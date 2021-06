Mehr Parkplätze im Fuchsgraben

Im Stadtgraben in Wemding entstehen Stellplätze

Mit einem Projekt am südlichen Rand der Altstadt sollen in Wemding zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden: Die Zahl der Parkplätze im Bereich des historischen Zentrums wird erhöht und ein neuer Zugang geschaffen.

Passieren soll dies im sogenannten Fuchsgraben, einem Abschnitt des mittelalterlichen Stadtgrabens. Dort schuf die Kommune vor rund fünf Jahren einen Parkplatz. Der werde „sehr gut angenommen“, berichtete Bürgermeister Martin Drexler nun im Stadtrat. Ziel sei es, den Parkplatz zu erweitern. Dies sei möglich, da die Stadt zwischenzeitlich ein Anwesen kaufen konnte, das direkt an das bisherige Areal anschließt. Einem ersten Entwurf zufolge könnten im Stadtgraben weitere neun Stellplätze entstehen. Zu dem Anwesen gehört auch ein altes Wohnhaus am Sandbichelring, das direkt am Graben, also an der einstigen Stadtmauer steht.

Von dem Gebäude führte schon bisher eine Treppe hinab in den Stadtgraben. Das Konzept sieht vor, diese Verbindung zu erhalten beziehungsweise zu erneuern, also einen öffentlichen Zugang zwischen Fuchsgraben und Sandbichelring zu schaffen. Dazu soll das Haus abgerissen werden. Anstelle des Gebäudes können dann in der Altstadt weitere Parkplätze entstehen.

Die Räte beauftragten das Ingenieurbüro Becker und Haindl mit der Planung der Maßnahme, für die die Stadt mit einem hohen staatlichen Zuschuss rechnen kann. (wwi)