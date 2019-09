vor 32 Min.

Stadtmauerfest in Nördlingen 2019: Programm, Eintritt, Termin

Beim Historischen Stadtmauerfest 2019 in Nördlingen ist einiges geboten. Infos zu Termin, Programm und Eintritt finden Sie hier.

Das Stadtmauerfest in Nördlingen startet am 6.9.2019. An drei Tagen gibt es ein buntes Kulturangebot. Termin, Eintritt und Programm - hier gibt es alle Infos.

Alle drei Jahre wird Nördlingen beim "Historischen Stadtmauerfest" ins Mittelalter zurückversetzt - auch 2019. Drei unbeschwerte Tage sollen ein Erlebnis für die ganze Familie bringen. Hier gibt es das Programm im Überblick und Infos zu Termin und Eintritt.

Termin: An welchem Datum feiert Nördlingen sein Stadtmauerfest 2019?

Das Historische Stadtmauerfest wird 2019 vom 6. bis 8. September gefeiert.

Stadtmauerfest in Nördlingen 2019: Programm im Überblick

Freitag, 6. September 2019, Marktplatz

17.00 Uhr Ökumenische Vesper in St. Georg mit dem Kammerchor St. Georg und Klaus Ortler (Orgel)

18.00 Uhr Feierliche Eröffnung des „Historischen Stadtmauerfestes 2019“ durch Oberbürgermeister Hermann Faul und zahlreiche historische Gruppen

Ab 18.00 Uhr Historisches Karussell

Ab 18.00 Uhr Historisches im Gewölbe des Rathauses

Ab 18.00 Uhr „Die Münzer von Rothenburg ob der Tauber“

18.30 Uhr Flugschau der Falknerei Scheuch mit Falken

19.30 Uhr Auftritt der Nördlinger Fahnenschwinger

20.00 Uhr Feuershow mit „Domini Ignis“ - Die Herren des Feuers

21.00 Uhr Historisches Konzert mit „Entr‘Act“

22.15 Uhr Feuershow mit „Domini Ignis“ - Die Herren des Feuers

23.00 Uhr Gebet und Segen zur Nacht in St. Georg - Feier der Komplet mit einer Schola

Hof des Hallgebäudes

19.00 Uhr Musik der Spielleute Fatzwerk

22.00 Uhr Feuershow Mystique mit Gaukler Fabio

Brettermarkt

18.30 Uhr Pépiloué mit seiner Gänseschar

19.00 Uhr Gaukeleien mit Gaukler Fabio

21.00 Uhr Feuergaukler Drakeley

Weinmarkt

Ab 18.00 Uhr Großer Handwerkerhof

19.00 Uhr Dr. Bombastus und Bruder Leonardo

20.00 Uhr Pépiloué mit seinen Schafen

Nordseite von St. Georg/Chorseite von St. Georg

Ab 18.00 Uhr Historische Schmiedewerkstatt und Wikingerschaukel

19.00 Uhr Theater „Der Bauernkrieg im Ries“ der „Pfützer‘s Bauern zu Zimmern Anno 1525“

19.30 Uhr + 21.30 Uhr Schelmuff skys wahrhaftige, kuriöse und sehr gefährliche Reisebeschreibung zu Wasser und zu Lande (musicalisch

