07.07.2019

Stadtlauf Nördlingen 2019: Ergebnisse, Bilder und Videos

Rund 1200 Läufer, Walker und Kinder waren für den Stadtlauf in Nördlingen am Samstag, 6. Juli 2019, angemeldet. Ergebnisse, Bilder und Videos im Überblick.

Alle aktuellen Ergebnisse des Nördlinger Stadtlaufs finden Sie hier

In Nördlingen drehte sich am Samstag, 6. Juli 2019, wieder alles rund um den jährlichen Stadtlauf. Letztes Jahr konnten sich die Läufer über gute Wetterbedingungen freuen. Die Veranstalter des Nördlinger Stadtlaufs hofften auch dieses Jahr auf eine gelungene Laufveranstaltung.

252 Bilder 1400 begeisterte Läufer Bild: Jochen Aumann

Stadtlauf Nördlingen 2019: Wer ist am Start? Wie sieht die Strecke aus?

Dieses Jahr sind fast 100 Kollegen-, Hobby- und Schülermannschaften am Start. Allein die Grundschule Nördlingen Mitte wird mit über 70 Kindern an den Start gehen. Zu den bereits eingegangenen Voranmeldungen werden noch zwei- bis dreihundert Nachmeldungen erwartet, so dass wieder rund 1500 Teilnehmer durch und um die Stadt laufen.

Start und Ziel des Laufes befinden sich in der Stadtmitte am Nördlinger Marktplatz. Die Strecke verläuft als Rundkurs durch und um die Innenstadt Nördlingens und ist etwa 6 Kilometer lang. Die Kinderrunde beträgt rund 400 Meter, vom Marktplatz aus über Eisengasse, Judengasse, Schrannenstraße zurück zum Marktplatz. Die Kinder laufen die Runde einmal, die Schüler laufen die Runde zweimal - was rund 800 Metern entspricht.

So verläuft die Strecke durch Nördlingen:

Nördlinger Stadtlauf 2019 Bild: Veranstalter

Nördlinger Stadtlauf: Wann ist Anmeldeschluss? Was kostet die Teilnahme?

Kurzentschlossene Einzelstarter sowie Kinder und Jugendliche können sich am Samstag ab 13 Uhr an der Startnummernausgabe im Start-/Zielbereich am Marktplatz nachmelden. Falls noch Startnummern vorhanden sind, ist eine Teilnahme dann noch möglich. Aus organisatorischen Gründen ist der absolute Anmeldeschluss 45 Minuten vor den jeweiligen Startzeiten.

Zu den Startgebühren kommt am Samstag noch eine Nachmeldegebühr in Höhe von 2 Euro dazu.

Strecke Preis Kinder- und Schülerlauf 3,- € Hauptlauf und Walking 10,- € Handicapped 10,- € Jugendliche (JG 2000-2006) 4,- €

Stadtlauf 2019: In diesem Modus läuft der Start ab

Es wird am Samstag gestaffelte Startzeiten geben. Dabei starten die einzelnen Gruppen zu folgenden Zeiten:

Kinderlauf (Jahrgang 2013 und jünger) um 14:45 Uhr

Schülerlauf I (Jahrgänge 2010-2012) um 15:00 Uhr

Schülerlauf II (Jahrgänge 2007-2009) um 15:15 Uhr

Hauptlauf um 15:45 Uhr

Walking & Nordic Walking um 15:50 Uhr

Nördlingen läuft - am Samstag fand der 16. Stadtlauf in der Riesmetropole Nördlingen statt. Video: Jochen Aumann

Mittels des in die Startnummer integrierten Chips werden für jeden Läufer selbstverständlich nur die jeweiligen Nettozeiten gemessen, so dass vor dem Überschreiten der Startlinie kein Grund zum Drängeln besteht. Wie üblich, werden langsamere Läufer darum gebeten, sich fairer Weise weiter hinten einzuordnen, während die Sprinter sich eher vorne platzieren sollen.

Nördlinger Stadtlauf 2019: Wann findet die Siegerehrung statt?

Die Siegerehrungen finden nach erfolgter Auswertung in der Fußgängerzone am Marktplatz am Samstag etwa ab 17:30 Uhr statt. In folgenden Kategorien werden Preise verliehen:

Einzelwertung : Die besten Läufer erhalten Ehrenpreise

: Die besten Läufer erhalten Ehrenpreise Sportlichste Firma : Ehrenpreis für die Firma, die mit den meisten Teammitgliedern (Läufern und Walkern) die Ziellinie überquert.

: Ehrenpreis für die Firma, die mit den meisten Teammitgliedern (Läufern und Walkern) die Ziellinie überquert. Schnellste Firma : Ehrenpreis für die schnellste Firma (Addition der 3 schnellsten Teilnehmer einer Firma).

: Ehrenpreis für die schnellste Firma (Addition der 3 schnellsten Teilnehmer einer Firma). Kinder-/Schülerlauf: Die besten Läufer erhalten Ehrenpreise, es gibt Sonderpreise für die größten Kinder- und Schülermannschaften

Nördlinger Stadtlauf: Die wichtigsten Infos rund um die Veranstaltung

Erfrischung und Abkühlung während des Laufes

Da mit sommerlichen Temperaturen zu rechnen ist, werden auf Höhe des Rathauses wie auch des Jugend- und Familienhauses zusätzliche Getränkestationen eingerichtet. Im Ziel werden alle Sportler mit Getränken und Obst versorgt. Jede Läuferin und jeder Läufer, der die Ziellinie überschreitet, erhält eine Finisher-Medaille. Nach dem Lauf ist im Biergarten am Marktplatz, der von den Pfadfindern betrieben wird, Feiern angesagt! Aber auch schon während des Laufes freuen sich alle Sportler über Anfeuerung jeder Art.

Bei gutem Wetter bereiteten sich 2018 die Kinder auf ihren Lauf vor. Bild: Dieter Mack

Laufsocken für alle Teilnehmer

Alle erwachsenen Teilnehmer erhalten dieses Jahr mit den Startunterlagen einen Gutschein für ein paar Laufsocken, gesponsert von der AOK. Die Socken können am Stand der AOK gegen Vorlage des Gutscheins abgeholt werden, so lange der Vorrat reicht. Für die Kinder gibt es dort ein kleines Geschenk. Auch der FC Augsburg ist mit einem Promotionstand vertreten.

Darf man mit dem Rad die Läufer begleiten?

Aus gegebenem Anlass weisen die Organisatoren darauf hin, dass eine Begleitung der Läufer durch Rad- und Rollerfahrer aus Sicherheits- und Fairnessgründen ohne jegliche Ausnahme untersagt ist. Entsprechende Kontrollstellen entlang der Strecke sind eingerichtet. Ein Verstoß gegen die Regel führt zur Disqualifikation des betreffenden Läufers.

Nördlinger Stadtlauf 2019: Mit diesen Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen

Da die Laufstrecke am Samstag sowohl durch als auch um Nördlingen herum führt, müssen Autofahrer am Samstag Nachmittag zwischen 14 und 17 Uhr mit großen Behinderungen rechnen. Während dieser Zeit sind die Stadttore für den Durchgangsverkehr größtenteils gesperrt. Auch die Innenstadt, vor allem die Fußgängerzone im Bereich Eisengasse, Judengasse und Schrannenstraße, sind den Läufern vorbehalten. Anwohner werden daher gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb der Stadt zu parken. (AZ)

Weitere Informationen auf der Homepage des Veranstalters.

Themen Folgen