Stadtmauerfest Nördlingen: Ju-Jutsu-Gruppe zeigt das Gottesgericht

Plus Beim Historischen Stadtmauerfest zeigt die Abteilung des TSV Nördlingen eine alte Sage. Stadtarchivar Wilfried Sponsel berichtet, was historisch nachweisbar ist.

Eine neue Gruppe wird am Umzug des Historischen Stadtmauerfestes in Nördlingen teilnehmen: die Ju-Jutsu-Gruppe des TSV Nördlingen. Bevor diese aber am 8. September mitlaufen wird, muss noch ein anderer Dienst der Gruppe etwas angepasst werden: „Wir haben ein bisschen Terminprobleme. Am Sonntag, an dem der Umzug stattfindet, ist um 13 Uhr der Treffpunkt. Von 8 bis 12.30 Uhr stehen wir aber beim Einlass am Löpsinger Tor.“ Dort sind die Ju-Jutsu-Mitglieder als Torwachen eingeteilt. Um bis zur ihrem Platz beim Umzug zu gelangen, brauchen sie etwas mehr Zeit. Derzeit versuchen sie, ihr Dienstende um eine halbe Stunde vorzuverlegen.

Beim Umzug wird die Gruppe dann das sogenannte Gottesgericht darstellen. Der Legende nach handelt es sich um zwei Metzgersbuben. „Als sie einmal alleine gelassen wurden, haben sie zu spielen begonnen und Metzger gespielt“, sagt Bruckmeier. Sie hätten mit einem Metzgersbeil gespielt und dabei soll der Ältere seinen jüngeren Bruder geköpft haben. Die Frage nach der Strafe stellte sich, die Mutter habe nicht noch ihr zweites Kind verlieren wollen. „Der Rat der Stadt Nördlingen hat sich beraten. Ein Richter hat gesagt, dass mit einem Gottesgericht entschieden werde. Der Richter hat den Jungen wählen lassen zwischen einem Apfel und Golddukaten. Und je nachdem, was er nimmt, wurde entschieden. Er hat den Apfel genommen“, sagt der 68-Jährige. Daher war der Richter der Meinung, dass die Tat aus Leichtsinn und Übermut geschehen sei. Hätte er sich für das Gold entschieden, hätte der Junge sterben müssen. Ein Gedicht weist auf die Sage hin Stadtarchivar Dr. Wilfried Sponsel meint zu der Geschichte: „Man kann eigentlich wenig nachweisen.“ Sponsel sagt, dass es im Buch des früheren Stadtschreibers Georg Monninger aus dem Jahr 1915 ein Gedicht gebe, das auf die Sage hinweist. Das sei vom Paul Schnizlein, Pfarrer in Aufhausen, 1854 verfasst worden. Darin heißt es: „Da ward gereicht dem bangen Kind

Ein Teller, drauf nur Aepfel sind,

Und auch ein Teller schön und bunt,

Drauf der Dukaten blinkend Rund,

Sich frei zu wählen eins von beiden;

Der Himmel wird gerecht entscheiden.“ Sponsel sagt, dass das Gedicht herangezogen wurde, „um eine Erklärung für den Kindskopf am Hohen Haus zu haben.“ Diesen konnte man sich nicht erklären. Die Geschichte des Gottesgerichts gebe es in verschiedenen Varianten auch in anderen Städten, berichtet Sponsel. Bruckmeier sagt ebenfalls: „Wie das bei so Sagen der Fall ist – ob das wirklich so war, wird niemand sagen können.“ Bruckmeier wird das Kostüm eines Ratsherren bei dem Umzug tragen. Die Gruppe sucht noch nach dem Apfel Dabei hat man sich an Aufnahmen des Gottesgerichts aus dem Jahr 1934 orientiert. Damals gab es eine Gedenkfeier anlässlich der Schlacht bei Nördlingen, die 300 Jahre zuvor stattfand. „Dieser Festzug wurde mit vielen Bildern dokumentiert. Das Dritte Reich war im zweiten Jahr, man wollte sich präsentieren“, sagt Sponsel. Auf die Bilder stieß der Archivar, nachdem er von der Stadt gefragt worden sei, ob er Ideen für ein neues Bild beim Umzug habe. Die Ju-Jutsu-Gruppe hat Kostüme bereits anprobiert und konnte sie am gestrigen Freitag abholen. 19 Personen nehmen laut Bruckmeier teil. Einige Kleinigkeiten müssen noch erledigt werden, sagt der Ju-Jutsu-Chef, man sei noch auf der Suche nach einem Apfel: Möglichst groß und echt soll er sein. Notfalls müsse man einen Dekoapfel nehmen. Die Schatulle mit den Golddukaten sei bereits vorhanden. Bruckmeier freut sich auf das Fest. „Das Stadtmauerfest gefällt allen Generationen und kommt gut an“, sagt der Abteilungsleiter der Kampfsport-Gruppe.