theatralisches Spectaculum) des Dramatischen Ensembles

Tändelmarkt/Nonnengasse/Innenhof Amtsgericht

ab 18.00 Uhr Historisches Messetreiben

21.30 Uhr Feuerspiel „NANU-Traumtheater mit Dragana Drachentochter“

Hintere Reimlinger Gasse

Ab 18.00 Uhr Historisches Markttreiben und Springseildreherei

19.00 Uhr Flugvorführung mit kleinen Falken der Falknerei Scheuch

Ochsenzwinger

Ab 18.00 Uhr Faszination mit der Falknerei Scheuch

Ab 18.30 Uhr Musikalische Unterhaltung mit „Terzium Laszivus“

20.00 Uhr Theater von Hans Sachs „Äpfel unterm Hut“

21.30 Uhr Feuershow mit „Fortes Homines Ignis“

22.30 Uhr „Flick & Flack“ - das Gauklerpack mit ihrem kleinen Schabernack

Parkplatz Stänglesbrunnen

Ab 18.00 Uhr Historisches Messetreiben

Lammhof

Ab 18.00 Uhr Allerley Spil & Kurzweyl

Fußgängerzone/Bei den Kornschrannen

Ab 18.00 Uhr Historisches Markttreiben und Wikingerkarussell

Ab 20.00 Uhr Musik im Lager der Renaissancetrommler Nördlingen

22.00 Uhr Feuerzauber mit „Spinnentöter“

Herrengasse/Hof der Mälzerei

Ab 18.00 Uhr Bogenschießen; Gaukelei für Jedermann

Ab 18.00 Uhr Handwerker zeigen ihr Können

20.30 Uhr Unterhaltung mit den Nördlinger Spielleut‘ „nordilo“

23.00 Uhr Feuershow „Willis der Gaukler“

Obstmarkt

Ab 18.00 Uhr Bauerngarten

Spitalhof (Baldinger Straße)

19.00 Uhr Fecht- und Kampfvorführung der Haiducken aus Ungarn

20.30 Uhr Dr. Bombastus und Bruder Leonardo

Kohlenmarkt/Kriegerbrunnen

Ab 18.00 Uhr Der Heimatverein Mündling präsentiert hist. Handwerk

Ab 18.00 Uhr Rahmfl eck-Schaubäckerei der KLJB

Ab 18.00 Uhr Steinmetze zeigen ihr Handwerk

Polizeigasse

Ab 18.00 Uhr Historisches Markttreiben

Deininger Straße

Ab 18.00 Uhr Historisches Markttreiben

Fischmarkt

Ab 18.00 Uhr „Der Barbier zur Zauberhand“

Reihl-Haus

Ab 18.00 Uhr S‘Flickerlweib - vorführendes Handwerk und Handarbeiten

Garten hinter dem RiesKraterMuseum

Ab 18.00 Uhr Feldlager des Schwedenkönigs Gustav Adolf

Ab 20.00 Uhr Obristen und Hauptleute speisen an der Tafel des Königs

Löpsinger Straße

Ab 18.00 Uhr Entr‘Act - Akrobatik, Jonglage, Stelzenläufer, Musik - Geschichten zum Lachen und Träumen

Parkplatz an der Kuhgasse (Beck‘sche Garten)

20.00 Uhr Vorführung Kanonen im Lager der Landsknechte 1634 Nördlingen e.V.

Nördlinger Stadtmauerfest: Das Programm am Samstag, 7. September, 2019

9.00 Uhr Historische Lateinische Messe in St. Salvator

14.00 Uhr Großer Brauchtums- und Folklore-Umzug durch die Altstadt

Marktplatz

Ab 11.00 Uhr Historisches Karussell

Ab 11.00 Uhr Historisches im Gewölbe des Rathauses

Ab 11.00 Uhr „Die Münzer von Rothenburg ob der Tauber“

11.00 Uhr Flugschau der Falknerei Scheuch mit Falken

11.45 Uhr Tänze und Musik mit der „Danserey Landshut“

12.00 Uhr Musik zur Marktzeit - Blockflöten-, Violin- und Orgelmusik in St. Georg

12.15 Uhr Kaltenberger Moriskentänzer

13.30 Uhr Historische Tänze mit der Kindertanzgruppe der VHS

14.00 Uhr „Die Hochhaxatn“ - Marionettentheater auf Stelzen

16.00 Uhr Entr‘Act und Pépiloué: Außergewöhnliche Tierdressur, umrahmt von skurrilen Stelzenläufern, die lebendig gewordene Tarotfiguren darstellen

