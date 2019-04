vor 24 Min.

Stadtmauerfest: In kurzer Zeit waren viele Gewänder weg

In Nördlingen wurden bei einem Basar Gewänder für das Fest verkauft. Es gab einen großen Andrang.

Von Ronald Hummel

Auf sechs Stunden war der Basar für historische Kostüme zum Stadtmauerfest im Gewölbe des Rathauses angelegt – nach nicht einmal einer halben Stunde war das meiste gelaufen. Eine Schlange quer über den Rathausplatz mit über fünfzig Interessenten wartete schon vor der Eröffnung. „Wir selbst mussten durch den Hintereingang herein“, sagt eine Helferin, „vorne war kein Durchkommen.“ Dann stürzten sich die Menschen förmlich auf die Kleider, rissen sie von den Ständern. Abgesehen davon, dass jeder ordentlich bezahlte, erinnerte es schon etwas an eine mittelalterliche Plünderung.

Im Angebot von den Privatpersonen waren für Erwachsene fast ausschließlich Bürgergewänder. Woher dieses enorme Interesse? Eine Besucherin fasst es wohl gut zusammen: „Das Stadtmauerfest ist ein viel größeres Erlebnis, wenn man ein historisches Gewand trägt und damit selbst Teil des Ganzen wird.“ Groß war auch das Angebot für Kinder, aus einfachem Grund: Sie wachsen irgendwann aus ihren Kostümen heraus und am Basar wird man die Kleidchen, Hosen, Leinenhemden, Gugeln oder Westen mit Kusshand los. „Mein Rittergewand ist zu klein geworden, ich will aber trotzdem noch Ritter sein“, sagt ein Bub, der sich in schicker langer Tunika vor dem Spiegel betrachtet und feststellt, dass es passt. Er hatte Glück, viele suchen noch.

Historische Stoffe für Gewänder fürs Stadtmauerfest werden verkauft

Für alle, die selbst etwas nähen wollen, werden am nächsten Dienstag, 2. April, von 15 bis 19 Uhr in der ehemaligen Jugendherberge an der Kaiserwiese Stoffe für historische Gewänder samt Beratung angeboten, verkündet ein Plakat. Nähkurse bietet unter anderem die Volkshochschule an. Viele, die leer ausgingen, fragten, ob es noch einen Basar gibt. Durchaus möglich, die Rieser Nachrichten informieren natürlich rechtzeitig. Vor dem Stadtmauerfest vom 6. bis 8. September gibt es noch etliche historische Feste, auf denen immer mehr historische Gewänder angeboten werden. Auch im Internet nimmt das Angebot zu – hier gilt es aber aufzupassen, dass man nicht bei Faschingskostümen aus billigen Stoffen landet.

Themen Folgen