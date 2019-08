16:40 Uhr

Stadtmauerfest 2019: An den Toren wird kontrolliert

Vom 6. bis 8. September findet in Nördlingen das Stadtmauerfest statt. Auch dieses Jahr gibt es an den Stadttoren sporadische Kontrollen.

Um was die Stadt die Bewohner der Altstadt zudem bittet.

Stichprobenartige Kontrollen wird es auch in diesem Jahr beim Historischen Stadtmauerfest in Nördlingen an den fünf Eingangstoren und am Durchgang in der „Alten Bastei“ geben. Das teilt die Stadt Nördlingen mit. Die Kontrollen sind Bestandteil des Sicherheitskonzeptes und wurden bereits 2016 durchgeführt. Die Mitarbeiter eines Security-Unternehmens prüfen stichprobenartig Rucksäcke und führen „anlassbezogene“ Bodychecks durch. Mit diesen Einlasskontrollen sollen nicht gänzlich auszuschließende Gefahren vermindert und das Sicherheitsempfinden der Besucher gestärkt werden, heißt es in der Pressemitteilung. Die Stadt bittet um Verständnis.

Auch Autos werden sporadisch kontrolliert. Die Stadt weist darauf hin, dass in der Altstadt lebende Bürger bitte nur den unbedingt notwendigen und erforderlichen Fahrzeugverkehr durchführen. Alle Bewohner der Altstadt werden gebeten, während der drei Tage weitestgehend auf ihr Auto zu verzichten. Die Stadt bittet auch hier um Verständnis. Diejenigen, die unbedingt ihr Auto nutzen möchten, erhalten vom Ordnungsamt entsprechende Ausnahmegenehmigungen. Während der Höhepunkte des Festes, etwa der beiden Umzüge, besteht absolutes Fahrverbot. (pm)

Das Programm und alle wichtigen Infos zum Stadtmauerfest 2019 in Nördlingen gibt es hier: Stadtmauerfest in Nördlingen 2019: Termin, Programm, Eintritt

Themen Folgen