16.00 Uhr Dr. Bombastus und Bruder Leonardo (vor dem Leihhaus)

16.00 Uhr Gauklershow der KTV Ries

16.30 Uhr Historische Kirchenführung in St. Georg

17.00 Uhr Historische Saupredigt mit Armenspeisung in St. Georg

17.30 Uhr Flugschau der Falknerei Scheuch mit Falken

18.15 Uhr Renaissance-Tänze und -Musik mit „Saltarello“ und „I Pavoni“

18.45 Uhr Auftritt der Nördlinger Fahnenschwinger

19.30 Uhr „Die Hochhaxatn“ - Marionettentheater auf Stelzen

20.00 Uhr Tanz auf dem Marktplatz - Tänze zum Mittanzen mit der "Danserey Landshut", „Saltarello“ und „I Pavoni“

21.30 Uhr Feuershow mit „Domini Ignis“ - Die Herren des Feuers

23.00 Uhr Gebet und Segen zur Nacht in St. Georg - Feier der Komplet mit einer Schola

Hof des Hallgebäudes

Ab 10.00 Uhr Lagerleben mit Musik, Tanz, Gaukelei

12 + 17 Uhr Historisches Gauklerspektakel mit Jonglage, Artistik und Wortwitz mit „Gauklerteich“

13.30 Uhr Kaltenberger Moriskentänzer

16.15 Uhr Tanzvorführung der Patrizier Bretten

18.00 Uhr Historische Musik mit „Mac Nando doble“ aus Breganze (I)

21.00 Uhr Feuershow Mystique mit Gaukler Fabio

Fußgängerzone/Bei den Kornschrannen

Ab 11.00 Uhr Historisches Markttreiben und Wikingerkarussell

Ab 20.00 Uhr Musik mit Trommleraufführung im Lager der Renaissancetrommler Nördlingen

21.30 Uhr Feuerzauber mit „Spinnentöter“

Tändelmarkt/Nonnengasse/Innenhof Amtsgericht (INKI)

Ab 11.00 Uhr Historisches Messetreiben

11 + 14 Uhr Kinderschminken (INKI)

15.00 Uhr Tänze zum Mitmachen für Kinder (INKI)

15.00 Uhr Renaissance-Tänze und -Musik mit „Saltarello“ und „I Pavoni“

19.00 Uhr Historisches Gauklerspektakel mit Jonglage, Artistik und Wortwitz mit „Gauklerteich“

21.00 Uhr Feuerspiel „NANU-Traumtheater mit Dragana Drachentochter“

Obstmarkt/Hallgasse

Ab 11.00 Uhr Bauernhof mit Bauerngarten, Imkerei und allerlei Tieren

Innenhof der Druckerei C. H. Beck

11.00 Uhr Gautschfeier

11 - 17 Uhr Historische Museums-Werkstatt geöffnet

Hüttengasse

11 - 19 Uhr Spielstraße der Fachakademie Maria Stern - für Kinder, Eltern, Großeltern

Berger Tor

16.30 Uhr Gesang und Musik im Tor (eAm, Ensemble Flötentöne und Chorgemeinschaft)

Spitalhof

12 + 17 Uhr Fecht- und Kampfvorführung der Haiducken aus Ungarn

13.00 Uhr Gaukeleien mit Gaukler Fabio

18.00 Uhr Pépiloué mit seiner Gänseschar

19.00 Uhr Bildung eines „Igels“ - Schlachtformation gegen feindliche Reiterei - durch die Pikeniere und Musketiere Memmingen

20.00 Uhr Dr. Bombastus und Bruder Leonardo

21.30 Uhr Historisches Gauklerspektakel mit Jonglage, Artistik und Wortwitz mit „Gauklerteich“

Kohlenmarkt/Kriegerbrunnen

Ab 11.00 Uhr Der Heimatverein Mündling präsentiert historisches Handwerk

Ab 11.00 Uhr Rahmfleck-Schaubäckerei der KLJB

Ab 11.00 Uhr Steinmetze zeigen ihr Handwerk

Das Programm am Sonntag, 8. September 2019

10.00 Uhr Festgottesdienst mit Abendmahl in St. Georg in historischen Kostümen - Carmen Bleicher (Blockflöten), Udo Knauer (Orgel)

