeholt werden, heißt es. Ausnahmen gibt es nur bei Fernleihen. Das Team der Bücherei weist darauf hin, dass die Rückgaben unbedingt in Kartons oder Taschen verpackt sein müssen, da die Übergabe vor der Büchereitür im Freien erfolgen muss.

Auch dort sind bei der Abholung FFP2-Masken zu tragen und die Abstände einzuhalten. Leser, die nicht zur Bibliothek kommen können oder wollen, werden weiterhin durch den „Storchenexpress“ der Werbegemeinschaft Oettingen beliefert. Rückgaben sind aber auf diesem Weg nicht möglich. Dieser Service gilt im Umkreis von 15 Kilometern rund um Oettingen. (pm)

