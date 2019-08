07:00 Uhr

Stadtmauerfest 2019: Kann man zum Mittelalter-Schmaus reservieren?

Plus Wer mit Gästen an den drei Festtagen unterwegs ist, hat mitunter Mühe, einen Platz zu finden. Wir wollten wissen, ob in einzelnen Lagern Reservierungen möglich sind.

Von Robert Milde

Nördlingen Wer große Menschenaufläufe scheut, für den ist das in wenigen Tagen beginnende Nördlinger Stadtmauerfest eher ungeeignet. Zwischen 70 000 und 80 000 Besucher waren bei den vergangenen Festen 2013 und 2016 an den drei Tagen in der Stadt und viel weniger werden es bei einigermaßen ordentlichem Wetter (die derzeitige, allerdings noch sehr unsichere Prognose sieht nicht schlecht aus) wohl auch heuer nicht werden. Viele Einheimische erwarten Verwandte oder Freunde zu Besuch, zum Teil reisen die Gäste von weither an. Doch wohin zum Feiern und Plaudern, zum Essen und Trinken? Und kann ich irgendwo reservieren?

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

Als Publikumsmagnet hat sich in der Vergangenheit der von der Freiwilligen Feuerwehr Nördlingen bewirtschaftete Brandstätter Hof (Parkplatz Bauhofgasse) erwiesen. Dort stünden 350 bis 400 Plätze zur Verfügung, erzählt Andreas Hagner, 1. Vorsitzender des Vereins der Feuerwehr. Reservierungen bei der Feuerwehr waren beim Stadtmauerfest bisher nicht nötig Die Floriansjünger erledigen alle gastronomischen Aufgaben mit ihren Helfern selbst, wobei Krautspätzle und Wildschweinbratwürste besonders gefragt seien. „Größere Gruppen haben bei uns noch nie angefragt, sodass Reservierungen bislang nicht notwendig waren“, sagt Hagner. Und wenn dann mal die „Feuerwehr-Obrigkeit“ zu Besuch gekommen sei, habe man für die Gäste schon Platz gefunden. Notfalls müsse man halt ein wenig zusammenrücken. Platz für 150 bis 200 Personen ist im Innenhof der Druckerei C.H. Beck, wo der vom Unternehmen mit ins Boot geholte Dirgenheimer Gastronom und Ipfmess’-Festwirt Senz unter anderem einen „Herrenteller“ (Ente, Blaukraut und Knödel) anbietet. Besonderer Höhepunkt ist dort am Samstag um elf Uhr die Gautschfeier von knapp 30 Mitgliedern der „schwarzen Zunft“, die in den vergangenen drei Jahren ihren Gesellenbrief erhalten haben. Das feuchtfröhliche Spektakel, bei dem auch die Gesellen der Firma Engelhardt-Druck gegautscht werden, findet ausschließlich beim Stadtmauerfest statt. Für Gautschlinge, Gautschmeister und Packer sind anschließend auch vier Tische reserviert, weiß Sonja Schmidt, bei der die Stadtmauerfest-Planungen der Nördlinger Traditionsdruckerei zusammenlaufen. Das sei allerdings auch die einzige Reservierung während der Festtage, von der sie wisse. Ihr Tipp: Während der Umzüge (die übrigens direkt am Beck’sche-Hof vorbeiführen) einen Freiwilligen vorschicken, der dann einen Tisch belegt. Stadtmauerfest: Logistisch sind Reservierungen für den VAN kaum zu stemmen Eines der mit rund 120 Plätzen kleineren, aber besonders schnuckligen Lager betreut der Verein Alt Nördlingen im Ochsenzwinger, wo die Entenviertel als eines der besonderen kulinarische Schmankerl des Stadtmauerfests gelten. VAN-Vorsitzender Axel Schönmüller muss beim Thema Reservierungen passen: „Wo sollen wir anfangen und wo aufhören? Das ist für uns logistisch kaum zu stemmen.“ Lediglich einmal, als die Stadt für eine größere auswärtige Gruppe nach dem Umzug angefragt habe, habe man eine Ausnahme gemacht und die werde es wohl auch heuer wieder geben. Schönmüller dazu: „Aber da geht dann auch für 30 bis 40 Personen alles auf eine Rechnung und das erleichtert uns das Ganze wieder.“ Mit dem Slogan „Biergarten und Essen wie im Mittelalter“ wirbt die Metzgerei Pisko für ihr Lager im Hof der Stadtbibliothek. Auch heuer hätten sich in Absprache mit der Stadt Nördlingen bereits wieder ein paar Gruppen angemeldet, weiß Markus Pisko, der allerdings betont, dass er gar nicht über die personellen Möglichkeiten verfüge, Plätze freizuhalten. Deswegen würden das die Gruppen oder die Stadt selber organisieren. Pisko weiter: „Zu Stoßzeiten am Samstagabend oder am Sonntagmittag geht allerdings auch das nicht, eher schon am Freitagabend oder am Samstagmittag.“ Fazit: Große auswärtige Gruppen haben unter Umständen eine Chance, Plätze zu reservieren, für Familien sieht’s schlechter aus. Die Organisatoren der vielen Lager haben letztlich nur einen Hinweis: frühzeitig einen losschicken, der dann einen Tisch belegt und verteidigt. Unser Tipp: Am besten einen in Ritterrüstung und mit Schwert... Lesen Sie dazu auch den Kommentar von RN-Redakteur Robert Milde: Ein wenig Geduld kann man verlangen Alle Infos rund um das Fest finden Sie hier: Stadtmauerfest in Nördlingen 2019: Termin, Programm, Eintritt

Themen Folgen