10.00 Uhr Feierliches Hochamt mit Kanzelpredigt in St. Salvator in historischen Gewändern - musikalisch umrahmt durch den Musikverein Ederheim

13.00 Uhr Großer historischer Festumzug durch die Altstadt mit mehr als 2.000 Teilnehmern

Marktplatz

Ab 11.00 Uhr Historisches Karussell

Ab 11.00 Uhr Historisches im Gewölbe des Rathauses

Ab 11.00 Uhr „Die Münzer von Rothenburg ob der Tauber“

11.00 Uhr Dr. Bombastus und Bruder Leonardo (vor dem Leihhaus)

11.00 Uhr Tanzvorführung Patrizier Bretten

11.30 Uhr Tänze und Musik mit der „Danserey Landshut“

12.00 Uhr Flugschau der Falknerei Scheuch mit Falken

12.45 Uhr Stelzentheater „Mond und Werwolf“

14.00 Uhr Empfang des historischen Festumzuges mit Ansprache von Oberbürgermeister Hermann Faul und des Schirmherrn Ministerpräsident Dr. Markus Söder

15.30 Uhr Historische Kirchenführung in St. Georg

15.30 Uhr Historische Tänze des Zunftreigens Dinkelsbühl mit historischem Schwerterkampf

16.00 Uhr Historische Saupredigt mit Armenspeisung in St. Georg

16.00 Uhr Entr’Act und Pépiloué: Außergewöhnliche Tierdressur mit Gänsen, Schafen und Hunden, umrahmt von skurrilen Stelzenläufern, die lebendig gewordene Tarotfiguren darstellen

16.30 Uhr Historische Tänze der Kindertanzgruppe der VHS

17.00 Uhr Kaltenberger Moriskentänzer

17.30 Uhr Flugschau der Falknerei Scheuch mit Falken

18.00 Uhr Gauklershow der KTV Ries

18.30 Uhr Auftritt der Nördlinger Fahnenschwinger

19.00 Uhr „Die Hochhaxatn“ - Marionettentheater auf Stelzen

20.00 Uhr Gebetsszene aus „Die arge Not von Nördlingen“ von Hans Fischer

Dank an alle Beteiligten durch Oberbürgermeister Hermann Faul

Großer Zapfenstreich der Knaben- und Stadtkapelle Nördlingen

Live-Übertragung in die St.-Georgs-Kirche: Kostenlose Karten hierfür sind ab 19 Uhr am Eingang der St.-

Georgs-Kirche (vom Obstmarkt her) erhältlich

Tändelmarkt/Nonnengasse/Innenhof Amtsgericht (INKI)

Ab 11.00 Uhr Historisches Messetreiben

11.00 Uhr Kinderschminken (INKI)

15.00 Uhr Renaissance-Tänze und -Musik mit „Saltarello“ und „I Pavoni“

16.00 Uhr Tänze und Musik mit der „Danserey Landshut“

17.30 Uhr Historisches Gauklerspektakel mit Jonglage, Artistik und Wortwitz mit „Gauklerteich“

Obstmarkt/Hallgasse

Ab 11.00 Uhr Bauernhof mit Bauerngarten, Imkerei und allerlei Tieren

Parkplatz Bauhofgasse

11.00 Uhr Gaukeleien mit Gaukler Fabio

17.30 Uhr Tanzaufführung der Patrizier Bretten

Hafenhausplatz

Ab 11.00 Uhr Lagerleben und Schaukämpfe der Neresheimer Landsknechte

14.30 Uhr Dr. Bombastus und Bruder Leonardo

16 - 19 Uhr REBECCA. Die Geschichte der Nördlinger „Hexe“ Rebecca Lemp (Theaterperformance)

Innenhof der Druckerei C. H. Beck

11 - 17 Uhr Historische Museums-Werkstatt geöffnet

Hüttengasse

11 - 19 Uhr Spielstraße der Fachakademie Maria Stern - für Kinder, Eltern, Großeltern

