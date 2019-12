31.12.2019

Stadtfest in Neresheim mit DJ Ötzi

Veranstaltung am letzten Juni-Wochenende

Von Viktor Turad

Der Auftakt des Neresheimer Stadtfestes am letzten Juni-Wochenende des kommenden Jahres dürfte wieder ein Knaller werden: Stargäste beim Open-Air-Konzert auf dem Marktplatz sind nämlich DJ Ötzi und Anna-Maria Zimmermann. Das soll aber nur ein Highlight des reichhaltigen und abwechslungsreichen Kulturprogramms werden, das Bürgermeister Thomas Häfele und Kulturbeauftragter Benjamin Zierold vorgestellt haben. Sie versprechen bei der dritten Auflage des Sommer-Open-Air in der Metropole des Härtsfelds einen unvergleichlichen Abend. Außer den beiden Stars sollen dafür DJ Martinez alias Martin Schill und die Schlagerformation der Original Härtsfelder Musikanten sorgen. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Es gibt aber noch einen zweiten Höhepunkt: Am Samstag, 27. Juni, heizt die Band JRBB mit ihrer Bühnenshow den Besucherinnen und Besuchern des Stadtfestes mit historischem Lagerleben im Stadtgarten ein. Auch sonst ist im kommenden Jahr auf dem Härtsfeld für Jung und Alt viel geboten, wie Häfele und Zierold stolz mitgeteilt haben. So ist am 21. März das erste Härtsfelder Poetry Slam, zu dem acht Künstler erwartet werden. Auch drei Lokalmatadoren können auftreten und auf einen Erfolg beim Publikumsvoting hoffen.

Im Frühjahr steigt die Neresheimer Märchenbienale unter anderem mit einem Kunstprojekt, einem Kindertag oder einer Märchenwanderung. Außerdem ist die Europäische Märchengesellschaft mit einem Märchenseminar dabei.

Das Tournee-Theater Stuttgart gastiert am 4. April in der Härtsfeldhalle mit der Komödie Die Wunderübung. Stargast beim Auftritt der Jungen Philharmonie am 25. April ist die Neresheimer Klarinettistin Hanna Keller. Das Konzert ist in das Programm der Nefa, der Neresheimer Fachausstellung, eingebunden.

Ein großes Musicalprojekt präsentiert die Härtsfeldschule vom 12. bis 14. Mai in der Dreifach-Sportarena. Dabei wird Rektor Heinz Schmidt in den Ruhestand verabschiedet. Ein eigenständiges Kinderfest, das künftig alle zwei Jahre ausgerichtet werden soll, steigt am 19. Juni auf dem Bahnhofsfestplatz.

Während des Sommers, vom 18. Juli bis 19. September lautet das Motto „Blühendes Neresheim“. Das florale Konzept steht Häfele zufolge bereits, alle Vereine der Gesamtstadt sind eingebunden. Jeden Tag ist etwas geboten, verspricht der Bürgermeister: Seminare, Führungen, Wanderungen, aber auch eine internationale Jugendbegegnung. Zwölf junge Erwachsene wollen nämlich im Juli dabei sein, wenn Projekte umgesetzt werden. Während der Ferien gibt es vom 10. August bis 20. September eine Ausstellung „Klötzlewelten“ im Rathaus. Geplant ist außer Mitmachaktionen der Nachbau der Abteikirche mit Legoklötzchen. Diese Nachbauten wird die Stadt möglicherweise erwerben.

Am 4. und 5. September findet mit zehn Food Trucks ein Streetfood-Festival in der Stadt auf dem Bahnhofsfestplatz statt.

Auch musikalisch ist viel los. Das Landespolizeiorchester, das 2020 sein 100-jähriges Bestehen feiert, kommt am 19. September zu einem Benefizkonzert nach Neresheim. Jürgen Deppert alias Georg Gscheidle gastiert am 2. Oktober mit seinem Musikkabarett „Oper auf Schwäbisch“.

Im Sommer finden wieder die Klosterkonzerte statt, zu denen erneut auch die Royal Academy of Music kommt. Erstmals wird es in Neresheim in der Klosterkirche am 28. November ein Adventskonzert geben. Dazu werden die Orgelklasse der Royal Academy of Music und ein Kammerchor aus Leipzig erwartet. (vitu)