Spitalhof

16.00 Uhr „Die Hochhaxatn“ - Marionettentheater auf Stelzen

Kohlenmarkt/Kriegerbrunnen

Ab 11.00 Uhr Der Heimatverein Mündling präsentiert historisches Handwerk

Ab 11.00 Uhr Rahmfleck-Schaubäckerei der KLJB

Ab 11.00 Uhr Steinmetze zeigen ihr Handwerk

Polizeigasse

Ab 11.00 Uhr Historisches Markttreiben

Deininger Straße/Schneidt‘scher Garten

Ab 11.00 Uhr Historisches Markttreiben

15.00 Uhr Hexengericht im Lager der Kurfürstlich Bay. Landsknechte

Fischmarkt

Ab 11.00 Uhr „Der Barbier zur Zauberhand“

Reihl-Haus/Färberhalle

Ab 11.00 Uhr S‘Flickerlweib - vorführendes Handwerk und Handarbeiten

11 - 12.30 + „Inboccalupo“ Mediterrane Musik aus dem 13. bis 16. Jahr-

16 - 17.30 Uhr hundert in der Färberhalle

Garten hinter dem RiesKraterMuseum

Ab 11.00 Uhr Feldlager des Schwedenkönigs Gustav Adolf

Löpsinger Straße

Ab 11.00 Uhr Entr‘Act - Akrobatik, Jonglage, Stelzenläufer, Musik - Geschichten zum Lachen und Träumen

12 + 15 Uhr Musik und Gaukeleien mit Entr‘Act

16.00 Uhr Tänzelfest Landsknechtstrommler Kaufbeuren

Parkplatz an der Kuhgasse (Beck‘sche Garten)

16.00 Uhr Gaukeleien mit Gaukler Fabio

18.00 Uhr Vorführung Kanonen im Lager der Landsknechte 1634 Nördlingen e. V.

Hintere Reimlinger Gasse

Ab 11.00 Uhr Historisches Markttreiben und Springseildreherei

11 + 16 Uhr Flugvorführung mit kleinen Falken der Falknerei Scheuch

Ochsenzwinger

Ab 11.00 Uhr Faszination mit der Falknerei Scheuch

Ab 11.00 Uhr Musikalische Unterhaltung mit „Terzium Laszivus“

11.00 Uhr Weißwurstfrühschoppen mit Spaßpredigt vom „Himmel, Weißwürsten und anderen irdischen Verfehlungen“

16.30 Uhr Puppentheater „Die Gschicht von der Sau“ - So G‘sell so

17.30 Uhr Hans Sachs „Der Roßdieb“ und „Äpfel unterm Hut“

18.30 Uhr „Flick & Flack“ - das Gauklerpack mit ihrem kleinen Schabernack

Lammhof

Ab 11.00 Uhr Allerley Spil & Kurzweyl

Nördlingen: Was kostet der Eintritt ("Pflasterzoll") zum Historischen Stadtmauerfest 2019?

Der Eintritt zum Nördlinger Stadtmauerfest ist teurer geworden. Hier ein Überblick über die Eintrittspreise:

Tages-Einlassbänder

Freitag: Erwachsene 7 Euro

Jugendliche bis 16 Jahre 3 Euro



Samstag/Sonntag: Erwachsene je 8 Euro

Jugendliche bis 16 Jahre je 4 Euro



Einlassband für das Gesamtwochenende (Freitag bis Sonntag)

Erwachsene 15 Euro

Jugendliche bis 16 Jahre 6 Euro



Kinder bis zu 1,30 Meter und behinderte Menschen (ab GdB 50 %) haben freien Eintritt.



Holzplaketten (für Sammler)

nur gültig in Verbindung mit Einlassband, 2 Euro.



Beim Kauf einer Tageskarte haben die Besucher am Samstag und Sonntag freien Eintritt im Rieskrater-Museum, Stadtmuseum und Stadtmauermuseum in Nördlingen. (AZ)

